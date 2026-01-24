एक्सप्लोरर
दूल्हा है या रहमान डकैत? FA9LA पर मारी ऐसी एंट्री कि हर कोई हो गया फिदा, यूजर्स ने यूं किया सलाम
वायरल हो रहे हैं, वीडियो में शादी जैसे मौके पर जिस तरह से दुल्हे ने FA9LA गाने पर एंट्री ली, जिससे दूल्हे ने लोगों को हैरान भी कर दिया और खूब एंटरटेन भी किया.
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दूल्हे की धमाकेदार एंट्री का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. दरअसल वायरल हो रहे हैं, वीडियो में शादी जैसे मौके पर जिस तरह से दुल्हे ने FA9LA गाने पर एंट्री ली, जिससे दूल्हे ने लोगों को हैरान भी कर दिया और खूब एंटरटेन भी किया. दरअसल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दूल्हा अपनी शादी में वायरल हो रहे गाने FA9LA पर डांस करते हुए एंट्री मारता है. इसके बाद वीडियो देख लोग पूछ रहे हैं. यह दूल्हा है या फिर किसी फिल्म का हीरो.
शादी में दूल्हे की एंट्री पर फिदा हुए लोग
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @beingshoaibqureshi नाम के अकाउंट से शेयर किए गए वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा पूरे स्वैग के साथ FA9LA गाने पर डांस करता हुआ एंट्री लेता है. उसका स्टाइल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज किसी फिल्मी किरदार से कम नहीं लग रही है. वही खास बात यह है कि कैमरामैन भी इसे एनर्जी के साथ शूट करता नजर आता है, जिससे एंट्री और ज्यादा दमदार लगती है. दूल्हा बिना किसी झिझक के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डांस करता है और बारात में मौजूद लोग भी उसे देखकर झूमते नजर आते हैं. वहीं दूल्हे के फ्रेंड्स भी ब्लैक ड्रेस में दूल्हे के पीछे स्टेप से स्टेप मिलाते हुए नजर आते हैं, जिससे यह वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. वहीं इस वीडियो को देखकर लोग मजेदार रिएक्शंस देते हुए नजर आ रहे हैं.
सोशल मीडिया पर आए लोगों के मजेदार रिएक्शन
यह वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स इस पर काफी मजेदार कमेंट कर रहे हैं. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने कमेंट किया हमारे यहां तो बोल देंगे कि दूल्हा पीकर आया है. वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया कैमरामैन का एंट्री भी झक्कास था. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है यार दूल्हा हो तो ऐसा. वहीं कुछ लोग मजाक में कमेंट करते हैं, हमारे खानदान में ऐसी एंट्री पर रिश्ता तोड़ दिया जाएगा. इसके अलावा एक यूजर कमेंट करता है, आज नाच ले भाई कल से बीवी के इशारों पर ही नाचेगा. वहीं लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है, अगर हमारे इधर होता तो बोल देते दूल्हा दारू पी के आया है और बिना शादी के ही बारात वापस भेज देते.
सोशल मीडिया पर आए लोगों के मजेदार रिएक्शन
यह वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स इस पर काफी मजेदार कमेंट कर रहे हैं. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने कमेंट किया हमारे यहां तो बोल देंगे कि दूल्हा पीकर आया है. वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया कैमरामैन का एंट्री भी झक्कास था. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है यार दूल्हा हो तो ऐसा. वहीं कुछ लोग मजाक में कमेंट करते हैं, हमारे खानदान में ऐसी एंट्री पर रिश्ता तोड़ दिया जाएगा. इसके अलावा एक यूजर कमेंट करता है, आज नाच ले भाई कल से बीवी के इशारों पर ही नाचेगा. वहीं लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है, अगर हमारे इधर होता तो बोल देते दूल्हा दारू पी के आया है और बिना शादी के ही बारात वापस भेज देते.
