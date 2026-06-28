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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदूध से भर गया दिल्ली-जयपुर हाईवे.. टैंकर पलटते ही बाल्टी-कैन लेकर दौड़े लोग, अनोखा नजारा वायरल

दूध से भर गया दिल्ली-जयपुर हाईवे.. टैंकर पलटते ही बाल्टी-कैन लेकर दौड़े लोग, अनोखा नजारा वायरल

यह हादसा राजस्थान के कोटपूतली के पास हाईवे किंग होटल के नजदीक हुआ. बताया जा रहा है कि दूध से भरा टैंकर अचानक संतुलन खो बैठा और सड़क किनारे नाले में पलट गया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Jun 2026 07:55 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. राजस्थान के दिल्ली-जयपुर हाईवे पर दूध से भरा एक बड़ा टैंकर पलट गया. इसके बाद हजारों लीटर दूध सड़क पर बहने लगा. जैसे ही आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिली, बड़ी संख्या में लोग बाल्टी, कैन, बोतल और दूसरे बर्तन लेकर मौके पर पहुंच गए और बहता हुआ दूध भरने लगे. कुछ ही मिनटों में वहां लोगों की भीड़ लग गई और पूरा नजारा कैमरे में कैद हो गया.

टैंकर पलटा तो बर्तन लेकर हाईवे पर दौड़े लोग

यह हादसा राजस्थान के कोटपूतली के पास हाईवे किंग होटल के नजदीक हुआ. बताया जा रहा है कि दूध से भरा टैंकर अचानक संतुलन खो बैठा और सड़क किनारे नाले में पलट गया. टैंकर के पलटते ही उसमें भरा दूध तेजी से बाहर निकलने लगा और सड़क पर फैल गया. इसी दौरान कई लोगों ने मौके पर पहुंचकर दूध इकट्ठा करना शुरू कर दिया.

ड्राइवर घायल, हाईवे पर लगा जाम

हादसे में टैंकर चालक घायल हो गया. आसपास मौजूद लोगों ने उसे बाहर निकालकर तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. वहीं लोगों की भारी भीड़ जमा होने और सड़क पर दूध फैलने की वजह से दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा. बाद में प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया.

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सोशल मीडिया पर आई मजेदार प्रतिक्रियाएं

इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ यूजर्स ने इसे "फ्री दूध की लाइन" बताया तो कुछ ने कहा कि लोग मदद करने के बजाय दूध भरने में जुट गए. वहीं कई लोगों ने हादसे में घायल ड्राइवर के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और कहा कि सबसे पहले उसकी सुरक्षा और इलाज पर ध्यान देना चाहिए. वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 28 Jun 2026 07:49 AM (IST)
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