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मॉकड्रिल के दौरान खुद ही दरिया में गिर पड़े दारोगा जी- वीडियो हो रहा वायरल

Viral Video: ताप्ती नदी के राजघाट पर होमगार्ड की मॉक ड्रिल के दौरान ऐसी घटना पेश आई जिसे देखने के बाद कुछ यूजर्स परेशान हो गए तो कुछ की हंसी छूट गई.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 03 Aug 2026 04:39 PM (IST)
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मॉकड्रिल अक्सर आने वाले खतरों से पार पाने के लिए किया जाता है. पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ जैसी टीमें खतरे का एक फेक माहौल बनाती हैं और फिर वहां रेस्क्यू ऑपरेशन कर आने वाले खतरों से बचने का अभ्यास किया जाता है. लेकिन जरा सोचिए, इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जान बचाने आई खुद पुलिस ही परेशानी में पड़ जाए तो उसका रेस्क्यू कौन करेगा? हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस टीम का एक एएसआई रेस्क्यू के दौरान नदी में रस्सी फेंकते वक्त खुद ही नदी में गिर पड़ा, जिसके बाद वहां का माहौल थोड़ा परेशान करने वाला हो गया.

मॉकड्रिल के दौरान नदी में गिर पड़े दारोगा जी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि ताप्ती नदी के राजघाट पर होमगार्ड की मॉक ड्रिल के दौरान ऐसी घटना पेश आई जिसे देखने के बाद कुछ यूजर्स परेशान हो गए तो कुछ की हंसी छूट गई. वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस टीम का एक एएसआई मॉक ड्रिल के दौरान नदी में रस्सी फेंकते वक्त खुद हादसे का शिकार हो जाता है. नदी में रस्सी फेंकते वक्त पुलिस वाले का पैर फिसलता है और वो सीधे नदी में गिर पड़ता है.

टीम ने तुरंत बचाई जान, नहीं हुई अनहोनी

नदी में गिरते ही वहां मौजूद लोग तुरंत हरकत में आते हैं और नदी में छलांग लगाकर पुलिस वाले को तुरंत बचा लेते हैं. वो तो गनीमत रही कि जब ये हादसा हुआ तो वहां काफी लोग मौजूद थे जिन्होंने वक्त रहते नदी में छलांग लगी दी वरना बड़ा हादसा हो सकता था. वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, अभी तो मॉकड्रिल धरा रह जाता

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ओहो, दारोगा जी तो चल दिए अब रेस्क्यू कौन संभालेगा. एक और यूजर ने लिखा...देश के सभी पुलिस वालों का दोबारा फिटनेस टेस्ट होना चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अभी मॉकड्रिल धरी की धरी रह जाती और असली रेस्क्यू करना पड़ता.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 04:39 PM (IST)
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