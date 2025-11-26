"आहिस्ता चला भाई" चीखता रह गया दोस्त, लड़के ने मिनी ट्रक में भिड़ा दी तेज रफ्तार बाइक- वीडियो वायरल

सड़क पर जब जब गाड़ियां रफ्तार भरते हुए अनियंत्रित होती हैं तब तब भयानक हादसा होता है. सोशल मीडिया ऐसे कई सारे वीडियो से भरा पड़ा है जिनमें तेज रफ्तार ने कई लोगों की जान ले ली. लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें तेज रफ्तार का सुलेमानी कीड़ा इतना जोर से काटता है कि उनसे रहा नहीं जाता. कुछ ऐसा ही हुआ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में. जहां लड़के ने जब बाइक को रफ्तार से दौड़ाया तो उसका बाइक पर काबू नहीं रहा और हो गया कांड.

काल बनकर दौड़ी बाइक, समझाता रहा दोस्त

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स बाइक को पूरी रफ्तार से दौड़ाता नजर आ रहा है. जैसे ही शख्स बाइक का एक्सीलेटर खींचता है तो पीछे बैठा उसका दोस्त डर में चीखकर बोलता है कि भाई आहिस्ता चला, हम लोगों ने हेलमेट भी नहीं पहना है. लेकिन बाइक राइडर को रफ्चतार के सुलेमानी कीड़े ने काटा हुआ होता है और वो एक्सीलेटर से हाथ हटाता ही नहीं है.

View this post on Instagram A post shared by Ｋｒｉｓｈｎａｙａｎ🕸️ (@its_spiderpom_)

मिनी ट्रक में भिड़ी और हो गया खेल

इसके बाद भी दोस्त लगातार कहता है कि आहिस्ता चला आहिस्ता चला. लेकिन राइडर बाइक को लेकर ट्रैफिक में धर्राटे काटता हुआ और हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ता है. जैसे ही आगे बाइक जाती है वैसे ही सामने वाले कट से एक मिनी ट्रक निकल कर आता है और बाइक उसी से भिड़ जाती है. इसके बाद तो मानों सब तहस नहस हो जाता है. कैमरा भी कहां उछलकर गिरता है किसी को कुछ मालूम नहीं और कुछ देर अंधेरे के बाद वीडिटो वहीं कट हो जाता है.

यह भी पढ़ें: Tejas Crashed: परकटे पक्षी की तरह गिरा तेजस और जमीन छूते ही लगी आग... डरा देगा वायरल वीडियो

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को its_spiderpom_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा...भाई जिंदा बचा है तो मेरी कमेंट का रिप्लाई कर देना. एक और यूजर ने लिखा... भाई इसलिए कहते हैं कि रफ्तार और मौत एक दूसरे के समान होती है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...और लगा लो रेस.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन में कुकिंग शो! AC कोच में महिला ने बनाई मैगी, लोग भड़क उठे