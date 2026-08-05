मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजआसमान में विमान में क्यों लगते हैं झटके, आखिर क्या है टर्बुलेंस?

आसमान में विमान में क्यों लगते हैं झटके, आखिर क्या है टर्बुलेंस?

Air Turbulence Phuket Delhi Flight: फुकेट से दिल्ली की ओर आ रही फ्लाइट को बीते दिन तगड़े एयर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा. चलिए जानते हैं कि आखिर यह क्या होता है और कैसे बनता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 05 Aug 2026 06:51 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सीट बेल्ट न पहनने वालों को चोट का अधिक खतरा।

Air Turbulence Phuket Delhi Flight: बीते दिन फुकेट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट एआई2379 जब आसमान में थी, तब अचानक झटका लगा और विमान की ऊंचाई थोड़ी कम हो गई. हालांकि विमान दिल्ली में पूरी तरह सुरक्षित उतरा और सभी यात्री व क्रू सदस्य सुरक्षित रहे. इस घटना के बाद कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर टर्बुलेंस क्या होता है, हवा में अचानक विमान झटके क्यों खाने लगता है और पायलट ऐसी स्थिति में क्या कदम उठाते हैं. आइए, इस पूरी प्रक्रिया के पीछे के विज्ञान को आसान भाषा में समझते हैं.

एयर टर्बुलेंस का क्या मतलब है?

एयर टर्बुलेंस का सीधा अर्थ हवा की उस अवांछित और असंतुलित चाल से है, जो आसमान में उड़ रहे विमान को अचानक ऊपर-नीचे या अगल-बगल हिला देती है. सामान्य परिस्थितियों में जब विमान उड़ता है, तो आसपास की हवा काफी हद तक शांत और स्थिर रहती है. लेकिन जब हवा के अलग-अलग हिस्सों में तापमान, दिशा या हवा की रफ्तार में अचानक बदलाव आ जाता है, तो वहां एक हलचल पैदा होती है. यात्रियों को यह हलचल झटकों के रूप में महसूस होती है. हल्के टर्बुलेंस में केवल मामूली कंपन होता है, जबकि तेज टर्बुलेंस में रखे हुए सामान गिरने का डर रहता है.

आसमान में झटके लगने की वजहें क्या हैं?

हवा में टर्बुलेंस पैदा होने के पीछे कई प्राकृतिक कारण काम करते हैं. इनमें सबसे आम है थर्मल टर्बुलेंस, जो गर्म और ठंडी हवा के आपस में टकराने से बनता है. खासकर गर्मी के दिनों में जब जमीन गर्म होती है, तो सतह की हवा तेजी से ऊपर उठती है और ऊपर मौजूद ठंडी हवा नीचे आती है, जिससे हवा में असंतुलन बनता है. इसके अलावा जब विमान पहाड़ी इलाकों के ऊपर से गुजरता है, तो हवा पहाड़ों से टकराकर लहरों की तरह व्यवहार करने लगती है, जिसे माउंटेन वेव टर्बुलेंस कहा जाता है.

यह भी पढ़ें: क्या है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यहां से यूरोप में कैसे करते हैं घुसपैठ?


आसमान में विमान में क्यों लगते हैं झटके, आखिर क्या है टर्बुलेंस?

अब क्लियर एयर टर्बुलेंस भला क्या है?

टर्बुलेंस का सबसे जटिल रूप क्लियर एयर टर्बुलेंस (सीएटी) कहलाता है. इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यह बिना किसी बादल या खराब मौसम के, बिल्कुल साफ आसमान में होता है. यह अक्सर जेट स्ट्रीम के आसपास बनता है, जो अत्यधिक ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली बहुत तेज हवा की पट्टी होती है. जब इस तेज हवा के किनारे पर धीमी गति की हवा आकर मिलती है, तो हवा में भंवर बनने लगते हैं. इसी तरह ट्रॉपोपॉज परत के पास जब तापमान और हवा का घनत्व बदलता है, तो वहां पैदा होने वाली तरंगें विमान को झटका देती हैं.

पायलट अचानक क्यों बदल देते हैं ऊंचाई?

जब विमान टर्बुलेंस वाले इलाके में फंसता है, तो पायलट तुरंत उसकी ऊंचाई बदल देते हैं. दरअसल, क्लियर एयर टर्बुलेंस अमूमन हवा की एक पतली परत में ही सीमित रहता है. ऐसे में जेट स्ट्रीम के इलाके में विमान को 2000 फीट ऊपर ले जाने या नीचे लाने से वह शांत हवा वाली परत में पहुंच जाता है. एअर इंडिया की फ्लाइट एआई2379 में भी ऊंचाई में जो क्षणिक बदलाव किया गया था, वह पायलट द्वारा अपनाया गया सुरक्षा उपाय था, न कि किसी खतरे की बात. पायलट वेदर रडार और दूसरे पायलटों से मिली रिपोर्ट्स के आधार पर सुरक्षित ऊंचाई तय करते हैं.


आसमान में विमान में क्यों लगते हैं झटके, आखिर क्या है टर्बुलेंस?

टर्बुलेंस से यात्रियों को क्या खतरा?

