पाकिस्तान में जमकर मनाई जा रही नवरात्रि! जगह जगह लगे पंडाल, धूमधाम से चल रहा गरबा- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो न सिर्फ देखने वालों का ध्यान खींचते हैं बल्कि उनकी धड़कनों को भी तेज कर देते हैं. अब ताजा वायरल वीडियो पाकिस्तान से आया है जहां नवरात्रियों के मौके पर बड़े-बड़े डांडिया और गरबा पंडाल लगे हुए हैं और लोग पूरी मस्ती के साथ गरबा खेल रहे हैं. वीडियो में हर तरफ रंग, रौनक और उत्सव की धूम दिखाई दे रही है, जैसे पूरा शहर अपने जश्न में डूबा हुआ हो.

पाकिस्तान में धूम धाम से मनाए जा रहे नवरात्रे

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर नवरात्रियों के दौरान शानदार पंडाल लगाए गए हैं. ये पंडाल रंग-बिरंगे बल्बों, झिलमिलाती लाइट्स और पारंपरिक सजावट से सजाए गए हैं. हर तरफ लोग गरबा और डांडिया खेलते हुए नजर आते हैं. पुरुष और महिलाएं पारंपरिक पोशाकों में नाच रहे हैं, हाथों में डांडिया लिए और कदम ताल से ताल मिलाते हुए वातावरण को जीवंत बना रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by प्रीतम (@preetam_devria)

पंडाल में गरबे की धूम

वीडियो में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भी शामिल देखकर यह साफ पता चलता है कि नवरात्रियों का उत्सव हर उम्र के लोगों को जोड़ता है. कुछ लोग झूले और छोटे स्टेज पर भी डांडिया करते हुए नजर आते हैं, जबकि बाकी लोग बड़े पंडाल के बीच रचनात्मक नृत्य करते हैं. यह नजारा देखने वालों को ऐसा महसूस कराता है कि जैसे भारत की किसी बड़ी नगरी में नवरात्रियों का जश्न चल रहा हो.

यूजर्स कर रहे तारीफ

आपको बता दें कि ये वीडियो पाकिस्तान के रहने वाले preetam_devria ने शेयर किया है जो कि पाकिस्तानी हिंदू हैं. वीडियो के शेयर होने के बाद से अब तक इसे लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये सब देखकर काफी खुशी हुई, पाकिस्तान में भी इस तरह के उत्सव होते हैं. एक और यूजर ने लिखा...खुश रहो और आजादी से अपनी हर खुशी मनाओ. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पाकिस्तान में भी हिंदू त्यौहार मनाए जाते हैं, देखकर खुशी हुई.

