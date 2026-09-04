Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसांप की तरह सड़क पर लहरा रहा था DJ गाड़ी, दर्दनाक हादसे का वीडियो वायरल

सांप की तरह सड़क पर लहरा रहा था DJ गाड़ी, दर्दनाक हादसे का वीडियो वायरल

राजस्थान के नागौर जिले से सामने आया DJ गाड़ी का एक दर्दनाक हादसे वाला वीडियो. सड़क पर सांप की तरह लहरा रही थी DJ गाड़ी फिर हुआ कुछ ऐसा कि वीडियो देख हैरान रह गए लोग.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 04 Sep 2026 06:53 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर कई बाइक और कार के खतरनाक स्टंट वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं. आपने भी ऐसे कई वीडियोज देखे होगें, जिसमें लोग गाड़ियों पर या गाड़ियों से अलग-अलग करतब करते दिखाई देते हैं. लेकिन हाल ही में राजस्थान से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. दरअसल वीडियो में एक DJ गाड़ी सड़क पर लहराते हुए दिखाई देती है. थोड़ी देर बाद अचानक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने पर वह बेकाबू हो जाती है. जिसकी वजह से वह सड़क के पास जाकर पलट जाती है.

हादसे में हुई एक व्यक्ति की मौत

वायरल वीडियो में पहले तो DJ गाड़ी में गाने बजते हुए दिखाई देते हैं और गाड़ी भी सड़क पर सांप की तरह स्टंट करते हुए दिखाई देती है. लेकिन बाद में अचानक कब यह स्टंट एक व्यक्ति के मौत की वजह बन जाता है पता ही नहीं चलता. बताया जा रहा है कि इस हादसे में बंटी प्रजापति नाम के एक युवक की मुत्यु भी हो गई है. केवल DJ गाड़ी ही नहीं उसके पीछे चल रही दूसरी कार भी उसी प्रकार सड़क पर स्टंट करते हुए दिखाई दे रही थी.

 

मौत को दी दावत

वीडियो देख लोगों का कहना है कि यह हादसा नहीं होता अगर गाड़ी को इस प्रकार से चलाया नहीं जाता. ऐसे हादसे केवल लोगों की गलती की वजह से ही होती है. ज्यादा हीरो बनने की कोशिश यमराज के दर्शन करवा देती है. वहीं अगर यह हादसा नहीं होता, तो भी ऐसी वीडियो लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है. जिसकी वजह से कोई दूसरा अपनी जान गवा सकता है. एक छोटी सी गलती भी आपकी जान ले लेती है. थोड़े समय का मजा जिंदगीभर का दूख दे जाता है.

यह भी पढ़ेंः खराब सड़क के चलते 11 किमी तक खाट पर ढोया मरीज- भड़के यूजर्स

युजर्स कर रहे कमेंट्स

सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो पर दुख व्यक्त कर रहे हैं. वीडियो पर एक युजर ने कमेंट किया है कि मौत से खेलना कितना भारी पड़ता है देख लो, मस्ती करना एक की मौत का कारण बन गया. वहीं दूसरे युजर ने कमेंट किया कि गाड़ी को अगर लहराओगे तो वो तो गिरेगी ही. इस वीडियो से यह भी पता चलता है कि कैसे थोड़ी देर का मजा आपकी जान तक ले सकता है.

यह भी पढ़ेंः CM विजय ने बुजुर्ग महिला को गिफ्ट किया हजारों का चश्मा- वीडियो वायरल

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 04 Sep 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
DJ Gaadi Viral Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
पानी में डूबी सड़क और ठेले पर बाइक! पुलिसवालों का VIDEO देख लोग बोले- गजब जुगाड़
पानी में डूबी सड़क और ठेले पर बाइक! पुलिसवालों का VIDEO देख लोग बोले- गजब जुगाड़
ट्रेंडिंग
बाढ़ में बिछड़ी मां से मिला बेटा, फूट-फूटकर रोया इंटरनेट; वीडियो वायरल
बाढ़ में बिछड़ी मां से मिला बेटा, फूट-फूटकर रोया इंटरनेट; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
चीन में ऑफिस एजिंग का डर, वर्कप्लेस पर सनस्क्रीन लगाकर हो रहा काम
चीन में ऑफिस एजिंग का डर, वर्कप्लेस पर सनस्क्रीन लगाकर हो रहा काम
ट्रेंडिंग
Video: बाढ़ में बहकर आया मासूम, गोद में लेकर इमोशनल हुए सेना के जवान
Video: बाढ़ में बहकर आया मासूम, गोद में लेकर इमोशनल हुए सेना के जवान
Advertisement

वीडियोज

दिल्ली में जिम के बाहर मौत का इंतजार !
AIIMS में इलाज के लिए तरसती 'तन्वी'! क्या यही है देश का 'राइट टू हेल्थ'?
नेपाल त्रासदी का नया वीडियो, देख कांप जाएगी रूह
Chitra Tripathi: 2027 में 'कान्हा' के सहारे सत्ता की नैया? | UP Election 2027 | Mathura | CM Yogi
Chhattisgarh Accident: सैलाब में बहते-बहते बची बोलेरो... मचा हड़कंप! | Korba | Monsoon 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ग्रोथ मजबूत तो जॉब्स क्यों नहीं बढ़ रही', GDP पर रघुराम राजन ने किए सवाल
'ग्रोथ मजबूत तो जॉब्स क्यों नहीं बढ़ रही', GDP पर रघुराम राजन ने किए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सभी विपक्षी पार्टियों से गठबंधन...', RLD को लेकर बीजेपी के मंत्री का बड़ा बयान
'सभी विपक्षी पार्टियों से गठबंधन...', RLD को लेकर बीजेपी के मंत्री का बड़ा बयान
क्रिकेट
गौतम गंभीर की छुट्टी, एशियन गेम्स के लिए लक्ष्मण क्यों बने टीम इंडिया के कोच?
गौतम गंभीर की छुट्टी, एशियन गेम्स के लिए लक्ष्मण क्यों बने टीम इंडिया के कोच?
टेलीविजन
रंगीन और अतरंगी है 'बिग बॉस 20' का घर, किसी एडवेंचर से नहीं है कम, जानें क्या है खास
रंगीन और अतरंगी है 'बिग बॉस 20' का घर, किसी एडवेंचर से नहीं है कम, जानें क्या है खास
इंडिया
TMC के 20 बागियों को स्पीकर ने दी बड़ी राहत, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरप्राइज...'
TMC के 20 बागियों को स्पीकर ने दी बड़ी राहत, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरप्राइज...'
इंडिया
स्वतंत्रत भारद्वाज ने निशु के पिता पर किया दावा तो भड़के राहुल, पुलिस क्या बोली?
स्वतंत्रत भारद्वाज ने निशु के पिता पर किया दावा तो भड़के राहुल, पुलिस क्या बोली?
इंडिया
आस्था के नाम पर…, जीतेन्द्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट के CEO बनाने पर क्या बोले ओवैसी
आस्था के नाम पर…, जीतेन्द्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट के CEO बनाने पर क्या बोले ओवैसी
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल: पेंशनर्स को कब मिलेगा बकाया? CM सुक्खू बोले- 'आर्थिक सुधार...'
हिमाचल: पेंशनर्स को कब मिलेगा बकाया? CM सुक्खू बोले- 'आर्थिक सुधार...'
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget