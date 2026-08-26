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नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
नेपाल टूरिज्म बोर्ड के अनुसार, रसुवा इलाके में आई भीषण बाढ़ के बाद 291 विदेशी नागरिक लापता हैं, जिनमें कम से कम 105 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं. इस त्रासदी में अभी तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है.
नेपाल के तेज बाढ़ ने रसुवा और आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचा दी है. वीडियो और तस्वीरों में शांत नदी कुछ ही पलों में रौद्र रूप लेती नजर आ रही है. पुल, सड़कें, वाहन और इमारतें तेज बहाव में ताश के पत्ते की तरह बिखरती दिखाई दे रही हैं. नेपाल में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बिहार के 6 जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है.
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Published at : 26 Aug 2026 04:21 PM (IST)
Tags :नेपाल Nepal Flood INDIA
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