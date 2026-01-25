अनिरुद्धाचार्य को तो आप सभी जानते होंगे. उनके दरबार में और पांडाल में कई लोग कथाएं सुनने तो आते ही हैं, लेकिन कई बार ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनकी बातें सुनकर खुद अनिरुद्धाचार्य का दिमाग भी घूम जाता है. हाल ही में एक वीडियो में उनके पांडाल में एक शख्स पहुंचा जो खुद को 30 हजार करोड़ रुपये का मालिक बता रहा है और कह रहा है कि मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा सनातन धर्म को दान करना चाहता हूं, जिसके बाद दरबार में बैठा हर एक शख्स यहां तक कि अनिरुद्धाचार्य भी हैरान रह गए.

अनिरुद्धाचार्य के दरबार में पहुंचा 30 हजार करोड़ का मालिक

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स अनिरुद्धाचार्य से माइक पर बात करते हुए कहता है कि 2022 में मैंने एक एफडी की थी जो अब कुल 30 हजार करोड़ रुपये की हो गई है, इसके बाद अनिरुद्धाचार्य पूछते हैं कि 30 हजार रुपये? तो शख्स बोलता है कि 30 हजार रुपये नहीं बल्कि 30 हजार करोड़ रुपये. जिसके बाद अनिरुद्धाचार्य भी हैरान रह जाते हैं. इसके बाद अनिरुद्धाचार्य पूछते हैं कि तुम काम क्या करते हो तो शख्स कहता है कि मैं बिटकॉइन में ट्रेड करता हूं और पुस्तक लिखता हूं.

बोला दान करना चाहता हूं

इसके बाद शख्स कहता है कि मैं 30 हजार करोड़ का आधा हिस्सा, यानी 15 हजार करोड़ रुपये सनातन धर्म को दान देना चाहता हूं, आपको भी और बागेश्वर धाम को भी और जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं उन सभी को. इसके बाद अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि आप हमें पैसा मत दो, आप इस पैसे से सीबीएससी मान्यता प्राप्त स्कूल खोलो और बच्चों को निशुल्क शिक्षा दो, हम लोग पैसे का क्या करेंगे. जाओ खूब पैसा कमाओ और समाज की सेवा करो. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

यूजर्स ने ले लिए मजे

वीडियो को aniruddhacharyajimaharaj नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...डॉक्टर ने क्या कहा है, कब तक ठीक हो जाएगा. एक और यूजर ने लिखा...ये लोग केवल फेमस होने के लिए आते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...गुरु जी हां बोल देते, सारी हवा टाइट हो जाती इसकी.

