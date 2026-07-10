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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: मुंबई में हुई इतनी बारिश कि तैरते-तैरते रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई मछलियां, वीडियो वायरल 

Viral Video: मुंबई में हुई इतनी बारिश कि तैरते-तैरते रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई मछलियां, वीडियो वायरल 

Viral Video: वीडियो में रेलवे ट्रैक के आसपास काफी मात्रा में पानी भरा नजर आता है. इसी पानी में कई मछलियां तैरती हुई दिखाई देती हैं. आसपास मौजूद लोग इस नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लेते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 10 Jul 2026 02:41 PM (IST)
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Viral Video: मुंबई में मानसून की बारिश हर साल कई हैरान करने वाले नजारे सामने लाती है, लेकिन इस बार वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को चौंका दिया है. इस वीडियो में रेलवे ट्रैक पर भरे पानी के बीच मछलियां तैरती हुई दिखाई दे रही है. यह अनोखा नजारा देखकर लोग भी हैरानी जता रहे हैं और मजेदार रिएक्शंस भी दे रहे हैं. वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि भारी बारिश और जलभराव के कारण मछलियां तैरते हुए रेलवे ट्रैक पर तक पहुंच गई. हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया यूजर का कहना है कि यह वीडियो पुराना हो सकता है, लेकिन फिलहाल यह क्लिप इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है. 

मुंबई की बारिश में तैरते-तैरते मछलियां पहुंची ट्रैक पर 

वायरल वीडियो में रेलवे ट्रैक के आसपास काफी मात्रा में पानी भरा नजर आता है. इसी पानी में कई मछलियां तैरती हुई दिखाई देती है. आसपास मौजूद लोग इस  नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करते नजर आते हैं. बारिश के बीच ट्रैक पर मछलियों का यह नजारा लोगों का ध्यान खींच रहा है. बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के कारण मुंबई के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई इसी दौरान यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया है. कुछ यूजर्स का दावा है कि ऐसा नजारा बांद्रा इलाके में मानसून के दौरान पहले भी देखने को मिल चुका है, जहां नालों और ट्रैक के आसपास पानी भरने पर मछलियां बहकर आ जाती है. 

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वीडियो पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन 

वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा बांद्रा में मानसून के दौरान ऐसा नजारा पहले भी देखने को मिला था, मछलियां नालों से ट्रैक तक पहुंच जाती है. वहीं दूसरे यूजर ने मजाक के अंदाज में लिखा विकास की एक झलक. एक और यूजर ने कमेंट किया अरे वाह क्या शानदार सीन है, तो एक यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा यह पुअर रेलवे मैनेजमेंट नहीं, एक्वेरियम टूरिज्म है. हीं एक और यूजर कमेंट करता है अच्छा लगा कि किसी ने मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाया. लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है शायद यह 2 साल पुराना वीडियो है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 10 Jul 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Mumbai Rain TRENDING VIRAL VIDEO Fish On Railway Track In Mumbai
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