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जलप्रलय! नेपाल में आया मौत का सैलाब, डरा देगा वायरल वीडियो

नेपाल में भारी बारिश के चलते बाढ़ और भूस्खलन ने कई इलाकों में तबाही मचा दी है. मकान, सड़कें और पुल बह गए हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है.

Written By : संजना सिंह |  Updated at : 26 Aug 2026 06:36 PM (IST)
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  • मौसम विभाग ने अधिक बारिश का अलर्ट जारी किया, चिंताएं बढ़ीं।

नेपाल में कुदरत का कहर एक बार फिर तबाही की खौफनाक तस्वीर पेश कर रहा है. लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने देश के कई इलाकों में आम आदमी के जीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. नदियों के उफान और पहाड़ों से गिरते मलबे के बीच से आ रहे खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है. 

तेज बहाव में ताश के पत्तों की तरह बहे मकान

वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है कि पानी का तेज बहाव अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तिनके की तरह बहाकर ले जा रहा है. कंक्रीट के बहुमंजिला मकान, पुल और सड़कें पानी के प्रचंड वेग के सामने ताश के पत्तों की तरह ढहती नजर आ रही हैं. कई इलाकों में गाड़ियां पानी में तैरती दिखीं, वहीं रिहाइशी बस्तियां जलमग्न हो चुकी हैं. लोग अपनी जान बचाने के लिए छतों और ऊंची पहाड़ियों पर शरण लेने को मजबूर हैं. 

कई लोगों की मौत, तमाम लापता

इस प्राकृतिक आपदा ने बड़े पैमाने पर जन-धन का नुकसान किया है. बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आने से अब तक करीब 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. पहाड़ी इलाकों से आए मलबे ने कई गांवों को जमींदोज कर दिया है, जिससे मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. 

यह भी पढ़ेंः गुरुग्राम में बाढ़ के बीच कार की छत पर काम करता दिखा शख्स, वीडियो वायरल

राहत और बचाव कार्य में जुटी सेना

आपदा की गंभीरता को देखते हुए नेपाल सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन राहत अभियान तेज कर दिया है. नेपाल सेना, पुलिस और सशस्त्र प्रहरी बल की टीमें दिन-रात रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं. फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टरों और रबर बोट्स की मदद ली जा रही है. प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां उन्हें भोजन, शुद्ध पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं. 

मौसम विभाग का अलर्ट, बढ़ीं मुश्किलें

मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में और अधिक बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है. प्रशासन ने नदियों के तटीय क्षेत्रों और भूस्खलन संभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है. इंटरनेट पर इन वायरल वीडियो को देखकर दुनिया भर के लोग नेपाल के लिए दुआएं मांग रहे हैं.

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About the author संजना सिंह

संजना सिंह वाराणसी की रहने वाली हैं और उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर्स की पढ़ाई Galgotias University से और बैचलर्स की पढ़ाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से की है. उन्हें कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ न्यूज एंकरिंग, वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी का भी अनुभव है. वह आसान, रोचक और लोगों से जुड़ी भाषा में कंटेंट और खबरें लिखने में रुचि रखती हैं.
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Published at : 26 Aug 2026 06:36 PM (IST)
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