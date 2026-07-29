सड़क पर खड़ी SUV पर टूट पड़ा 900 किलो का बाइसन, सींग मारकर फाड़ दिया टायर
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर कई गाड़ियां खड़ी हैं और उनके बीच एक बड़ा बाइसन आराम से चल रहा है. तभी एक SUV थोड़ी आगे बढ़ती है और फिर रुक जाती है.
अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में सड़क पर ट्रैफिक रुका हुआ होता है और तभी एक विशालकाय बाइसन यानी जंगली भैंसा गाड़ियों के बीच घूमता हुआ दिखाई देता है. कुछ ही सेकंड बाद वह अचानक एक SUV पर हमला कर देता है. बाइसन अपने नुकीले सींग से कार के टायर में जोरदार टक्कर मारता है, जिससे टायर तुरंत फट जाता है. यह पूरा नजारा कैमरे में कैद हो गया.
अचानक बाइसन ने किया हमला
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर कई गाड़ियां खड़ी हैं और उनके बीच एक बड़ा बाइसन आराम से चल रहा है. तभी एक SUV थोड़ी आगे बढ़ती है और फिर रुक जाती है. अचानक बाइसन गाड़ी की तरफ मुड़ता है और बिना किसी चेतावनी के अपने सींग से आगे वाले टायर पर हमला कर देता है. टक्कर इतनी जोरदार होती है कि टायर की हवा तुरंत निकल जाती है. इसके बाद बाइसन आराम से वहां से चला जाता है.
The bison have had enough of us. This one pops the tire of a vehicle who should have not been moving with the bison so close. Now they have to get out and change a tire. pic.twitter.com/ZSkgzsezTp— Suzee Q (@SusieM414141) July 22, 2026
वीडियो देखकर सहम गए लोग
हमले के बाद SUV सड़क किनारे रोक दी जाती है ताकि नुकसान देखा जा सके. फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि गाड़ी में कितने लोग बैठे थे और कोई घायल हुआ या नहीं. बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में इसी पार्क में बाइसन के हमले की दूसरी घटनाएं भी सामने आई हैं. कुछ दिन पहले एक 65 साल के व्यक्ति पर भी बाइसन ने हमला कर दिया था, जबकि जून में एक 12 साल का बच्चा भी बाइसन के हमले में घायल हो गया था.
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सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि जंगली जानवरों से हमेशा सुरक्षित दूरी बनाकर रखनी चाहिए. कुछ लोगों ने कहा कि बाइसन देखने में शांत लगता है, लेकिन वह बेहद खतरनाक हो सकता है. वहीं कई लोगों ने इस वीडियो को देखकर हैरानी जताई और कहा कि जंगल में हमेशा वन्यजीवों के नियमों का पालन करना जरूरी है. वीडियो को @SusieM414141 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.
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