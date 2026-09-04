ट्रेन में घुसकर खाने का सामान चोरी कर ले गया बंदर, वीडियो वायरल

आपने सोशल मीडिया पर जानवरों के कई वीडियो वायरल होते हुए देखे होगें. उन वीडियोज के वायरल होने की वजह, जानवरों की बदमाशी या उनकी क्युटनेस होती है. कभी-कभी किसी जानवर के करतब करती हुई वीडियो भी लोगों को पसंद आ जाती है. लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर किसी जानवर की क्यूटनेस नहीं बल्कि उसकी चालाकी वाली वीडियो वायरल हो रहा है.

दरअसल, वीडियो में एक बंदर ट्रेन की खिड़की से एक यात्री का खाने का सामान चुराते हुए दिखाई देता है. लोगों को यह वीडियो खूब पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो को अब तक 13 हजार से ज्यादा लोगों ने देखा है.

बंदर ने चुरा लिया खाने का सामान

वीडियो में एक बंदर धीरे से ट्रेन की खिड़की पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है, वो असल में खाने के सामान की तलाश में ही आता है. ट्रेन की सीट पर पहने से ही एक महिला सो रही थी. बंदर ने पहले तो खाने के सामान को हाथ से खींचने की कोशिश की और फिर मुंह से थैली को खींचा, लेकिन उसके हाथ में केवल थैली का एक छोटा-सा टूकड़ा आ गया. दोबारा उसने उस थैली को खींचने की कोशिश की और इस बार उसके हाथ में खाने का सामान आ जाता है और वो भाग जाता है. मजेदार बात यह है कि जब बंदर खाने का सामान चुराने की कोशिश कर रहा था तब महिला की नींद खुली ही नहीं. जैसे ही बंदर के हाथ में खाने का सामान आता है महिला की नींद खुल जाती है.

आजकल के बंदर भी काफी समझदार हो गए देखिए इसको ट्रेन में कैसे घुस कर खाने पीने वाली चीजों पर हाथ साफ कर रहा है। pic.twitter.com/GWYsza48z1 — छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) September 3, 2026

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अब चोरों के साथ बंदर से भी बचना पड़ेगा

इस वायरल वीडियो पर लोग बेहद मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने बड़े ही मजाकिया अदांज में लिखा कि अब ट्रेन में सफर करने के दौरान चोरों के साथ बंदरों से भी सावधान रहना पड़ेगा. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि यह कलयुग का बंदर है. कई लोगों ने इस वीडियो पर अपनी मजेदार प्रतिक्रिया व्यक्त की है. एक यूजर ने तो यह भी लिखा है कि अब बंदरों के भी चोरी कर के खाने के दिन आ गए है. हांलाकि, अच्छी बात यह है कि बंदर ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया और वो खाने का सामान लेकर भाग गया.

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