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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग5 लाख फॉलोअर्स पर पापा की खुशी देख रो पड़ी बेटी, वीडियो वायरल

5 लाख फॉलोअर्स पर पापा की खुशी देख रो पड़ी बेटी, वीडियो वायरल

उर्वशी के लिए यह माइलस्टोन सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि उनके संघर्ष की कहानी है. इस खास मौके पर उन्होंने याद किया कि कैसे उन्होंने अपने घर की छत पर अकेले वीडियो बनाना शुरू किया था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 04 Oct 2026 06:56 AM (IST)
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मुंबई की रहने वाली डांसर और कंटेंट क्रिएटर उर्वशी पेलान्डुरकर के लिए सोशल मीडिया का एक आंकड़ा सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि सालों की मेहनत का इनाम बन गया. हाल ही में जब इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स का आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंचा, तो इस पल की खुशी उन्होंने सबसे पहले अपने पिता के साथ बांटी. उर्वशी ने अपने पिता को अपना प्रोफाइल सर्च करके देखने को कहा. जैसे ही पापा ने स्क्रीन पर 5 लाख का आंकड़ा देखा, खुशी से झूम उठे. उन्होंने हवा में हाथ लहराकर अपनी बेटी के लिए चीयर किया और दोनों ने हाई-फाइव करके इस खास पल का जश्न मनाया. पापा की आँखों में बेटी की इस कामयाबी के लिए जो गर्व और चमक दिखी, उसने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का दिल जीत लिया है.

छत पर वीडियो बनाने से 5 लाख की फैमिली तक, भावुक कर देने वाला सफर

उर्वशी के लिए यह माइलस्टोन सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि उनके संघर्ष की कहानी है. इस खास मौके पर उन्होंने याद किया कि कैसे उन्होंने अपने घर की छत पर अकेले वीडियो बनाना शुरू किया था. घंटों बैठकर खुद ही एडिटिंग करना और कंटेंट को निखारना उनका रोज का काम था. एक वक्त ऐसा भी था जब उनका अकाउंट हफ्तों तक 99,000 फॉलोअर्स पर अटका रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. आज 5 लाख की इस फैमिली को देखकर उर्वशी बेहद भावुक हैं और उन्होंने इस सफर में साथ देने वाले हर एक शख्स का दिल से शुक्रिया अदा किया है.

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'पापा की आंखों में दिखी असली खुशी', फैंस ने लुटाया भरपूर प्यार

बाप-बेटी के इस प्यारे से सेलिब्रेशन का वीडियो इंटरनेट पर आते ही छा गया. लोग इस वीडियो को 'होलसम' और बेहद इमोशनल बता रहे हैं. कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, "जब पापा ने स्क्रीन देखी, तो उनकी आंखों में दिख रहा गर्व ही आपकी असली कमाई है." वहीं दूसरे यूजर ने कहा, "आप दोनों ही इस कामयाबी और खुशी के हकदार हैं." सोशल मीडिया पर हर कोई इस क्यूट फादर-डॉटर बॉन्डिंग पर प्यार लुटा रहा है और उर्वशी को आने वाले वक्त में और भी बड़े माइलस्टोन्स हासिल करने की शुभकामनाएं दे रहा है.

यह भी पढ़ें: बारिश होते ही बेंगलुरू में 1200 के पार पहुंचा ऑटो किराया, इंटरनेट पर मचा बवाल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 04 Oct 2026 06:56 AM (IST)
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