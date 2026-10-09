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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबाथरूम से सीधे मेट्रो में ही आ गई दीदी, तौलिया लपेटे वीडियो वायरल

बाथरूम से सीधे मेट्रो में ही आ गई दीदी, तौलिया लपेटे वीडियो वायरल

आपने मेट्रो में सफर करते हुए कई लोगों के वीडियो देखे होंगे, हालांकि इस बार सोशल मीडिया पर मेट्रो में सफर करने वाली एक महिला का अनोखा मेकअप करने का अंदाज वाला वीडियो वायरल हो रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 09 Oct 2026 06:14 PM (IST)
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दिल्ली मेट्रो हो या किसी दूसरे शहर की मेट्रो, यहां हर दिन कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, जो लोगों का ध्यान खींच लेता है. कभी कोई डांस करता नजर आता है, तो कभी कोई अजीब हरकतों की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में आ जाता है. अब मेट्रो का एक ऐसा ही वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें एक महिला तौलिया लपेटे बैठी दिखाई दे रही है और सफर के दौरान अपना मेकअप करती नजर आती है.

वीडियो में महिला का अंदाज बाकी यात्रियों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है. जहां मेट्रो में मौजूद दूसरे लोग अपनी सीट पर बैठे सफर कर रहे हैं, वहीं महिला अपने चेहरे पर मेकअप करने में व्यस्त नजर आती है. उसके सिर पर तौलिया लिपटा हुआ है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो वह बाथरूम से नहाकर सीधे घर से निकल आई हो. यही नजारा वीडियो को खास बना रहा है और इसे देखकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं.

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तौलिया लपेटे आराम से करती दिखीं मेकअप

वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला मेट्रो की सीट पर बैठी है. उसके सिर पर सफेद तौलिया लिपटा हुआ है और वह अपने पास रखे मेकअप के सामान का इस्तेमाल करती दिखाई देती है. वह बिना किसी जल्दबाजी के अपने चेहरे पर मेकअप करती रहती है. आसपास बैठे यात्री भी उसे देख रहे होते हैं. महिला को इस तरह सार्वजनिक जगह पर तैयार होते देख कुछ लोग हैरान हो रहे हैं. वहीं कुछ लोग हंस रहे हैं. आमतौर पर लोग घर से निकलने से पहले ही तैयार होना पसंद करते हैं, लेकिन यहां महिला मेट्रो में बैठकर ही अपना लुक पूरा करती नजर आती है. उसके इस अंदाज ने वीडियो को सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना दिया है.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

मेट्रो में हुई कोई अनोखी घटना हो या किसी यात्री का अलग अंदाज, इंटरनेट पर जाते ही चर्चा का हिस्सा बन जाता है. इस वीडियो में भी महिला का अनोखा अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है. कुछ यूजर्स को यह वीडियो मजेदार लग रहा है, जबकि कुछ यूजर्स इसे देखकर हैरानी हो रहे हैं. क्योंकि मेट्रो जैसी सार्वजनिक जगह पर तौलिया लपेटकर मेकअप करना आम बात नहीं है.

मेट्रो में सफर के दौरान दूसरों का ख्याल भी जरूरी

इस वायरल वीडियो पर यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि मेट्रो लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है. यहां हर उम्र और हर तरह के लोग सफर करते हैं. ऐसे में अपनी सुविधा के साथ-साथ दूसरे यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना भी जरूरी है. वहीं कुछ यूजर्स एस वीडियो को केवल मजाकिया तौर पर देख रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 09 Oct 2026 06:14 PM (IST)
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