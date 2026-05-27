छोटी-सी टक्कर पर बेंगलुरु में बवाल! ऑटो ड्राइवर को सरेआम थप्पड़ मारता दिखा पुलिसकर्मी

बेंगलुरु से सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को गुस्से से भर दिया है. बताया जा रहा है कि सड़क पर एक ऑटो ड्राइवर से गलती से पुलिसकर्मी की खड़ी बाइक हल्की सी टकरा गई. इसके बाद ड्राइवर ने तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. वीडियो में दिखता है कि पुलिसकर्मी गुस्से में आकर ऑटो ड्राइवर को नीचे उतरने को कहता है और फिर सबके सामने उसे थप्पड़ मार देता है.

वीडियो वायरल, लोगों का गुस्सा फूटा

यह पूरी घटना वहां मौजूद एक शख्स ने रिकॉर्ड कर ली, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है. वीडियो सामने आते ही लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि क्या किसी पुलिसकर्मी को इस तरह किसी आम आदमी पर हाथ उठाने का अधिकार है? कई लोगों ने इस घटना को पावर का गलत इस्तेमाल बताया और सख्त कार्रवाई की मांग की है.

छोटी सी टक्कर, बड़ा बवाल सबके सामने जड़ा थप्पड़

बताया जा रहा है कि यह घटना शहर के सुदामा नगर इलाके की है. ऑटो ड्राइवर से गलती से पुलिसकर्मी की खड़ी बाइक हल्की सी टकरा गई. ड्राइवर ने तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन इसके बावजूद पुलिसकर्मी का गुस्सा शांत नहीं हुआ. वीडियो में दिख रहा है कि पुलिसकर्मी ने ऑटो ड्राइवर को नीचे उतारकर उसके साथ बहस की और फिर उसे थप्पड़ मार दिया. यह सब दिनदहाड़े सड़क पर हुआ, जिसे वहां मौजूद एक शख्स ने रिकॉर्ड कर लिया.

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पावर बनाम जिम्मेदारी पर बहस

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छिड़ गई है. लोग कह रहे हैं कि अगर कोई आम आदमी ऐसा करता, तो तुरंत उसके खिलाफ केस दर्ज हो जाता, लेकिन जब वही काम कोई वर्दी में करता है तो सवाल उठते हैं. लोगों का मानना है कि पुलिस की जिम्मेदारी लोगों की सुरक्षा करना है, न कि उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करना. अब सभी की नजर इस बात पर है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है.

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