IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसेमीफाइनल में पहुंची भारतीय महिला टीम का अगला मैच पाकिस्तान के साथ, जानिए कब-कहां देखें लाइव

सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय महिला टीम का अगला मैच पाकिस्तान के साथ, जानिए कब-कहां देखें लाइव

हांगकांग को हराकर टीम इंडिया ने महिला एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. अब भारत का अगला मैच पाकिस्तान के साथ है. जानिए ये भिड़ंत कब और कहां होगी? इसका लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा?

Written By : शिवम |  Updated at : 04 Sep 2026 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

महिला एशिया कप 2026 में गुरुवार को हुए मैच में भारत ने हांगकांग को 137 रनों के बड़े अंतर से हराया. हरमनप्रीत कौर एंड टीम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है. अब भारत का अगला मैच पाकिस्तान के साथ है. ये क्रिकेट की एक बड़ी भिड़ंत मानी जाती है. जानिए भारत बनाम पाकिस्तान मैच कब और कहां है? इसका लाइव प्रसारण भारत में किस चैनल पर होगा और लाइव स्ट्रीमिंग किस एप पर होगी?

भारत और पाकिस्तान महिला एशिया कप 2026 के ग्रुप ए में शामिल हैं. ग्रुप स्टेज में भारत ने शुरूआती 2 मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है. पहले मैच में थाईलैंड को 94 रनों से हारने वाली टीम इंडिया ने दूसरे मैच में हांगकांग को 137 रनों से हराया. स्मृति मंधाना ने 124 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. 64 रनों में खेली इस पारी में मंधाना ने 7 छक्के और 14 चौके जड़े. 

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 193 रन बनाए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए हांगकांग 56 रनों पर ढेर हो गई. दीप्ति शर्मा ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए. प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा और श्री चरणी ने 2-2 विकेट लिए. अब सेमीफाइनल से पहले भारत का ग्रुप स्टेट का आखिरी मैच पाकिस्तान के साथ है. जानिए उसकी डिटेल्स.

यह भी पढ़ें- एशिया कप में शतक ठोक स्मृति मंधाना ने तोड़े 10 बड़े रिकॉर्ड

भारतीय महिला बनाम पाकिस्तान महिला मैच कब है?

महिला एशिया कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच शनिवार, 5 सितंबर को है.

भारतीय महिला बनाम पाकिस्तान महिला मैच कहां पर है?

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई.

भारतीय महिला बनाम पाकिस्तान महिला मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम पाकिस्तान मैच भारतीय समयनुसार शनिवार (5 सितंबर) को रात 8 बजे से शुरू होगा. टॉस 7:30 बजे होगा.

भारतीय महिला बनाम पाकिस्तान महिला मैच का लाइव प्रसारण कहां होगा?

सोनी स्पोर्ट्स टेन 1, सोनी स्पोर्ट्स टेन 3 और सोनी स्पोर्ट्स टेन 4.

भारतीय महिला बनाम पाकिस्तान महिला मैच की लाइव स्ट्रीमिंग किस एप पर होगी?

भारत बनाम पाकिस्तान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव एप और वेबसाइट पर होगी.

यह भी पढ़ें- क्या रोहित शर्मा की वजह से BCCI की मीटिंग में नहीं आए अजीत अगरकर? उठ रहे कई बड़े सवाल

भारतीय स्क्वॉड

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, भारती फूलमाली, रेणुका सिंह, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), कमालिनी (विकेटकीपर), नंदनी शर्मा, प्रतीक रावल, क्रांति गौड़, श्री चरणी, प्रेमा रावत.

