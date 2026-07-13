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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगReel Viral Video: रील बनाती रही मम्मी और छत से नीचे गिर गया बच्चा, वीडियो देख आएगा गुस्सा

Reel Viral Video: रील बनाती रही मम्मी और छत से नीचे गिर गया बच्चा, वीडियो देख आएगा गुस्सा

Reel Viral Video: रील बनाते समय छत से बच्चे के गिरने का वीडियो वायरल है. घटना ने सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा और लापरवाही को लेकर बहस छेड़ दी.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 13 Jul 2026 01:24 PM (IST)
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Reel Viral Video:  जहां आजकल सोशल मीडिया पर तरह-तरह की रील देखने को मिलती रहती हैं, वहीं आज के समय में युवाओं के साथ-साथ रील का क्रेज घर-परिवार में भी देखने को मिल रहा है. केवल लाइक्स और व्यूज पाने की चाहत में कई बार लोग ऐसे-ऐसे स्टंट करने लगते हैं, जिसके बदले उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़ जाता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर किसी का दिल दहल जाएगा. वीडियो में एक मां अपने बच्चे से एक ऐसा स्टंट करवाकर रील बना रही है, जिसके दूसरे ही पल कुछ ऐसा होता है कि स्टंट करते-करते मासूम से बच्चे की जान चली जाती है. इस वीडियो को अब तक 30 हजार से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं.

वीडियो में क्या दिखाया गया है?

इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा छत के किनारे पर खड़ा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि बच्चा छत के किनारे पर लोहे की छड़ को पकड़कर झूल रहा है, जैसे उसने अपने पूरे शरीर को उस लोहे की पकड़ पर छोड़ दिया हो. यह सारा दृश्य मां वहीं खुद मौजूद होकर रिकॉर्ड कर रही थी. वीडियो में बच्चा छड़ को जैसे ही छोड़ता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह छत से नीचे गिर जाता है. वीडियो बना रही मां को जब तक यह समझ आता है कि उसका बच्चा गिर गया है, तब तक काफी देर हो चुकी थी. वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि इस घटना के बाद उस मासूम से बच्चे की मौत हो गई.

यह वीडियो वाकई में सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो है, जिसे देखकर हर एक यूजर यही बोल रहा है कि इस रीलबाजी वाली जिंदगी में अब बच्चों को मोहरा बनाया जा रहा है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर हो रही है.

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लोगों ने कमेंट में जमकर निकाला गुस्सा

इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दीं. इस वीडियो के नीचे ज्यादातर कमेंट्स गुस्से से भरे हुए देखने को मिले हैं. एक यूजर ने लिखा कि आजकल रील का नशा इतना बढ़ गया है कि लोग अपने बच्चों की परवाह तक नहीं कर रहे. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि आज की मांएं अपने बच्चों को भी रील बनाना सिखा रही हैं और आखिर अपने ही बच्चे से इतना खतरनाक काम कौन करता है.

कुछ लोगों ने इसे बहुत बड़ी लापरवाही बताया और कहा कि इंसान रील बनाने के चक्कर में अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यानी अपने बच्चे को ही भूलते जा रहे हैं. एक कमेंट में लिखा गया कि रील बनाने और देखने के शौक ने लोगों की सोचने-समझने की ताकत ही छीन ली है.

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Published at : 13 Jul 2026 01:23 PM (IST)
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