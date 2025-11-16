85 साल के शख्स ने कार में लगाया मैप! एक गलत टर्न ने पहुंचाया 1500 किमी दूर क्रोएशिया

दुनिया में कभी-कभी ऐसे किस्से हो जाते हैं जिन्हें सुनकर पहले डर लगता है, फिर हल्की-सी हंसी भी आ जाती है. एक ऐसा ही किस्सा फ्रांस से सामने आया है. यहां एक 85 साल के दादाजी सिर्फ अपने डॉक्टर के पास जाने निकले थे, जो उनके घर से बहुत पास था. लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि दादाजी सीधा 12 मील दूर वाले डॉक्टर की जगह 1500 किलोमीटर दूर क्रोएशिया पहुंच गए. हां, उन्होंने अपनी कार चलाते-चलाते पूरा यूरोप पार कर दिया.

उनके घर वाले परेशान हो गए, पुलिस लग गई, सेना लग गई, मोबाइल ट्रैक किया गया और आखिर में पता चला कि दादाजी तो आराम से एक दूर देश के होटल में बैठे हैं. ये कहानी सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हो रही है कि लोग इसे “दुनिया की सबसे लंबी डॉक्टर–यात्रा” कह रहे हैं.

कार चलाते हुए 85 साल के बुजुर्ग ने पार की तीन देशों की सीमाएं!

पिछले हफ्ते फ्रांस के एक छोटे से गांव चैटिलॉन-सुर-थौएट में रहने वाले 85 साल के दादाजी अपनी कार लेकर निकले. उनका डॉक्टर सिर्फ 12 मील दूर एयरवॉल्ट नाम की जगह पर था. आमतौर पर ये रास्ता सिर्फ आधे घंटे का था. लेकिन दादाजी ने सोचा कि जीपीएस लगा देते हैं ताकि रास्ता आसानी से मिल जाए. लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है. जीपीएस ने दादाजी को गलत दिशा दिखा दी. दादाजी को लगा कि यह रास्ता डॉक्टर के पास ही जा रहा है, तो वे अपनी कार चलाते रहे. चलाते रहे. और चलाते रहे. रास्ते बदलते गए, सड़कें बदलती गईं, बोर्ड बदलते गए. लेकिन दादाजी को लगा कि सब ठीक है. उन्होंने घंटों गाड़ी चलाई. फिर और कई घंटे. और बिना रुके 20 घंटे में फ्रांस, फिर इटली और फिर क्रोएशिया तक पहुंच गए. दादाजी को खुद भी नहीं समझ आया कि वे यूरोप में इतना घूम आए.

घर वाले हुए परेशान, सेना और पुलिस ने खोजने में लगा दी जान

उधर, इस बूढ़े शख्स की घर वापसी नहीं हुई. डॉक्टर के पास भी नहीं पहुंचे. और जिस मीटिंग में वे हमेशा जाते थे, वहां भी नहीं आए. उनके परिवार को चिंता होने लगी. उन्होंने आसपास पूछताछ की. पड़ोसियों ने कहा कि दादाजी सुबह निकले थे लेकिन लौटे नहीं. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. लेकिन दादाजी को ढूंढना आसान नहीं था. तब सेना ने उनके मोबाइल फोन को ट्रैक किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक दादाजी किसी बीमारी या याददाश्त की दिक्कत से नहीं जूझ रहे. बस इस बार जीपीएस की गलती से उनका “महान यूरोपीय सफर” बन गया. परिवार उन्हें लाने निकल चुका है. और दादाजी के पास अब घर पहुंचकर सुनाने के लिए बहुत दिलचस्प किस्से होंगे.

यूजर्स को हजम नहीं हुई बात, करने लगे सवाल

सोशल मीडिया पर जैसे ही मामला वायरल हुआ वैसे ही इंटरनेट यूजर्स अपना माथा पकड़कर बैठ गए. एक यूजर ने लिखा...तीन देशों की सीमाएं पार की और किसी इमिग्रेशन से नहीं गुजरे ये तो हजम नहीं हो रहा. एक और यूजर ने लिखा...इंसान इतना मूर्ख कैसे हो सकता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...1500 किमी चलते हुए लगा नहीं कि काफी देर हो गई. ये शख्स झूठ बोल रहा है, जांच होनी चाहिए.