टर्बुलेंस के दौरान सबसे बड़ा जोखिम उन यात्रियों को होता है जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधी होती है. अचानक झटका लगने से व्यक्ति सीट से उछलकर केबिन की छत या आसपास की सख्त चीजों से टकरा सकता है, जिससे सिर या हड्डियों में चोट आ सकती है. जो केबिन क्रू उस वक्त यात्रियों को सर्विस दे रहे होते हैं, उनके चोटिल होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है. इसके अलावा अचानक झटकों से यात्रियों में घबराहट या जी मिचलाने की शिकायत हो सकती है. हालांकि आधुनिक विमानों की बनावट इतनी मजबूत होती है कि टर्बुलेंस से विमान के ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है.

यह भी पढ़ें: कैसे पता करें शराब में मिला है फ्लेवर? ये टिप्स आएंगे आपके काम

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 05 Aug 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
Air Turbulence Air India Phuket Delhi Flight
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
आसमान में विमान में क्यों लगते हैं झटके, आखिर क्या है टर्बुलेंस?
आसमान में विमान में क्यों लगते हैं झटके, आखिर क्या है टर्बुलेंस?
जनरल नॉलेज
Billionaires Higher Taxes Demand : इस देश के अरबपति क्यों कर रहे ज्यादा टैक्स लगाने की मांग? जानें वजह
इस देश के अरबपति क्यों कर रहे ज्यादा टैक्स लगाने की मांग? जानें वजह
जनरल नॉलेज
पाकिस्तान में क्यों बैन हुआ अलजजीरा? क्या येलो जर्नलिज्म का भुगतना पड़ा खामियाजा
पाकिस्तान में क्यों बैन हुआ अलजजीरा? क्या येलो जर्नलिज्म का भुगतना पड़ा खामियाजा
जनरल नॉलेज
क्या है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यहां से यूरोप में कैसे करते हैं घुसपैठ?
क्या है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यहां से यूरोप में कैसे करते हैं घुसपैठ?
Advertisement

वीडियोज

Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Bigg Boss 20 में क्या है Salman Khan का Karan Arjun Secret? Promo ने बढ़ाई उत्सुकता
Salman Khan का Emotional खुलासा, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर पहली बार करी चर्चा
Lock Upp 2 में Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए किया बड़ा Sacrifice, फैंस हुए इमोशनल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सीमा पर चीनी हथियारों की तैनाती पर भारत की दो टूक, पाक को दी सीधी चेतावनी
सीमा पर चीनी हथियारों की तैनाती पर भारत की दो टूक, पाक को दी सीधी चेतावनी
महाराष्ट्र
'मैं करारा जवाब दूंगी...', गूंगी गुड़िया विवाद पर पहली बार बोलीं सुनेत्रा पवार
'मैं करारा जवाब दूंगी...', गूंगी गुड़िया विवाद पर पहली बार बोलीं सुनेत्रा पवार
क्रिकेट
यश दयाल से जयंत यादव तक, नए सीजन से पहले 4 स्टार खिलाड़ियों की बदली टीम
यश दयाल से जयंत यादव तक, नए सीजन से पहले 4 स्टार खिलाड़ियों की बदली टीम
बॉलीवुड
ऐश्वर्या राय बच्चन का कान्स 2026 से अनसीन लुक वायरल, 7 हजार मोती वाले स्ट्रैपलेस गाउन में ढाया कहर
ऐश्वर्या राय बच्चन का कान्स 2026 से अनसीन लुक वायरल, 7 हजार मोती वाले स्ट्रैपलेस गाउन में ढाया कहर
इंडिया
Xप्लेन: क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शादीशुदा और लिव-इन पार्टनर में कोई फर्क नहीं?
क्या SC के फैसले से शादीशुदा और लिव-इन पार्टनर में कोई फर्क नहीं?
इंडिया
TMC के बागी सांसद अबू ताहिर खान का बड़ा बयान, 'हम NDA के साथ नहीं, लेकिन CM...'
TMC में वापस जाएंगे बागी? NDA की बैठक के बाद दिल्ली से बंगाल तक बढ़ी हलचल
इंडिया
AIR India फ्लाइट में टर्बुलेंस पर मचा बवाल: एक्शन में DGCA, एयरलाइन ने बताई वजह
AIR India फ्लाइट में टर्बुलेंस पर मचा बवाल: एक्शन में DGCA, एयरलाइन ने बताई वजह
विश्व
‘गोलियां चलाकर जनता का कर रहे दमन’, भारत ने PoJK चुनाव पर पाक को दिखाया आईना
‘गोलियां चलाकर जनता का कर रहे दमन’, भारत ने PoJK चुनाव पर पाक को दिखाया आईना
ENT LIVE
Dipika Kakar का तीसरा Infusion Session, Cancer Treatment के दौरान दिखीं भावुक
Dipika Kakar का तीसरा Infusion Session, Cancer Treatment के दौरान दिखीं भावुक
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में क्या होगा Karan Arjun Twist? Salman Khan के Hint से बढ़ी हलचल
Bigg Boss 20 में क्या होगा Karan Arjun Twist? Salman Khan के Hint से बढ़ी हलचल
ENT LIVE
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
ENT LIVE
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Embed widget