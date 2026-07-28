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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: अंतरिक्ष में महिला Astronaut ने किया Yoga, हवा में तैरते हुए किए मुश्किल आसन

Video: अंतरिक्ष में महिला Astronaut ने किया Yoga, हवा में तैरते हुए किए मुश्किल आसन

Yoga in Space: वायरल वीडियो में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की अंतरिक्ष यात्री सोफी एडेनोट अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर 'यिन योग' करती नजर आती हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Jul 2026 10:18 PM (IST)
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अंतरिक्ष में रहना ही अपने आप में बड़ी चुनौती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वहां योग भी किया जा सकता है? सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला अंतरिक्ष यात्री अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के अंदर योग करती नजर आ रही हैं. सबसे हैरानी की बात यह है कि वहां Gravity नहीं होने की वजह से वह जमीन पर नहीं, बल्कि हवा में तैरते हुए योग करती दिखाई देती हैं. यह अनोखा वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है.

अंतरिक्ष में हर शाम 30 मिनट करती हैं योग

वायरल वीडियो में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की अंतरिक्ष यात्री सोफी एडेनोट अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर 'यिन योग' करती नजर आती हैं. उन्होंने बताया कि वह हर दिन का काम खत्म होने के बाद करीब 30 मिनट तक योग करती हैं, ताकि शरीर और दिमाग को आराम मिल सके. पृथ्वी की तरह वहां जमीन का सहारा नहीं होता, इसलिए उन्हें दीवार पर लगे हैंडल, पैरों के सहारे और शरीर के संतुलन की मदद से योग करना पड़ता है.

 
 
 
 
 
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हवा में तैरते हुए किए योग के आसन

वीडियो में देखा जा सकता है कि सोफी अलग-अलग योगासन करती हैं और इस दौरान उनका शरीर हवा में तैरता रहता है. बिना गुरुत्वाकर्षण के संतुलन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन वह बड़े आराम से योग करती नजर आती हैं. उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही वह एक और वीडियो शेयर करेंगी, जिसमें बताएंगी कि अंतरिक्ष में योग कैसे किया जाता है और वहां शरीर किस तरह काम करता है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने की जमकर तारीफ

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग सोफी की खूब तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे "जादुई" और "बेहद खूबसूरत" बताया. कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने पहली बार किसी को अंतरिक्ष में योग करते देखा है. वहीं कई यूजर्स ने लिखा कि वे जानना चाहते हैं कि बिना जमीन के सहारे योग करना आखिर कैसा महसूस होता होगा. वीडियो को लोग लगातार पसंद और शेयर कर रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 28 Jul 2026 10:18 PM (IST)
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