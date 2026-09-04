'...ठीक है', नेपाल बाढ़ के 9 दिनों बाद मलबे से जिंदा निकले 2 लोग, सुनाई दे रहीं और आवाजें

नेपाल में आए भीषण बाढ़ के 9 वें दिन चमत्कार देखने को मिला, जहां रसुवा जिले में बाढ़ के बाद त्रिशूली-3A हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंग में के मलबे से जिंदगियां बाहर निकली. काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 9 दिन बाद सुरंग के अंदर से 2 व्यक्तियों को जिंदा बाहर निकाल लिया गया है. इसके साथ ही अन्य लापता मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है.

26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ ने रसुवा समेत नेपाल के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई थी. इसके बाद त्रिशूली-3A हाइड्रोपावर स्टेशन में कई मजदूरों के फंसे होने की जानकारी सामने आई थी. बचाव अभियान के दौरान सुरंग के अंदर से लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिससे फंसे लोगों के जिंदा होने की उम्मीद बनी थी.

STORY | Two workers rescued alive from tunnel in Nepal 10 days after flash floods



Two men have been rescued alive from a tunnel at the Trishuli 3A hydropower project 10 days after the Bhotekohi flash floods disaster.



They have been identified as Kabir Maharjan, 45, and Sanjay… https://t.co/E8J0j5fIpa — Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2026

बचाए गए लोगों की पहचान

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद और इंजीनियर श्री राम न्यौपाने के मुताबिक, बचाए गए दोनों लोगों की पहचान मैकेनिकल फोरमैन संजय साह और मैकेनिकल सुपरवाइजर कबीर महारजन के रूप में हुई है. न्यौपाने 26 अगस्त को बाढ़ आने के बाद से ही खोज और बचाव अभियान में शामिल हैं. बचाव दल की जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को पहले संजय साह को सुरंग से बाहर निकाला गया. इसके बाद टीम ने कबीर महारजन को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

सुरंग में अभी और लोग फंसे होने की आशंका

दो मजदूरों के मिलने के बाद बचाव अभियान को और तेज कर दिया गया है. श्री राम न्यौपाने ने बताया कि रेस्क्यू टीम को अभी भी सुरंग के अंदर कुछ और लोगों के मौजूद होने की जानकारी मिली है. इसलिए बचाव दल सुरंग के दूसरे हिस्सों में भी तलाश कर रहा है. इससे पहले सुरंग के अंदर से आवाजें सुनाई देने की जानकारी सामने आई थी. रेस्क्यू टीम ने अंदर मौजूद लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश की थी.

आवाज सुनाई देने के बाद तेज हुआ अभियान

न्यौपाने के मुताबिक, बचाव दल ने सुरंग के अंदर आवाज लगाकर कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है और टीम उन्हें बचाने के लिए पहुंच रही है. इसके जवाब में अंदर से “ठीक है” कहे जाने की आवाज सुनाई दी. रेस्क्यू टीम ने बाद में पुष्टि की कि सुरंग के अंदर एक से ज्यादा लोगों के होने की संभावना है. इसके बाद नेपाली सेना और आर्म्ड पुलिस फोर्स ने उन्हें बाहर निकालने के लिए अभियान और तेज कर दिया.

बाढ़ से त्रिशूली घाटी में भारी नुकसान

26 अगस्त को अचानक आई बाढ़ ने मध्य नेपाल के त्रिशूली नदी कॉरिडोर में भारी तबाही मचाई थी. बाढ़ से हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स के अलावा कई महत्वपूर्ण सड़क संपर्क भी प्रभावित हुए. इस आपदा में 1,252 लोगों की मौत हुई है. इसके बाद से बचाव दल सुरंगों और दूसरी संरचनाओं में फंसे लोगों की तलाश में लगातार अभियान चला रहे हैं.