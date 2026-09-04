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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगट्रेन में घुसकर खाने का सामान चोरी कर ले गया बंदर, वीडियो वायरल

ट्रेन में घुसकर खाने का सामान चोरी कर ले गया बंदर, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ट्रेन की खिड़की से बड़ी ही चालाकी से खाने का सामान चोरी करते हुए दिखा बंदर. वायरल मजेदर वीडियो को देख यूजर्स कर रहे फनी कमेंट्स.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 04 Sep 2026 12:09 PM (IST)
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आपने सोशल मीडिया पर जानवरों के कई वीडियो वायरल होते हुए देखे होगें. उन वीडियोज के वायरल होने की वजह, जानवरों की बदमाशी या उनकी क्युटनेस होती है. कभी-कभी किसी जानवर के करतब करती हुई वीडियो भी लोगों को पसंद आ जाती है. लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर किसी जानवर की क्यूटनेस नहीं बल्कि उसकी चालाकी वाली वीडियो वायरल हो रहा है.

दरअसल, वीडियो में एक बंदर ट्रेन की खिड़की से एक यात्री का खाने का सामान चुराते हुए दिखाई देता है. लोगों को यह वीडियो खूब पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो को अब तक 13 हजार से ज्यादा लोगों ने देखा है.

बंदर ने चुरा लिया खाने का सामान

वीडियो में एक बंदर धीरे से ट्रेन की खिड़की पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है, वो असल में खाने के सामान की तलाश में ही आता है. ट्रेन की सीट पर पहने से ही एक महिला सो रही थी. बंदर ने पहले तो खाने के सामान को हाथ से खींचने की कोशिश की और फिर मुंह से थैली को खींचा, लेकिन उसके हाथ में केवल थैली का एक छोटा-सा टूकड़ा आ गया. दोबारा उसने उस थैली को खींचने की कोशिश की और इस बार उसके हाथ में खाने का सामान आ जाता है और वो भाग जाता है. मजेदार बात यह है कि जब बंदर खाने का सामान चुराने की कोशिश कर रहा था तब महिला की नींद खुली ही नहीं. जैसे ही बंदर के हाथ में खाने का सामान आता है महिला की नींद खुल जाती है.

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अब चोरों के साथ बंदर से भी बचना पड़ेगा

इस वायरल वीडियो पर लोग बेहद मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने बड़े ही मजाकिया अदांज में लिखा कि अब ट्रेन में सफर करने के दौरान चोरों के साथ बंदरों से भी सावधान रहना पड़ेगा. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि यह कलयुग का बंदर है. कई लोगों ने इस वीडियो पर अपनी मजेदार प्रतिक्रिया व्यक्त की है. एक यूजर ने तो यह भी लिखा है कि अब बंदरों के भी चोरी कर के खाने के दिन आ गए है. हांलाकि, अच्छी बात यह है कि बंदर ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया और वो खाने का सामान लेकर भाग गया.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 04 Sep 2026 12:09 PM (IST)
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