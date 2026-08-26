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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीइंडियानेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें

नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें

नेपाल टूरिज्म बोर्ड के अनुसार, रसुवा इलाके में आई भीषण बाढ़ के बाद 291 विदेशी नागरिक लापता हैं, जिनमें कम से कम 105 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं. इस त्रासदी में अभी तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है.

Written By : विक्रम कुमार  | Updated at : 26 Aug 2026 04:21 PM (IST)
नेपाल टूरिज्म बोर्ड के अनुसार, रसुवा इलाके में आई भीषण बाढ़ के बाद 291 विदेशी नागरिक लापता हैं, जिनमें कम से कम 105 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं. इस त्रासदी में अभी तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है.

नेपाल के तेज बाढ़ ने रसुवा और आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचा दी है. वीडियो और तस्वीरों में शांत नदी कुछ ही पलों में रौद्र रूप लेती नजर आ रही है. पुल, सड़कें, वाहन और इमारतें तेज बहाव में ताश के पत्ते की तरह बिखरती दिखाई दे रही हैं. नेपाल में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बिहार के 6 जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है.

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नेपाली सेना के प्रवक्ता के अनुसार, 26 अगस्त 2026 दोपहर तक कम से कम 25 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है. राहत और बचाव कार्य के लिए नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को तैनात किया गया है। खोज अभियान को तेज करने के लिए 14 हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है.
नेपाली सेना के प्रवक्ता के अनुसार, 26 अगस्त 2026 दोपहर तक कम से कम 25 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है. राहत और बचाव कार्य के लिए नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को तैनात किया गया है। खोज अभियान को तेज करने के लिए 14 हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है.
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नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स नेपाल-चीन के समीपवर्ती इलाके में बाढ़ आने के बाद से ही ये चार जवानों से संपर्क नहीं हो पाया है. स्थानीय मीडिया के अनुसार, रसुवा कस्टम्स ऑफिस के 14 कर्मचारी भी संपर्क से बाहर हैं. द हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट है कि बाढ़ ने नुवाकोट में त्रिशूली बाजार के पास लगभग 60 घरों को बहा दिया और दो पुलों को भी नुकसान पहुंचाया है.
नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स नेपाल-चीन के समीपवर्ती इलाके में बाढ़ आने के बाद से ही ये चार जवानों से संपर्क नहीं हो पाया है. स्थानीय मीडिया के अनुसार, रसुवा कस्टम्स ऑफिस के 14 कर्मचारी भी संपर्क से बाहर हैं. द हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट है कि बाढ़ ने नुवाकोट में त्रिशूली बाजार के पास लगभग 60 घरों को बहा दिया और दो पुलों को भी नुकसान पहुंचाया है.
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प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए त्रिशूली नदी के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने और नदी किनारे से दूर रहने की अपील की है. हालांकि अधिकारियों को उम्मीद है कि नदी के निचले इलाकों में पहुंचते-पहुंचते बाढ़ का असर कम हो जाएगा.
प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए त्रिशूली नदी के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने और नदी किनारे से दूर रहने की अपील की है. हालांकि अधिकारियों को उम्मीद है कि नदी के निचले इलाकों में पहुंचते-पहुंचते बाढ़ का असर कम हो जाएगा.
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चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सीमा में नेपाल बाढ़ के कारण से मची तबाही को लेकर राहत-बचाव का आदेश दिया है. उन्होंने भारी तबाही मचाने वाले कीचड़-धंसाव के बाद लापता लोगों की तलाश करने के लिए सुरक्षाबलों के कड़े निर्देश दिए है. इसमें लोग हताहत हुए हैं. ग्लोबल टाइम्स के अनुसार स्थानीय प्रशासन आपदा प्रभावित क्षेत्र में कर्मियों को भेज रहा है, जहां संचार व्यवस्था बाधित हो गई है.
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सीमा में नेपाल बाढ़ के कारण से मची तबाही को लेकर राहत-बचाव का आदेश दिया है. उन्होंने भारी तबाही मचाने वाले कीचड़-धंसाव के बाद लापता लोगों की तलाश करने के लिए सुरक्षाबलों के कड़े निर्देश दिए है. इसमें लोग हताहत हुए हैं. ग्लोबल टाइम्स के अनुसार स्थानीय प्रशासन आपदा प्रभावित क्षेत्र में कर्मियों को भेज रहा है, जहां संचार व्यवस्था बाधित हो गई है.
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रसुवा जिला काठमांडू के उत्तर-पूर्व में स्थित है और तिब्बत सीमा से करीब 125 किलोमीटर दूर है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि भीषण बाढ़ को देखते हुए बचाव और राहत अभियान तेज करने के लिए रसुवा और आसपास के इलाकों में नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है.
रसुवा जिला काठमांडू के उत्तर-पूर्व में स्थित है और तिब्बत सीमा से करीब 125 किलोमीटर दूर है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि भीषण बाढ़ को देखते हुए बचाव और राहत अभियान तेज करने के लिए रसुवा और आसपास के इलाकों में नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है.
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नेपाल सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए चीन और भारत से भी मदद मांगी है. नेपाल सरकार के प्रवक्ता सस्मित पोखरेल ने बताया कि विदेश मंत्रालय मदद हासिल करने के लिए दोनों देशों के साथ तालमेल बिठा रहा है. नेपाली सेना के मुताबिक, उत्तरी नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती इलाके में भारी तबाही मचाई है.
नेपाल सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए चीन और भारत से भी मदद मांगी है. नेपाल सरकार के प्रवक्ता सस्मित पोखरेल ने बताया कि विदेश मंत्रालय मदद हासिल करने के लिए दोनों देशों के साथ तालमेल बिठा रहा है. नेपाली सेना के मुताबिक, उत्तरी नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती इलाके में भारी तबाही मचाई है.
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नेपाल में बाढ़ के बाद भारत-नेपाल सीमा पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई. बाढ़ के तेज बहाव से कई हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं. बाजार और सीमा क्षेत्र में खड़े वाहन भी पानी में बह गए.
नेपाल में बाढ़ के बाद भारत-नेपाल सीमा पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई. बाढ़ के तेज बहाव से कई हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं. बाजार और सीमा क्षेत्र में खड़े वाहन भी पानी में बह गए.
Published at : 26 Aug 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
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