Viral Video: सीधे मंदिर से आ रहा हूं... पुलिस ने मरवाई फूंक तो खुल गई पोल

Viral Video: अक्सर पुलिस वाले शराब पीकर ड्राइव करने वाले को पकड़ते है और उन्हें शराब पीकर ड्राइव न करने की सलाह देते है. लेकिन इन दिनों सोशल मीडियो पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रात के अंधेरे में पुलिस वाले दो शराबियों को पकड़ लेते है और जब उनसे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि वो मंदिर से आ रहे थे. यह वीडियो सोशल मीडिया एप X पर अपलोड किया गया है. जिसे अभी तक 10 लाख से ज्यादा लोगों द्वारा देखा जा चुका है और इसे अभी तक 6 हजार से ज्यादा लोगों द्वारा लाइक किया जा चुका हैं. इस वीडियो को सोशल मीडिया एप X पर KUSH नाम के सोशल मीडिया अकांउट से अपलोड किया गया है.

वीडियो में क्या दिख रहा है?

सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे होते है, तभी दो आदमी बाइक पर आ रहे होते हैं. पुलिस के पास आते ही पुलिस उनको रोक लेती है और उन्होंने शराब पी है कि नहीं ये पता करने के लिए पुलिस शराब जांचने की मशीन में उनको फूंक मारने को बोलती है. जिसमें टेस्ट के बाद उनके पीने की लिमीट 233 आती है.

इसके बाद साफ हो जाता है कि उन्होंने शराब पी रखी थी. फिर आदमी नशे में बोलता है कि आपके बोलने पर हमने फूंक मार दिया. ऐसे में पुलिस मजाक में बोलती है कि जीत गए आप. फिर पुलिस उनसे पूछती है कि शराब तो नहीं पी रखी है तुमने तो वह आदमी बोलता है कि नहीं हम तो मंदिर से आ रहे हैं. फिर पुलिस बोलती है कि मंदिर से ऐसे शराब पीकर आते हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा होता है कि अमेरिका में शराब पीकर गाड़ी न चलाने की सीमा 0.07 है. यह व्यक्ति उससे 30 गुना ज़्यादा नशे में है.

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लोगों ने किए मजेदार कमेंट

इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे. एक यूजर लिखता है कि शायद यह महीने में एक बार शराब पीने वाले है. वहीं दूसरा यूजर लिखता है कि यह भाई शराब पीते नहीं है, यह तो इसको अपने पेट में ही बनाते हैं. कुछ लोग बड़े ही मजाकियां अंदाज में लिखते है कि इन दोनों ने असली ईमानदारी दिखाई है, क्योंकि शराब पीने वाला आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है. कुछ लोग बोलते है कि ये दोनों ओवरलोड हो चुके है. ऐसे ही इस वीडियो को देखने के बाद सबने इसको एक मजाक के तौर पर लिया और कई लोगों ने पुलिस के इस काम की काफी सराहना भी की है.

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