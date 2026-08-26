Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमौलाना साहब ने संस्कृत में पढ़ी नात, यूजर्स हो गए दीवाने

मौलाना साहब ने संस्कृत में पढ़ी नात, यूजर्स हो गए दीवाने

संस्कृत में नात गाकर इंटरनेट पर तूफान मचा रहा है शब्बीर सिद्दीकी का ये वीडियो, ‘सु स्वागतम शाहे उमम’ सुनकर लोग हो रहे हैरान.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 26 Aug 2026 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर एक बार फिर कुछ अलग और चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इस बार चर्चा का विषय है संस्कृत में गाई गई नात. शब्बीर सिद्दीकी का ये रील ‘सु स्वागतम शाहे उमम’ नाम से तेजी से ट्रेंड कर रहा है. इसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब की तारीफ संस्कृत भाषा में पेश की है. रबीउल अव्वल के मौके पर बना ये नात वीडियो सुनकर लोग हैरान रह जा रहे हैं. सुरीली आवाज और अलग अंदाज की वजह से वीडियो को हजारों लाइक्स और कमेंट्स मिल चुके हैं. कुछ यूजर्स इसे माशाअल्लाह कह रहे हैं तो कुछ इसकी खासियत पर सवाल भी उठा रहे हैं.

शब्बीर सिद्दीकी के दीवाने हुए लोग

इंस्टाग्राम पर शब्बीर सिद्दीकी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस रील में उन्होंने ‘सु स्वागतम शाहे उमम’ नाम की नात संस्कृत भाषा में पेश की है. वीडियो में शब्बीर सिद्दीकी मीठी आवाज में पैगंबर मोहम्मद साहब की तारीफ करते नजर आते हैं. ये नात रबीउल अव्वल के मौके पर बनाई गई है और इसमें पारंपरिक इस्लामी अंदाज के साथ संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है.

संस्कृत में पेश की पैगंबर मोहम्मद साहब की तारीफ

वीडियो की खास बात यह है कि आमतौर पर नात उर्दू या अरबी में गाई जाती हैं, लेकिन इस बार संस्कृत में पेश की गई है. इस अनोखे अंदाज की वजह से रील को काफी पसंद किया जा रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो पर माशाअल्लाह और दिल से जुड़े कमेंट्स किए हैं. कई लोगों ने आवाज की तारीफ की है तो कुछ ने इस नए प्रयोग पर अपनी राय भी रखी है. शब्बीर सिद्दीकी का ये संस्कृत नात वीडियो फिलहाल इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रहा है और लोग इसे बार-बार शेयर कर रहे हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SHABBIR SIDDIQUI (@shabbir_siddiqui.7)

यह भी पढ़ें: मॉल में पापा की परियों के बीच छिड़ा युद्ध, बाल नोच नोचकर पीटा

यूजर्स ने दीं अलग-अलग प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने शब्बीर सिद्दीकी की आवाज की तारीफ करते हुए लिखा- व्हाट अ स्वीट वॉइस और माशाअल्लाह. वही एक दुसरे यूजर ने कमेंट किया कि दिल खुश हो गया और लिखने-पढ़ने वाले दोनों आबाद रहें. वहीं कई यूजर्स ने संस्कृत में नात सुनकर हैरानी जताई. कुछ ने इसे अनोखा प्रयोग बताया तो कुछ यूजर्स ने अपनी आपत्ति भी जताई और अलग-अलग राय रखी. कुल मिलाकर ये वीडियो सोशल मीडिया पर एक चर्चा का विषय बना हुआ है. 

यह भी पढ़ें:  भारत में UPI पेमेंट देख चौंकी फ्रांस से आई महिला, कही ये बातें

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
Read More
Published at : 26 Aug 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
Shabbir Siddiqui Viral Viseo
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
मौलाना साहब ने संस्कृत में पढ़ी नात, यूजर्स हो गए दीवाने
मौलाना साहब ने संस्कृत में पढ़ी नात, यूजर्स हो गए दीवाने
ट्रेंडिंग
छुट्टी मांगने पर बॉस ने दिया ऐसा रिप्लाई, चैट हो गई वायरल
छुट्टी मांगने पर बॉस ने दिया ऐसा रिप्लाई, चैट हो गई वायरल
ट्रेंडिंग
भारत में UPI पेमेंट देख चौंकी फ्रांस से आई महिला, कही ये बातें
भारत में UPI पेमेंट देख चौंकी फ्रांस से आई महिला, कही ये बातें
ट्रेंडिंग
भारतीय पुलिस का फैन हुआ विदेशी, घायल होने पर ऐसे मिली मदद
भारतीय पुलिस का फैन हुआ विदेशी, घायल होने पर ऐसे मिली मदद
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पर मौत की स्क्रिप्ट !
कचरे में फेंकी एक्सपायर्ड चॉकलेट, लूटने उमड़ी भीड़!
'ऑल इंडिया पॉलिसी'..रोजगार मांगोगे,मिलेगी लाठी !
Kriti Sanon के रक्षाबंधन ऐड पर भड़कीं Kangana Ranaut
युवाओं की आवाज क्यों नहीं सुन रही सम्राट सरकार? पटना में बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गर्लफ्रेंड संग ऐश के लिए खुद के घर में चोरी, 50 लाख कैश-गहने सब ले गया
गर्लफ्रेंड संग ऐश के लिए खुद के घर में चोरी, 50 लाख कैश-गहने सब ले गया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
स्कूलों में हिजाब विवाद पर मायावती की प्रतिक्रिया, BSP चीफ ने की ये अपील
स्कूलों में हिजाब विवाद पर मायावती की प्रतिक्रिया, BSP चीफ ने की ये अपील
विश्व
इस्लामाबाद के अस्पताल में भीषण आग, 15 नवजातों की मौत
इस्लामाबाद के अस्पताल में भीषण आग, 15 नवजातों की मौत
क्रिकेट
गिल या पंत नहीं, 2026 में इस भारतीय ने बनाए हैं टेस्ट में सबसे ज्यादा रन
गिल या पंत नहीं, 2026 में इस भारतीय ने बनाए हैं टेस्ट में सबसे ज्यादा रन
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
विश्व
अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला
अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हाथरस की यूट्यूबर छवि वार्ष्णेय की सड़क हादसे में मौत, पिता की हालत गंभीर
हाथरस की यूट्यूबर छवि वार्ष्णेय की सड़क हादसे में मौत, पिता की हालत गंभीर
ट्रेंडिंग
छुट्टी मांगने पर बॉस ने दिया ऐसा रिप्लाई, चैट हो गई वायरल
छुट्टी मांगने पर बॉस ने दिया ऐसा रिप्लाई, चैट हो गई वायरल
ENT LIVE
Paradox का बड़ा खुलासा! Hustle 5 में Yo Yo Honey Singh संग Collaboration पर बोले- ‘Unreal था’
Paradox का बड़ा खुलासा! Hustle 5 में Yo Yo Honey Singh संग Collaboration पर बोले- ‘Unreal था’
ENT LIVE
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
ENT LIVE
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Embed widget