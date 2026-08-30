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नेपाल बाढ़- कुदरत के कहर के बीच सीना ताने खड़ा रहा यह 'चमत्कारी' घर

नेपाल की इस बाढ़ में वायरल इस हरे मकान की निचली मंजिल के दरवाजे और खिड़कियां पानी के दबाव में टूटकर बह गए, लेकिन पूरी इमारत टस से मस नहीं हुई.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 30 Aug 2026 03:48 PM (IST)
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नेपाल में हाल ही में आई भीषण प्राकृतिक तबाही और बाढ़ के हाहाकार के बीच से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उफनती नदी और मलबे के भयंकर बहाव के बीच, जहां आसपास के पक्के मकान और गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह बह गईं, वहीं हरे रंग का एक दो मंजिला मकान मजबूती से खड़ा रहा. कुदरत के इस कहर के सामने इस घर का यूं सुरक्षित बच जाना लोगों के लिए किसी 'चमत्कार' से कम नहीं लग रहा है.

बालकनी से देखते रहे मौत का मंजर, फिर ऐसे बची जान

वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि मटमैले पानी का तेज सैलाब पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले रहा है. इस हरे मकान की निचली मंजिल के दरवाजे और खिड़कियां पानी के दबाव में टूटकर बह गए, लेकिन पूरी इमारत टस से मस नहीं हुई. इस दौरान घर की ऊपरी बालकनी पर तीन लोग लाचार खड़े होकर अपने आंखों के सामने तबाही का खौफनाक मंजर देखते रहे. राहत की बात यह रही कि बाद में बचाव दल ने काफी मशक्कत के बाद इन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

चमत्कारी मकान पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?

इस वीडियो के इंटरनेट पर आते ही प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. यूजर्स इस घटना को देखकर दंग हैं और अपनी-अपनी राय रख रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि यह कुदरत की दया के साथ-साथ शानदार सिविल इंजीनियरिंग का नतीजा है. एक यूजर ने लिखा, "अगर नींव मजबूत हो तो सैलाब भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस मकान के बिल्डर को सलाम है." वहीं कई लोग इसे भगवान का चमत्कार मान रहे हैं . एक यूजर ने कमेंट किया, "मौत इतने करीब थी फिर भी जिंदगी जीत गई, इसे कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके न कोय." इंटरनेट पर लोग इसे तबाही के बीच 'उम्मीद की किरण' और 'मिरेकल हाउस' का नाम दे रहे हैं.

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बाढ़ से बेहाल हुआ नेपाल

यह वायरल वीडियो नेपाल में आई उस भीषण आपदा का एक छोटा सा हिस्सा भर है, जिसने हजारों जिंदगियों को अस्त-व्यस्त कर दिया है. भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में आए अचानक उफान के कारण कई सड़कें, पुल और सैकड़ों घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं. फिलहाल हजारों प्रभावित लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं, जहां वे पीने के साफ पानी, दवाइयों और बुनियादी सुविधाओं के संकट से जूझ रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 30 Aug 2026 03:48 PM (IST)
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