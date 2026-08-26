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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनेपाल में बाढ़, बिहार में हाई अलर्ट, बेतिया-मोतिहारी सहित 8 जिलों में भारी आफत!

नेपाल में बाढ़, बिहार में हाई अलर्ट, बेतिया-मोतिहारी सहित 8 जिलों में भारी आफत!

बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बैठक की है. बाढ़ वाले संबंधित जिलों के डीएम को कहा गया है कि वे कम्यूनिटी किचन, शेल्टर, पर्याप्त नाव की व्यवस्था पर नजर रखें.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 26 Aug 2026 03:11 PM (IST)
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बिहार से सटे नेपाल में बुधवार (26 अगस्त, 2026) की सुबह बाढ़ की तबाही दिखी. इस बीच बिहार में भी हाई अलर्ट जारी हो गया है. बुधवार को बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक हुई. इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित जिलों के डीएम और एसपी/एसएसपी भी शामिल हुए.

किस-किस जिले को सावधान रहने की जरूरत?

गंडक नदी से जुड़े जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं. बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए. इसके अतिरिक्त सीतामढ़ी, शिवहर एवं अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखने को कहा गया है.

सभी जिलाधिकारियों को नदी के जलस्तर, तटबंधों, निचले इलाकों, पुल-पुलियों एवं अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी करने तथा स्थानीय समुदाय को समय पर अलर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं. 

नेपाल के रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा, लमजुंग एवं तनहुँ (गंडक कैचमेंट) तथा दोलखा एवं सिंधुपालचोक (कोसी कैचमेंट) में फ्लैश फ्लड का उच्च जोखिम पूर्वानुमानित है. वहीं कोसी, बागमती एवं गंडक कैचमेंट के कई अन्य क्षेत्रों में मध्यम जोखिम का पूर्वानुमान है.

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गंडक बैराज एवं नहरों के संचालन के निर्देश

जल संसाधन विभाग द्वारा गंडक बैराज के सभी गेटों तथा उससे जुड़े नहरों में पानी प्रवाहित करने के निर्देश दिए गए हैं. गोपालगंज के लिए एनडीआरएफ की एक टीम भेजने का निर्देश दिया गया है. एक टीम को मुजफ्फरपुर में स्टैंडबाय रखा जाएगा.

बेतिया में भी NDRF की टीम की तैनाती करने को कहा गया है. संबंधित जिलाधिकारियों को कम्यूनिटी किचन, शेल्टर, पर्याप्त नाव की व्यवस्था आदि से संबंधित निर्देश दिए गए हैं.

जिलाधिकारियों से हर दिन मीडिया को ब्रीफ करने को कहा गया है. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त NDRF/SDRF टीमों, नावों, QRT तथा अन्य संसाधनों की तैनाती तत्काल की जाएगी. अफवाहों से बचने की भी अपील की गई है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 26 Aug 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
Bihar Flood BIHAR NEWS Flood 2026
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