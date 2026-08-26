सोनल दिनुषा ने रचा इतिहास, भारत के खिलाफ ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज

श्रीलंका के 25 साल के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सोनल दिनुषा ने इतिहास रच दिया है. भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में सोनल ने 103 रनों की शानदार ऐतिहासिक पारी खेली. दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल खत्म होने के समय वह सात रनों पर नाबाद रहे. इससे पहले गॉल में खेले गए पहले टेस्ट की पहली पारी में सोनल दिनुषा ने शतक लगाया था. वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 84 रन बनाए थे. अब वह भारत के खिलाफ अपनी शुरुआती तीन टेस्ट पारियों में 80 से ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं.

सोनल दिनुषा ने भारत के खिलाफ अपनी शुरुआती तीन टेस्ट पारियों में 100, 84 और 103 रन बनाए हैं. वह दुनिया के ऐसे तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ अपनी शुरुआती तीन टेस्ट पारियों में 80 से ज्यादा रन बनाए हैं. उनसे पहले जहीर अब्बास और एवरटन वीक्स यह कारनामा कर चुके हैं. जहीर अब्बास ने 176, 96 और नाबाद 235 रनों की पारी खेली थी. वहीं वीक्स ने 128, 194 और 162 रन बनाए थे.

दूसरे टेस्ट में भारत की जीत पक्की

कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भी भारत की जीत लगभग पक्की दिखाई दे रही है. दूसरे टेस्ट में भारत ने अपनी पहली पारी 503 रनों पर घोषित की थी. इसके बाद श्रीलंका की टीम अपनी पहली पारी में 290 रनों पर ऑलआउट हुई थी. भारत ने श्रीलंका को फॉलो-ऑन दिया. अब दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने 229 रनों पर 6 विकेट गंवा दिए हैं. चौथे दिन स्टम्प्स के समय केशरा नुवांथा 29 गेंद में 03 और सोनल दिनुषा 37 गेंद में सात रनों पर नाबाद लौटे. मेजबान श्रीलंका अभी सिर्फ 16 रन आगे निकल पाया है. ऐसे में 5वें दिन टीम इंडिया इस टेस्ट को भी आसानी से जीत सकती है.

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