रोहिणी आचार्य ने दी तेजस्वी को आत्ममंथन की सलाह तो समर्थन में आए जीतन राम मांझी, कह दी ये बात

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव को सलाह दी है कि समीक्षा से ज्यादा जरूरी आत्ममंथन करने की है. जिम्मेदारी लेने की है. इस पर शनिवार (17 जनवरी, 2026) को प्रतिक्रिया देते हुए गयाजी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मीडिया से कहा कि वह (रोहिणी आचार्य) ठीक बोली है. रोहिणी को तो इन लोगों ने गाली-गलौज और मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया. ऐसी लड़की जिसने अपने पिता की जान बचाने के किडनी तक दे दी थी.

मांझी ने कहा कि वह अपने परिवार का अच्छा होते हुए देखना चाहती है, इसलिए अच्छाई के लिए वह बोली है. अब लालू यादव और परिवार के लोगों पर निर्भर करता है कि रोहिणी की बातों को कितना कैरीआउट करते हैं.

केंदीय मंत्री ने कहा, "हमें लगता है कि रोहिणी की बात को नहीं मानेंगे और जो अपना कर रहे हैं वही करते रहेंगे. वह ठीक कहती है कि किसी जयचंद के घेरे में रहकर पार्टी का सर्वनाश किया गया है, जिसके कारण चुनाव में भारी क्षति हुई. इसलिए रोहिणी ने कहा कि मंथन नहीं आत्ममंथन करना चाहिए."

'तेज प्रताप में गंभीरता… आगे की सोच'

दूसरी ओर तेज प्रताप के दही-चूड़ा भोज में लालू के शामिल होने पर उन्होंने कहा, "तेज प्रताप यादव ने अच्छी राजनीति की है. तेज प्रताप में गंभीरता है, आगे की सोच है. संपर्क करने की ताकत है. उनके कहने पर लोग शामिल हुए. तेज प्रताप ने साबित कर दिया है कि वह घर से निकलने के लायक नहीं थे. बाकी जो बचा था वही घर से निकलने लायक था."

रोहिणी आचार्य के एक्स पोस्ट को पढ़ें

बता दें कि शुक्रवार (16 जनवरी, 2026) को रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल से तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना लिखा था, "समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी 'खुद' आत्ममंथन करने और जिम्मेदारी लेने की है. 'अपने' इर्द-गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिह्नित 'गिद्धों' को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी भी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी. बाकी तो ये जो पब्लिक है न, वो सब जानती-समझती ही है."

