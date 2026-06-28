दूध से भर गया दिल्ली-जयपुर हाईवे.. टैंकर पलटते ही बाल्टी-कैन लेकर दौड़े लोग, अनोखा नजारा वायरल
यह हादसा राजस्थान के कोटपूतली के पास हाईवे किंग होटल के नजदीक हुआ. बताया जा रहा है कि दूध से भरा टैंकर अचानक संतुलन खो बैठा और सड़क किनारे नाले में पलट गया.
सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. राजस्थान के दिल्ली-जयपुर हाईवे पर दूध से भरा एक बड़ा टैंकर पलट गया. इसके बाद हजारों लीटर दूध सड़क पर बहने लगा. जैसे ही आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिली, बड़ी संख्या में लोग बाल्टी, कैन, बोतल और दूसरे बर्तन लेकर मौके पर पहुंच गए और बहता हुआ दूध भरने लगे. कुछ ही मिनटों में वहां लोगों की भीड़ लग गई और पूरा नजारा कैमरे में कैद हो गया.
टैंकर पलटा तो बर्तन लेकर हाईवे पर दौड़े लोग
यह हादसा राजस्थान के कोटपूतली के पास हाईवे किंग होटल के नजदीक हुआ. बताया जा रहा है कि दूध से भरा टैंकर अचानक संतुलन खो बैठा और सड़क किनारे नाले में पलट गया. टैंकर के पलटते ही उसमें भरा दूध तेजी से बाहर निकलने लगा और सड़क पर फैल गया. इसी दौरान कई लोगों ने मौके पर पहुंचकर दूध इकट्ठा करना शुरू कर दिया.
दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पलटा दूध से भरा टैंकर, बाल्टी-बोतल लेकर पहुंचे लोग— zingabad (@zingabad) June 27, 2026
दिल्ली-जयपुर हाईवे पर दूध से भरा एक टैंकर सड़क किनारे बने नाले में पलट गया. हादसे में ड्राइवर घायल हो गया, जिसे लोगों ने बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया. वहीं टैंकर से बहता दूध देखकर लोग बाल्टी, बोतल और… pic.twitter.com/sMTRr3VkKM
ड्राइवर घायल, हाईवे पर लगा जाम
हादसे में टैंकर चालक घायल हो गया. आसपास मौजूद लोगों ने उसे बाहर निकालकर तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. वहीं लोगों की भारी भीड़ जमा होने और सड़क पर दूध फैलने की वजह से दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा. बाद में प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया.
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सोशल मीडिया पर आई मजेदार प्रतिक्रियाएं
इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ यूजर्स ने इसे "फ्री दूध की लाइन" बताया तो कुछ ने कहा कि लोग मदद करने के बजाय दूध भरने में जुट गए. वहीं कई लोगों ने हादसे में घायल ड्राइवर के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और कहा कि सबसे पहले उसकी सुरक्षा और इलाज पर ध्यान देना चाहिए. वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.
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