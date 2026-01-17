संजय लीला भंसाली अपनी शानदार फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. वो 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक लव एंड वॉर लेकर आने वाले हैं. यह एक ग्रैंड हिस्टोरिकल ड्रामा है, जिसमें पहली बार आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल एक साथ लीड रोल में नजर आएंगे. अब भंसाली की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म लव एंड वॉर के म्यूजिक को लेकर नए अपडेट सामने आए हैं.

ग्रैंड विज़ुअल्स, दिल को छू लेने वाला म्यूज़क और आंखों को भा जाने वाले डांस सीक्वेंस की बात हो, तो भंसाली हमेशा एक अलग लेवल सेट करते आए हैं और यह फिल्म उसी विरासत को आगे बढ़ाने वाली है. भव्य सेट्स, दमदार कोरियोग्राफी और इमोशनल म्यूजिक के लिए पहचाने जाने वाले भंसाली अब एक बार फिर दर्शकों को एक शानदार म्यूजिकल स्पेक्टेकल देने की तैयारी में हैं.

शूट करने वाले हैं दो गाने

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का पहला सॉन्ग सीक्वेंस अगले हफ्ते 20 जनवरी से गोरेगांव की फिल्म सिटी में शूट होना है. इस हाई-एनर्जी गाने में आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल तीनों एक साथ नजर आएंगे, जबकि कोरियोग्राफी की कमान गणेश आचार्य संभालेंगे. बताया जा रहा है कि यह गाना भंसाली के सिग्नेचर स्टाइल में होगा, जिसमें इंटेंस रोमांस और थिएट्रिकल स्केल का शानदार मेल देखने को मिलेगा.

फिल्म का दूसरा गाना फरवरी में शूट होना है और कहा जा रहा है कि यह पहले से भी ज्यादा बड़ा और अलग होगा. श्यामक डावर की कोरियोग्राफी में तैयार यह ट्रैक काफी बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल बताया जा रहा है, जिसका सेटअप भंसाली के अब तक के काम से बिल्कुल हटकर होगा. स्ट्रॉन्ग मूव्स और इनोवेटिव स्टेजिंग के जरिए यह गाना वॉर पीरियड में चल रहे लव ट्रायंगल की इमोशनल फील को सामने लाएगा. बाजीराव मस्तानी और पद्मावत के आइकॉनिक गानों की तरह, ये ट्रैक्स लव एंड वॉर की इमोशनल बैकबोन बन सकते हैं, जो फिल्म को और ज्यादा गहराई और दम देंगे.

रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल की पावरहाउस तिकड़ी के साथ भंसाली का हाथ मिलाना अपने आप में जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर रहा है. इस मेगा कोलैबोरेशन को अभी से एक बड़े सिनेमैटिक इवेंट के तौर पर देखा जा रहा है. लव एंड वॉर 20 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है.

