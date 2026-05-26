झूठ बोल सांसद का चुनाव लड़ गया 15 साल का बच्चा, फिर ऐसे सामने आई सच्चाई, वीडियो वायरल
मह्मूद सादिस बुबा नाम का यह शख्स जारिया इलाके का रहने वाला बताया गया. उसने एक राजनीतिक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वह 30 साल का है, ड्राइवर रह चुका है.
राजनीति में कभी-कभी ऐसे चेहरे सामने आ जाते हैं जो अचानक ही लोगों का ध्यान खींच लेते हैं. ऐसा ही एक मामला अफ्रीकी देश नाइजीरिया से सामने आया, जहां एक शख्स रातों-रात सोशल मीडिया स्टार बन गया. लोग उसे “द वंडर ऑफ जारिया” कहने लगे, लेकिन जो कहानी प्रेरणा से शुरू हुई थी, वही कुछ ही दिनों में बड़े विवाद में बदल गई.
‘वंडर ऑफ जारिया’ कैसे बना वायरल
मह्मूद सादिस बुबा नाम का यह शख्स जारिया इलाके का रहने वाला बताया गया. उसने एक राजनीतिक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वह 30 साल का है, ड्राइवर रह चुका है और जनता की सेवा करना चाहता है. उसका छोटा कद और बच्चा जैसा चेहरा देखकर लोग हैरान थे, लेकिन उसने इसे अपनी बीमारी (ड्वार्फिज्म) बताया. उसका एक बयान..“लोगों ने मुझे सेवा के लिए बुलाया है” सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और लोग उसे राजनीति में नए बदलाव की उम्मीद मानने लगे.
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उम्र पर उठे सवाल, मामला पलटा
लेकिन कुछ ही दिनों बाद पूरा मामला पलट गया. सोशल मीडिया पर कुछ दस्तावेज सामने आए, जिनमें बताया गया कि बुबा का जन्म 2010 में हुआ था. अगर यह सच है, तो उसकी उम्र सिर्फ 15-16 साल के आसपास बनती है. नियम के मुताबिक, संसद का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र जरूरी होती है. ऐसे में यह सवाल उठने लगा कि वह इंटरव्यू तक पहुंचा कैसे?
सबूत आए सामने, टीचर ने भी किया खुलासा
वायरल दस्तावेजों में पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल रिकॉर्ड शामिल बताए जा रहे हैं. इतना ही नहीं, एक पूर्व शिक्षक भी सामने आया और उसने दावा किया कि उसने बुबा को जूनियर क्लास में पढ़ाया था और उसकी उम्र करीब 16 साल ही है. इससे विवाद और बढ़ गया.
पार्टी ने पहले बचाया, फिर किया बाहर
शुरुआत में उसकी पार्टी ने इसे साजिश बताया और उसका बचाव किया. लेकिन जैसे-जैसे सबूत बढ़ते गए, पार्टी को कदम उठाना पड़ा. आखिरकार, उम्र गलत बताने के आरोप में उसे चुनाव से बाहर कर दिया गया. इसके बाद बुबा ने खुद भी एक लेटर लिखकर चुनाव से हटने का ऐलान कर दिया.
अब उठ रहे बड़े सवाल
इस पूरे मामले के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक नाबालिग लड़का पार्टी की जांच प्रक्रिया से कैसे गुजर गया? क्या यह सिस्टम की गलती थी या फिर जानबूझकर किया गया खेल? फिलहाल इन सवालों का जवाब नहीं मिला है, लेकिन यह मामला नाइजीरिया की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया है और सोशल मीडिया पर अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है.
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सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन
इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ गई है. कुछ लोग बुबा के हौसले की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उम्र चाहे जो भी हो, उसका आत्मविश्वास काबिल-ए-तारीफ है. वहीं बड़ी संख्या में यूजर्स इस पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर वह सच में नाबालिग था, तो उसे इतनी बड़ी राजनीतिक प्रक्रिया तक पहुंचने कैसे दिया गया. कई लोगों ने इसे सिस्टम की बड़ी लापरवाही बताया, तो कुछ ने इसे साजिश करार दिया.
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Source: IOCL