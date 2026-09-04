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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRस्वतंत्र भारद्वाज vs निशु आजाद में फंसी दिल्ली पुलिस! पहले दर्ज की थी गलत FIR?

स्वतंत्र भारद्वाज vs निशु आजाद में फंसी दिल्ली पुलिस! पहले दर्ज की थी गलत FIR?

Nishu Azad vs Swatantra Bhardwaj मामले में दिल्ली पुलिस बुरी तरह फंसती नजर आ रही है. इस मामले में FIR दर्ज हो चुकी है लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 04 Sep 2026 12:38 PM (IST)
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निशु आजाद के पिता संजय कुमार पर कड़े से हमला करने का दावा करने वाले स्वतंत्र भारद्वाज के मामले में दिल्ली पुलिस फंसती नजर आ रही है.  कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका, सौरव दास यह मांग कर रहे हैं कि इस मामले में नई एफआईआर दर्ज की जाए.  इस मामले में पहले ही एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी लेकिन स्वतंत्र भारद्वाज के ही दावे के मुताबिक उसमें गंभीर धाराएं नहीं हैं. 

अब सवाल है कि दिल्ली पुलिस फंस कहां रही है? एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ संवददाता मनोज वर्मा के अनुसार इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है. एफआईआर में पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संजय कुमार को गंभीर चोट नहीं लगी थी. हालांकि, पुलिस चार्जशीट में नई धाराएं जोड़ सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति में उसे यह भी स्पष्ट करना होगा कि एफआईआर दर्ज करते समय संबंधित धाराएं क्यों नहीं जोड़ी गई थीं. पुलिस चार्जशीट में ये जरूर बता सकती है कि हमने जो जांच की है उसमें जो तथ्य सामने आए उसमें धाराएं जोड़ी जा सकती हैं.

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वर्मा के मुताबिक अब ये देखना होगा कि पुलिस आगे क्या रास्ता अख्तियार करेगी. अगर अब पुलिस नई एफआईआर दर्ज करेगी तो यह भी पुलिस के लिए चुनौती होगी यानी कि पहले की एफआईआर गलत साबित हो जाएगी.

सौरव दास ने पूरे मामले पर क्या कहा?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, जंतर-मंतर पर जब हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था तो यहां पर हिंसा हुई. ये अपराधिक गैंग दिल्ली में पहले से भी हिंसा करती आ रही है. ये लोग इतने समय से दिल्ली में खुलेआम क्यों घूम रहे हैं, ये हमारी समझ से परे है. दिल्ली पुलिस बार-बार कह रही थी कि जंतर-मंतर पर 2800 से ज्यादा घोर अपराधियों की पहचान की गई तो आप उन लोगों को ये छूट क्यों देना चाह रहे हैं? हमने कहा कि उन 2800 अपराधियों की पहचान की जाए और यदि उन्होंने कोई संगीन अपराध किया है तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, जेल में डालें. क्या कानून व्यवस्था दिल्ली में इतनी दुर्बल हो गई है? दिल्ली पुलिस को जवाब देना चाहिए. आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि तब से लेकर अब तक दिल्ली पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई. पहले दिन से हम लोग सभी छात्रों के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 04 Sep 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
CJP Delhi Protest DELHI NEWS Nishu Azad Swatantra Bhardwaj
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