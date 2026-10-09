बाथरूम से सीधे मेट्रो में ही आ गई दीदी, तौलिया लपेटे वीडियो वायरल

दिल्ली मेट्रो हो या किसी दूसरे शहर की मेट्रो, यहां हर दिन कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, जो लोगों का ध्यान खींच लेता है. कभी कोई डांस करता नजर आता है, तो कभी कोई अजीब हरकतों की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में आ जाता है. अब मेट्रो का एक ऐसा ही वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें एक महिला तौलिया लपेटे बैठी दिखाई दे रही है और सफर के दौरान अपना मेकअप करती नजर आती है.

वीडियो में महिला का अंदाज बाकी यात्रियों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है. जहां मेट्रो में मौजूद दूसरे लोग अपनी सीट पर बैठे सफर कर रहे हैं, वहीं महिला अपने चेहरे पर मेकअप करने में व्यस्त नजर आती है. उसके सिर पर तौलिया लिपटा हुआ है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो वह बाथरूम से नहाकर सीधे घर से निकल आई हो. यही नजारा वीडियो को खास बना रहा है और इसे देखकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं.

तौलिया लपेटे आराम से करती दिखीं मेकअप

वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला मेट्रो की सीट पर बैठी है. उसके सिर पर सफेद तौलिया लिपटा हुआ है और वह अपने पास रखे मेकअप के सामान का इस्तेमाल करती दिखाई देती है. वह बिना किसी जल्दबाजी के अपने चेहरे पर मेकअप करती रहती है. आसपास बैठे यात्री भी उसे देख रहे होते हैं. महिला को इस तरह सार्वजनिक जगह पर तैयार होते देख कुछ लोग हैरान हो रहे हैं. वहीं कुछ लोग हंस रहे हैं. आमतौर पर लोग घर से निकलने से पहले ही तैयार होना पसंद करते हैं, लेकिन यहां महिला मेट्रो में बैठकर ही अपना लुक पूरा करती नजर आती है. उसके इस अंदाज ने वीडियो को सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना दिया है.

Crazier stuff keeps happening on Indian metros every day. https://t.co/oKJtJYrBTE — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) October 8, 2026

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

मेट्रो में हुई कोई अनोखी घटना हो या किसी यात्री का अलग अंदाज, इंटरनेट पर जाते ही चर्चा का हिस्सा बन जाता है. इस वीडियो में भी महिला का अनोखा अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है. कुछ यूजर्स को यह वीडियो मजेदार लग रहा है, जबकि कुछ यूजर्स इसे देखकर हैरानी हो रहे हैं. क्योंकि मेट्रो जैसी सार्वजनिक जगह पर तौलिया लपेटकर मेकअप करना आम बात नहीं है.

मेट्रो में सफर के दौरान दूसरों का ख्याल भी जरूरी

इस वायरल वीडियो पर यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि मेट्रो लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है. यहां हर उम्र और हर तरह के लोग सफर करते हैं. ऐसे में अपनी सुविधा के साथ-साथ दूसरे यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना भी जरूरी है. वहीं कुछ यूजर्स एस वीडियो को केवल मजाकिया तौर पर देख रहे हैं.

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