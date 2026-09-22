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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग5 सीटर अल्टो को बना डाला जिप्सी, मिस्त्री की कलाकारी देख यूजर्स ने पीटा सिर

5 सीटर अल्टो को बना डाला जिप्सी, मिस्त्री की कलाकारी देख यूजर्स ने पीटा सिर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने मारूति की अल्टो कार को 5 से सीधे 7 सीटर बना डाला है जिसकी कल्पना किसी कस्टमर ने तो क्या कंपनी ने भी नहीं की होगी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 22 Sep 2026 06:53 AM (IST)
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Alto मारूति की एक ऐसी कार जिसे लोग काफी पसंद करते हैं. इसे पहाड़ों की रानी और लॉर्ड अल्टो जैसे निक नेम भी मिले हुए हैं. इसका छोटा सा इंजन बेहतरीन माइलेज और अच्छी खासी ताकत के लिए जाना जाता है. लेकिन जगह को लेकर लोगों को अक्सर मायूसी रहती है. लेकिन अगर आपसे कहें कि अब बाजार में 7 सीटर अल्टो भी आ चुकी है तो? चौंकिए नहीं, इस कार को कंपनी ने नहीं बल्कि एक जुगाड़ु मिस्त्री ने बना डाला है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में पांच सीटर अल्टो को एक मैकेनिक ने जुगाड़ लगाकर 7 सीटर बनाया है और इसके लिए उसने कुल 80 हजार रुपये खर्च कर डाले हैं.

अल्टो को मोडिफाई कर बना दिया जिप्सी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने मारूति की अल्टो कार को 5 से सीधे 7 सीटर बना डाला है जिसकी कल्पना किसी कस्टमर ने तो क्या कंपनी ने भी नहीं की होगी. शख्स ने अल्टो की पीछे की सीटें निकालकर उसमें जिप्सी जैसी सीटें लगा दी है. इतना ही नहीं, शख्स ने अल्टो का पीछे का लुक पूरा एसयूवी वाला कर दिया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है. वीडियो में शख्स कहता है कि अगर आपको भी अपनी कार में यह मॉडिफिकेशन कराना है तो इसके लिए आपको केवल 80 हजार रुपये देने होंगे और आपकी छोटी सी कार को हम 7 सीटर बना देंगे.

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क्या ऐसा करना अपराध है?

आपको बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के तहत आप किसी भी गाड़ी के मूल ढांचे या कंपनी द्वारा तय की गई बैठने की क्षमता को बदल नहीं सकते. ऑल्टो एक 5-सीटर कार के रूप में रजिस्टर्ड होती है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, कार निर्माता (Manufacturer) द्वारा दिए गए ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन और चेसिस में कोई भी ऐसा बड़ा बदलाव करना अवैध है जो सुरक्षा मानकों से समझौता करता हो. हालांकि वीडियो के लिहाज से लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Video: भीख मांगने के लिए भिखारी ने अपनाया अनोखा तरीका, लोग बोले-टेक्नोलॉजिया 

यूजर्स बोले, कंपनी वाले देखेंगे तो माथा पकड़ लेंगे

वीडियो को sourav_choudhary_0592 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इसे तो पूरी तरह से जिप्सी बना डाला. एक और यूजर ने लिखा...इस तरह के मॉडिफिकेशन से चालान भी मोटा ही बनेगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कंपनी वाले यह सब देखेंगे तो अपना माथा पकड़ लेंगे.

यह भी पढ़ें: गणपति पंडाल में फुटबॉल खेलने पहुंचा हाथी, दागे दनादन गोल; देखें वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 22 Sep 2026 06:53 AM (IST)
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