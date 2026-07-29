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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसड़क पर खड़ी SUV पर टूट पड़ा 900 किलो का बाइसन, सींग मारकर फाड़ दिया टायर

सड़क पर खड़ी SUV पर टूट पड़ा 900 किलो का बाइसन, सींग मारकर फाड़ दिया टायर

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर कई गाड़ियां खड़ी हैं और उनके बीच एक बड़ा बाइसन आराम से चल रहा है. तभी एक SUV थोड़ी आगे बढ़ती है और फिर रुक जाती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Jul 2026 06:56 AM (IST)
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अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में सड़क पर ट्रैफिक रुका हुआ होता है और तभी एक विशालकाय बाइसन यानी जंगली भैंसा गाड़ियों के बीच घूमता हुआ दिखाई देता है. कुछ ही सेकंड बाद वह अचानक एक SUV पर हमला कर देता है. बाइसन अपने नुकीले सींग से कार के टायर में जोरदार टक्कर मारता है, जिससे टायर तुरंत फट जाता है. यह पूरा नजारा कैमरे में कैद हो गया.

अचानक बाइसन ने किया हमला

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर कई गाड़ियां खड़ी हैं और उनके बीच एक बड़ा बाइसन आराम से चल रहा है. तभी एक SUV थोड़ी आगे बढ़ती है और फिर रुक जाती है. अचानक बाइसन गाड़ी की तरफ मुड़ता है और बिना किसी चेतावनी के अपने सींग से आगे वाले टायर पर हमला कर देता है. टक्कर इतनी जोरदार होती है कि टायर की हवा तुरंत निकल जाती है. इसके बाद बाइसन आराम से वहां से चला जाता है.

वीडियो देखकर सहम गए लोग

हमले के बाद SUV सड़क किनारे रोक दी जाती है ताकि नुकसान देखा जा सके. फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि गाड़ी में कितने लोग बैठे थे और कोई घायल हुआ या नहीं. बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में इसी पार्क में बाइसन के हमले की दूसरी घटनाएं भी सामने आई हैं. कुछ दिन पहले एक 65 साल के व्यक्ति पर भी बाइसन ने हमला कर दिया था, जबकि जून में एक 12 साल का बच्चा भी बाइसन के हमले में घायल हो गया था.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि जंगली जानवरों से हमेशा सुरक्षित दूरी बनाकर रखनी चाहिए. कुछ लोगों ने कहा कि बाइसन देखने में शांत लगता है, लेकिन वह बेहद खतरनाक हो सकता है. वहीं कई लोगों ने इस वीडियो को देखकर हैरानी जताई और कहा कि जंगल में हमेशा वन्यजीवों के नियमों का पालन करना जरूरी है. वीडियो को @SusieM414141 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 29 Jul 2026 06:56 AM (IST)
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