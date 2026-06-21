हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगउछल कूद से घर नहीं चलता मित्तर: जब साइकिल का पंचर बनाने दुकान पर बैठ गया बंदर, देखें यह वायरल नौटंकी

उछल कूद से घर नहीं चलता मित्तर: जब साइकिल का पंचर बनाने दुकान पर बैठ गया बंदर, देखें यह वायरल नौटंकी

Viral video of monkey: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे यह बंदर एक पंचर की दुकान में मजे से काम पर लगा है .

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 21 Jun 2026 04:51 PM (IST)
Preferred Sources

कहते हैं कि पेट पालने के लिए इंसान को क्या-क्या पापड़ नहीं बेलने पड़ते, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लगता है कि अब यह बात जानवरों पर भी लागू होने लगी है. अक्सर पेड़ की डालियों पर उछल-कूद करने वाले और लोगों के घरों से सामान उठाने वाले बंदर अब 'कमाई' के धंधे में उतर आए हैं. इंटरनेट पर एक बेहद ही फनी और अनोखा वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसमें एक बंदर बड़े ही आराम से पंचर की दुकान पर बैठा दिखाई दे रहा है. बंदर वहां रखी एक साइकिल के टायर को ऐसे टटोल रहा है और उसका पंचर चेक कर रहा है, मानों वो अपने बाकी साथियों से कह रहा हो कि 'भाई, सिर्फ दिनभर इधर-उधर कूदने से घर नहीं चलता मित्तल, कुछ काम-धंधा भी करना पड़ता है'.

उस्ताद की तरह साइकिल का पंचर ठीक करने बैठा बंदर

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे यह बंदर एक पंचर की दुकान में मजे से काम पर लगा है. दुकान के फर्श पर साइकिलें उल्टी पड़ी हैं और यह बंदर किसी प्रोफेशनल मैकेनिक या उस्ताद की तरह टायर के पास बैठकर उसे अपने हाथों से घुमा-घुमाकर देख रहा है. वह कभी टायर को दबाता है तो कभी उसकी रिम को चेक करता है. बंदर की एकाग्रता देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे इस काम का अच्छा-खासा तजुर्बा हो चुका है और वह पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Suchit Dixit (@suchit.dixit.39)

काम छोड़कर खेल में बदला मैकेनिक बंदर का अंदाज

शुरुआत में तो बंदर बड़े ध्यान से टायर को देखता है, लेकिन बंदर तो आखिर बंदर ही है, थोड़ी देर बाद उसकी नौटंकी शुरू हो जाती है. पंचर ढूंढते-ढूंढते वह टायर और साइकिल के स्पोक्स के साथ खेलने लगता है. वह कभी ट्यूब को मुंह में दबाता है तो कभी उसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करता है.  दुकान पर आने-जाने वाले लोग भी इस नजारे को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इसे 'साल का सबसे बेस्ट पार्ट-टाइम जॉब' कह रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कूलर के अंदर बैठा था नागराज, ढक्कन खोला तो उड़े होश; वीडियो देख कांप जाएगा कलेजा

यूजर्स बोले 'लगता है इस बार मंदी का असर सीधे जंगलों पर पड़ा है'

इस मजेदार वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स लोटपोट हो रहे हैं और मीम्स की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "लगता है भाई को अब समझ आ गया है कि सिर्फ केले छीनने से पेट नहीं भरेगा, अपना खर्चा खुद उठाना पड़ेगा." दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "इस मैकेनिक की दिहाड़ी कितनी है भाई? मुझे भी अपनी साइकिल का पंचर बनवाना है." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "इधर-उधर कूदने से घर नहीं चलता मित्तर... यह लाइन इस वीडियो पर 100% सटीक बैठती है, बंदर भाई रॉक, बेरोजगारी शॉक."

यह भी पढ़ें: Fridge Cleaning Accident: चालू फ्रिज की सफाई करना बना जानलेवा, CCTV में कैद हुआ खौफनाक हादसा; देखें वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 21 Jun 2026 04:51 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
उछल कूद से घर नहीं चलता मित्तर: जब साइकिल का पंचर बनाने दुकान पर बैठ गया बंदर, देखें यह वायरल नौटंकी
उछल कूद से घर नहीं चलता मित्तर: जब साइकिल का पंचर बनाने दुकान पर बैठ गया बंदर, देखें यह वायरल नौटंकी
ट्रेंडिंग
Bihar Health Minister Viral Video: बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का स्पेशल योगा, अजब-गजब मुद्राएं देख छूट जाएगी हंसी; वीडियो वायरल
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का स्पेशल योगा, अजब-गजब मुद्राएं देख छूट जाएगी हंसी; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: FIFA का गदर, बांग्लादेश में भेड़ पर चढ़ा मैसी का रंग, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप
FIFA का गदर, बांग्लादेश में भेड़ पर चढ़ा मैसी का रंग, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप
ट्रेंडिंग
Video: भारतीय नौसेना ने समुद्र की गहराई में किया योग, नजारा देख हैरान रह गई दुनिया- वीडियो वायरल
भारतीय नौसेना ने समुद्र की गहराई में किया योग, नजारा देख हैरान रह गई दुनिया- वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET Re-Exam: कहीं गलत सेंटर पर पहुंचीं छात्राएं तो कहीं एक मिनट की देरी से छूटा एग्जाम, परीक्षा केंद्र में नहीं मिली एंट्री
कहीं गलत सेंटर पर पहुंचीं छात्राएं तो कहीं एक मिनट की देरी से छूटा NEET एग्जाम, परीक्षा केंद्र में नहीं मिली एंट्री
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर पर पवन सिंह की पहली प्रतिक्रिया, BJP MLC ने कहा- 'मैं बिहार सरकार…'
भरत तिवारी एनकाउंटर पर पवन सिंह की पहली प्रतिक्रिया, BJP MLC ने कहा- 'मैं बिहार सरकार…'
विश्व
Indian Oil Tankers:ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
क्रिकेट
6,6,6,6,6... वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा 21 साल पुराना रिकॉर्ड, 11 गेंद में जड़ा 'ऐतिहासिक' अर्धशतक
6,6,6,6,6... वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा 21 साल पुराना रिकॉर्ड, 11 गेंद में जड़ा 'ऐतिहासिक' अर्धशतक
ट्रेंडिंग
Video: भारतीय नौसेना ने समुद्र की गहराई में किया योग, नजारा देख हैरान रह गई दुनिया- वीडियो वायरल
भारतीय नौसेना ने समुद्र की गहराई में किया योग, नजारा देख हैरान रह गई दुनिया- वीडियो वायरल
ऑटो
पुरानी कार में E20 पेट्रोल भरवा रहे हैं? इंजन बचाने के लिए तुरंत करें ये 5 काम
पुरानी कार में E20 पेट्रोल भरवा रहे हैं? इंजन बचाने के लिए तुरंत करें ये 5 काम
यूटिलिटी
Train News: ट्रैक की खराबी देखते ही बजेगा अलर्ट, रेलवे इस्तेमाल करेगी जादुई रोबोटिक तकनीक, बाढ़-बारिश से मिलेगी सुरक्षा
ट्रैक की खराबी देखते ही बजेगा अलर्ट, रेलवे इस्तेमाल करेगी जादुई रोबोटिक तकनीक, बाढ़-बारिश से मिलेगी सुरक्षा
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर परिवार से मिले कांग्रेस के नेता, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर परिवार से मिले कांग्रेस के नेता, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget