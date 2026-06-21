कहते हैं कि पेट पालने के लिए इंसान को क्या-क्या पापड़ नहीं बेलने पड़ते, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लगता है कि अब यह बात जानवरों पर भी लागू होने लगी है. अक्सर पेड़ की डालियों पर उछल-कूद करने वाले और लोगों के घरों से सामान उठाने वाले बंदर अब 'कमाई' के धंधे में उतर आए हैं. इंटरनेट पर एक बेहद ही फनी और अनोखा वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसमें एक बंदर बड़े ही आराम से पंचर की दुकान पर बैठा दिखाई दे रहा है. बंदर वहां रखी एक साइकिल के टायर को ऐसे टटोल रहा है और उसका पंचर चेक कर रहा है, मानों वो अपने बाकी साथियों से कह रहा हो कि 'भाई, सिर्फ दिनभर इधर-उधर कूदने से घर नहीं चलता मित्तल, कुछ काम-धंधा भी करना पड़ता है'.

उस्ताद की तरह साइकिल का पंचर ठीक करने बैठा बंदर

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे यह बंदर एक पंचर की दुकान में मजे से काम पर लगा है. दुकान के फर्श पर साइकिलें उल्टी पड़ी हैं और यह बंदर किसी प्रोफेशनल मैकेनिक या उस्ताद की तरह टायर के पास बैठकर उसे अपने हाथों से घुमा-घुमाकर देख रहा है. वह कभी टायर को दबाता है तो कभी उसकी रिम को चेक करता है. बंदर की एकाग्रता देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे इस काम का अच्छा-खासा तजुर्बा हो चुका है और वह पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहा है.

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काम छोड़कर खेल में बदला मैकेनिक बंदर का अंदाज

शुरुआत में तो बंदर बड़े ध्यान से टायर को देखता है, लेकिन बंदर तो आखिर बंदर ही है, थोड़ी देर बाद उसकी नौटंकी शुरू हो जाती है. पंचर ढूंढते-ढूंढते वह टायर और साइकिल के स्पोक्स के साथ खेलने लगता है. वह कभी ट्यूब को मुंह में दबाता है तो कभी उसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करता है. दुकान पर आने-जाने वाले लोग भी इस नजारे को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इसे 'साल का सबसे बेस्ट पार्ट-टाइम जॉब' कह रहे हैं.

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यूजर्स बोले 'लगता है इस बार मंदी का असर सीधे जंगलों पर पड़ा है'

इस मजेदार वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स लोटपोट हो रहे हैं और मीम्स की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "लगता है भाई को अब समझ आ गया है कि सिर्फ केले छीनने से पेट नहीं भरेगा, अपना खर्चा खुद उठाना पड़ेगा." दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "इस मैकेनिक की दिहाड़ी कितनी है भाई? मुझे भी अपनी साइकिल का पंचर बनवाना है." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "इधर-उधर कूदने से घर नहीं चलता मित्तर... यह लाइन इस वीडियो पर 100% सटीक बैठती है, बंदर भाई रॉक, बेरोजगारी शॉक."

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