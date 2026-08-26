नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सीमा में नेपाल बाढ़ के कारण से मची तबाही को लेकर राहत-बचाव का आदेश दिया है. उन्होंने भारी तबाही मचाने वाले कीचड़-धंसाव के बाद लापता लोगों की तलाश करने के लिए सुरक्षाबलों के कड़े निर्देश दिए है. इसमें लोग हताहत हुए हैं. ग्लोबल टाइम्स के अनुसार स्थानीय प्रशासन आपदा प्रभावित क्षेत्र में कर्मियों को भेज रहा है, जहां संचार व्यवस्था बाधित हो गई है.