ऋषि मुनियों के बारे में तो आप सभी ने बचपन में किताबों में जरूर पढ़ा होगा. बढ़ी सी दाढ़ी, सफेद बाल, नंगा बदन और केवल एक धोती पहन बर्फ में तपस्या करते लोगों की जब बात होती है तो जहन में केवल हिमालय आता है. लेकिन आज के वक्त में भी कई लोग ऐसे हैं जो बहुत कम उम्र में अपना सभी कुछ त्याग कर हिमालय की गोद में तपस्या करने बैठ जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद पूरा इंटरनेट हैरानी के साथ ठिठुरता दिखाई दे रहा है.

माइनस 55 डिग्री में साधु ने हिमालय पर नंगे बदन लगाया ध्यान

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक साधु को हिमालय की गोद में तपस्या करते हुए दिखाया गया है. बड़ी बड़ी दाढ़ी और नंगे बदन ये साधु हिमालय की गोद में बैठ ध्यान लगा रहे हैं और बर्फ से पूरी तरह से ढके हुए हैं. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तापमान माइनस में दिखाया बताया जा रहा है जो कि लगभग माइनस 55 डिग्री के आसपास है, ऐसी हड्डियां गला देने वाली ठंड में ये साधु बगैर किसी तकलीफ के केवल ध्यान में मग्न हैं. वीडियो देखकर लोग हैरानी से पूछ रहे हैं कि क्या ध्यान लगाने में इंसान इतना खो सकता है कि उसे ठंड लगना ही बंद हो जाए.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

नंगे बदन बैठकर की तपस्या, ठिठुर गया इंटरनेट!

आपको बता दें कि हिमालय के पर्वतों में कई साधु ध्यान लगाने जाते हैं. पहले भी कई सारे वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं जिसमें पर्यटकों को घूमते हुए ऐसे ऐसे ऋषि मुनि दिखे हैं जो कई सालों से बर्फ में नंगे बदन बैठकर तपस्या कर रहे हैं. वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है और हर कोई इस साधु को देखकर बस एक ही बात कह रहा है..." ध्यान लगाना हो तो ऐसे लगाओ वरना मत लगाओ"

यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड के सामने फोटो खिंचवा रहा था ब्वायफ्रेंड, फिर झाड़ियों से आदमखोर ने मारा झपट्टा और निकल गई चीख; देखें वीडियो

यूजर्स बोले, ध्यान से सबकुछ संभव है

वीडियो को @Sheetal2242 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इन साधु से ज्यादा सहनशक्ति कैमरा मैन की लग रही है. एक और यूजर ने लिखा..ध्यान लगाने से आप दुनिया के हर दर्द को भुला सकते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...आज के ढोंगी बाबाओं को यहां भेजो, सारा ढोंग निकल जाएगा.

यह भी पढ़ें: हार के बाद नरेश मीणा ने हाथ में बंधे धागे खोले! यूजर्स बोले भगवान से भरोसा उठ गया? वीडियो वायरल