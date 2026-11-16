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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: पर्दा पर्दा गाने पर हसीना के डांस का कायल हुआ शख्स, साथ में लगाने लगा ठुमके

Viral Video: पर्दा पर्दा गाने पर हसीना के डांस का कायल हुआ शख्स, साथ में लगाने लगा ठुमके

वीडियो में आगे जो होता है, वह इस क्लिप को और भी ज्यादा मजेदार बना देता है. युवती की शानदार परफॉर्मेंस देखकर पास खड़ा एक युवक खुद को रोक नहीं पाता और जोश में आकर सीधे डांस फ्लोर पर कूद पड़ता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Nov 2026 02:55 PM (IST)
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शादी-ब्याह या किसी जश्न की महफिल में जब पुराने और सदाबहार गानों की धुन बजती है, तो अच्छे-अच्छों के पैर खुद-ब-खुद थिरकने लगते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही बेहद धमाकेदार और मजेदार डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती और युवक की जबरदस्त जुगलबंदी ने पूरे इंटरनेट का दिल जीत लिया है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में रात के जश्न के दौरान एक हसीना हरे रंग के खूबसूरत ड्रेस में सुपरहिट रेट्रो गाने 'अपनों से क्या पर्दा' पर बेहद शानदार और दिलकश अंदाज में डांस करती नजर आ रही हैं. उनकी अदाओं और लटके-झटकों ने वहां मौजूद हर शख्स को झूमने पर मजबूर कर दिया.

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हसीना का डांस देख दीवाना हुआ शख्स

वीडियो में आगे जो होता है, वह इस क्लिप को और भी ज्यादा मजेदार बना देता है. युवती की शानदार परफॉर्मेंस देखकर पास खड़ा एक युवक खुद को रोक नहीं पाता और जोश में आकर सीधे डांस फ्लोर पर कूद पड़ता है. बेज जैकेट और नीली जींस पहने इस शख्स ने युवती के साथ कदम से कदम मिलाकर ऐसे जबरदस्त ठुमके लगाए कि पूरा माहौल ही बदल गया.

 
 
 
 
 
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दोनों की एनर्जी और तालमेल इतना कमाल का है कि आसपास खड़े लोग भी तालियां बजाने और झूमने पर मजबूर हो गए. वीडियो में जमीन पर बिखरे हुए नोट साफ बयां कर रहे हैं कि इस जोड़ी के डांस ने महफिल में किस कदर आग लगाई और लोगों का दिल जीता है.

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सोशल मीडिया पर मची लूट: 'भाई, असली महफिल तो इन दोनों ने ही लूटी है'

इंस्टाग्राम और फेसबुक पर यह धमाकेदार रील आग की तरह फैल रही है और यूजर्स कमेंट बॉक्स में इन दोनों के डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "भाई, लड़के के अंदर का डांसर जाग गया, बिना किसी झिझक के जो एनर्जी और ठुमके लगाए हैं, पूरा माहौल ही बना दिया." दूसरे यूजर ने लिखा, "हरे ड्रेस वाली लड़की के एक्सप्रेशंस और मूव्स तो कमाल के हैं ही, लेकिन इस भाई ने आकर गाने में चार चांद लगा दिए." वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया, "इसे कहते हैं असली जश्न! न कोई दिखावा, न कोई शर्म, बस दिल खोलकर नाचना और खुशियां मनाना, बार-बार लूप पर देख रहा हूं."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 16 Nov 2026 02:55 PM (IST)
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