पाकिस्तान स्क्वॉड

फातिमा सना, आयशा जफर, नाशरा संधू, गल फिरोजा (विकेटकीपर), मुनीबा अली (विकेटकीपर), वहीदा अख्तर, तुबा हसन, सादिया इकबाल, उम्मे हनी, सदाफ शम्स, मोमिना रियासत, एयमन फातिमा, सायरा जबीन, शैवाल जुल्फिकार, ईमान नसीर.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 04 Sep 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan IND W Vs PAK W Women's Asia Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
बुमराह का रिप्लेसमेंट कौन? अफगानिस्तान टी20 सीरीज से पहले आया नया अपडेट
बुमराह का रिप्लेसमेंट कौन? अफगानिस्तान टी20 सीरीज से पहले आया नया अपडेट
क्रिकेट
क्या रोहित शर्मा की वजह से BCCI की मीटिंग में नहीं आए अजीत अगरकर? उठ रहे कई बड़े सवाल
क्या रोहित शर्मा की वजह से BCCI की मीटिंग में नहीं आए अजीत अगरकर? उठ रहे कई बड़े सवाल
क्रिकेट
एशिया कप में शतक ठोक स्मृति मंधाना ने तोड़े 10 बड़े रिकॉर्ड
एशिया कप में शतक ठोक स्मृति मंधाना ने तोड़े 10 बड़े रिकॉर्ड
क्रिकेट
12 छक्के, 281 का स्ट्राइक रेट, दासुन शनाका ने सबसे तेज सेंचुरी ठोक बनाया इतिहास
12 छक्के, 281 का स्ट्राइक रेट, दासुन शनाका ने सबसे तेज सेंचुरी ठोक बनाया इतिहास
Advertisement

वीडियोज

NATURAL DISASTER ALERT: ग्लेशियर पिघलने से बढ़ सकता है खतरा, भारत में अलर्ट! |ABPLIVE
NEPAL FLASH FLOOD: 38 मिनट की देरी... और बह गए 1,200 लोग! नेपाल महाविनाश पर सबसे बड़ा खुलासा! ABPLIVE
दिल्ली में जिम के बाहर मौत का इंतजार !
AIIMS में इलाज के लिए तरसती 'तन्वी'! क्या यही है देश का 'राइट टू हेल्थ'?
नेपाल त्रासदी का नया वीडियो, देख कांप जाएगी रूह
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'...ठीक है', नेपाल बाढ़ के 9 दिनों बाद मलबे से जिंदा निकले 2 लोग, सुनाई दे रहीं और आवाजें
'...ठीक है', नेपाल बाढ़ के 9 दिनों बाद मलबे से जिंदा निकले 2 लोग
दिल्ली NCR
स्वतंत्र भारद्वाज का यू-टर्न, अब बताया क्यों लिया था कपिल मिश्रा और चिराग पासवान का नाम?
स्वतंत्र भारद्वाज का यू-टर्न, अब बताया क्यों लिया था कपिल मिश्रा और चिराग पासवान का नाम?
विश्व
'भारत के 4 बांध, हमारे लिए डेथ वारंट', घबराए PAK एक्सपर्ट, धमकी देकर बोले- '1 हफ्ते...'
'भारत के 4 बांध, हमारे लिए डेथ वारंट', घबराए PAK एक्सपर्ट, धमकी देकर बोले- '1 हफ्ते...'
क्रिकेट
क्या रोहित शर्मा की वजह से BCCI की मीटिंग में नहीं आए अजीत अगरकर? उठ रहे कई बड़े सवाल
क्या रोहित शर्मा की वजह से BCCI की मीटिंग में नहीं आए अजीत अगरकर? उठ रहे कई बड़े सवाल
बॉलीवुड
500 करोड़ में बनी 'टॉक्सिक' आधा बजट भी नहीं कर पाई वसूल, शॉकिंग है 9 दिनों का कलेक्शन
आधा बजट भी नहीं वसूल कर पाई 'टॉक्सिक', शॉकिंग है 9 दिनों का कलेक्शन
इंडिया
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
बिहार
राम मंदिर के नए CEO पर प्रशांत किशोर, 'मामला खत्म नहीं…'
राम मंदिर के नए CEO पर प्रशांत किशोर, 'मामला खत्म नहीं…'
एग्रीकल्चर
बाजार में नहीं मिल अच्छा धनिया, तो ऐसे घर पर ही उगा लें
बाजार में नहीं मिल अच्छा धनिया, तो ऐसे घर पर ही उगाो लें
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget