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हिंदी न्यूज़ऑटोElectronic Parking Brake क्या है? कैसे करता है गाड़ी को लॉक

Electronic Parking Brake क्या है? कैसे करता है गाड़ी को लॉक

इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक क्या है और यह गाड़ी के पहियों को कैसे लॉक करता है. जानिए इसके काम करने का तरीका और कैसा है ये शानदार फीचर्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 10 Oct 2026 07:16 AM (IST)
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पहले के जमाने में गाड़ियों में बेहद कम ही टेक्नोलॉजी देखने को मिलती थी. लेकिन अब ऑटोमोबाइल बाजार बहुत आगे बढ़ चुका है और अब सभी गाड़ियों में कई तरह के नए-नए टेक्नोलॉजी देखने को मिलती हैं, जिसके चलते अब नई गाड़ियां चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है. आज इस आर्टिकल में हम आपको एक ऐसे ही नई टेक्नोलॉजी के बारें में बताएंगे जिसकी चर्चा इस समय खूब हो रही है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम बात कर रहें हैं नई गाड़ियों में मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक की. यह नई टेक्नोलॉजी गाड़ी को सेफ रखने के साथ-साथ ड्राइवर का काम भी बहुत आसान बना देती है. चलिए जानतें हैं और समझते हैं कि यह सिस्टम किस तरह काम करता है और इसके क्या फायदे हैं.

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क्या है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक?

आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक पारंपरिक हैंडब्रेक से थोड़ा आधुनिक और पूरी तरह ऑटोमैटिक वर्जन है. क्योंकि पुरानी गाड़ियों में जहां पार्किंग ब्रेक लगाने के लिए ड्राइवर को जोर से लीवर खींचना पड़ता था. वहीं अब इस आधुनिक तकनीक में एक छोटे से बटन का इस्तेमाल किया जाता है. यह सिस्टम कार के डैशबोर्ड या सेंटर कंसोल पर छोटा सा स्विच दिया होता है जिसे दबाकर या ऊपर खींचकर इस सिस्टम को एक्टिव किया जाता है.

वहीं इस तकनीक के आ जाने से गाड़ियों के केबिन का लुक भी काफी मॉडर्न लगने लगा है. क्योंकि अब बड़े से लीवर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है. यह सिस्टम पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित सिग्नल्स पर काम करता है और गाड़ी की सुरक्षा को कई गुना बढ़ा देता है. आज के समय में यह फीचर लगभग सभी नई गाड़ियों में स्टैंडर्ड रूप से देखने को मिलने लगा है.

Electronic Parking Brake क्या है? कैसे करता है गाड़ी को लॉक

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कैसे काम करता है सिस्टम?

अब बात करते हैं कि यह नया सिस्टम काम कैसे करता तो यह तकनीक पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और मोटर्स के जरिए काम करती है. जब आप गाड़ी के अंदर दिए गए ईपीबी बटन को दबाते हैं तो यह सीधे कार के ईसीयू को एक सिग्नल भेजता है. जिसके बाद गाड़ी के पिछले पहियों पर लगे छोटे इलेक्ट्रिक मोटर तुरंत एक्टिव हो जाते हैं.

जबकि ये मोटर्स ब्रेक पैड्स को सीधे ब्रेक डिस्क या ड्रम पर बहुत कसकर जकड़ देते हैं. जिससे गाड़ी के पहिए पूरी तरह से लॉक हो जाते हैं. पहिए लॉक होते ही कार अपनी जगह पर बिल्कुल खड़ी हो जाती है और ढलान पर होने के बावजूद अपनी जगह से हिलती नहीं है. जब आपको दोबारा गाड़ी चलानी होती है तो आप एक्सीलेटर दबाकर या बटन को वापस नीचे करके इसे बहुत आसानी से रिलीज कर सकते हैं.

Electronic Parking Brake क्या है? कैसे करता है गाड़ी को लॉक

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इमरजेंसी ब्रेकिंग में आता है काम

जानकारी दें दे कि इस इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक सिस्टम में कुछ ऐसे शानदार फीचर्स मिलते हैं जो डेली की ड्राइविंग को बेहद आसान बना देते हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा ऑटो होल्ड फीचर है जो भारी ट्रैफिक या किसी ढलान पर गाड़ी रोकने पर अपने आप एक्टिव हो जाता है और गाड़ी को पीछे नहीं जाने देता. जबकि इसके अलावा जैसे ही आप एक्सीलेटर दबाते हैं यह ब्रेक अपने आप रिलीज हो जाता है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है.

वहीं यह इमरजेंसी ब्रेकिंग के रूप में भी बहुत शानदार काम करता है. अगर कभी चलते सफर में गाड़ी के मुख्य ब्रेक फेल हो जाएं. तो इस बटन को लगातार खींचकर इमरजेंसी स्थिति में भी गाड़ी को सुरक्षित तरीके से रोका जा सकता है.

यह भी पढ़ें: पुरानी सरकारी गाड़ियों पर बड़ा अपडेट, स्क्रैपिंग नीति में बदलाव

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 10 Oct 2026 07:16 AM (IST)
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