84 साल की दादी का पहला हवाई सफर, पोते ने पूरा किया सपना, वायरल वीडियो ने जीता लोगों का दिल

Delhi Viral Story: कभी-कभी सोशल मीडिया पर ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो दिल को छू जाती हैं. हाल ही में एक ऐसा ही भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल हुआ है, दिल्ली के एक पोते ने अपनी 84 साल की दादी का सपना पूरा कर दिया, जिसे देखकर पूरा इंटरनेट भावुक हो गया. यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि 22 साल के सपने का सच होना था, जिसने हजारों लोगों की आंखें नम कर दीं. यह कहानी तब शुरू हुई जब पोते ने अपनी दादी को पहली बार हवाई जहाज में सफर कराने का फैसला किया.

दादी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी प्लेन में सफर नहीं किया था और यह उनका एक अधूरा सपना था. इस खास पल का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, लोगों के दिल छू गया और यह तेजी से वायरल हो गया. इस वीडियो के साथ दादी की एक भावुक बात भी सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि यह उनका पहला उड़ान का अनुभव है और वह बहुत खुश हैं.

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर अर्नब नाम के युवक ने शेयर किया है, जो इस दादी के पोते हैं. उनके पोते ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि यह उनकी दादी का खास पल है. उन्होंने बताया कि यह वीडियो 2024 का है, जब उनकी दादी ने पहली बार हवाई जहाज से अपने पैतृक शहर हजारीबाग की यात्रा की थी. साथ ही उन्होंने अपनी दादी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दीं और इस यादगार सफर को उनके लिए बहुत खास बताया. वीडियो की शुरुआत एयरपोर्ट से होती है, जहां दादी धीरे-धीरे अपने पोते के साथ चलती नजर आती हैं. उनके चेहरे पर उत्साह और हल्की-सी घबराहट दोनों साफ दिखाई देती हैं.

एयरपोर्ट से लेकर प्लेन तक का भावुक सफर

वीडियो में देखा गया कि दादी धीरे धीरे एयरपोर्ट पर चल रही हैं और अपने पोते के साथ सफर की शुरुआत कर रही हैं. जैसे ही वह इंडिगो विमान की सीढ़ियां चढ़ती हैं, उनके चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ नजर आता है. सीट पर बैठने के बाद वह आराम से मखाने खाते हुए नजर आती हैं और पूरी तरह शांत होकर अपने पहले उड़ान के अनुभव का इंतजार करती हैं. दादी ने इस दौरान खुशी से कहा कि उन्हें कभी नहीं लगा था कि वह इस उम्र में प्लेन में बैठ पाएंगी, और यह उनके लिए बहुत खास पल है. वीडियो में एक खास टेक्स्ट भी दिखाया गया है जिसमें लिखा है “मेरे फ्लाइट में बैठने का सपना 22 साल में पूरा हुआ और उनकी पहली फ्लाइट 84 साल की उम्र में.” यह लाइन ही इस पूरी कहानी की भावनाओं को बयां कर देती है.

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आसमान में उड़ान भरते ही दिखी सच्ची खुशी

जैसे ही विमान आसमान में उड़ान भरता है, दादी खिड़की से बाहर का नजारा देखती हैं और उस खूबसूरत दृश्य को बहुत शांति से महसूस करती हैं. यह पहली बार था जब उन्होंने धरती को ऊपर से देखा और यह पल उनके लिए सपना पूरा होने जैसा था. उड़ान के दौरान दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि ऊपर से दुनिया बहुत सुंदर लगती है और यह अनुभव उनके जीवन का सबसे यादगार पल बन गया. वीडियो में उनकी सादगी और खुशी लोगों के दिलों को छू गई और कई लोग इसे अब तक का सबसे इमोशनल वीडियो बता रहे हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों की भावुक प्रतिक्रिया

वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब प्यार और भावुक कमेंट किए। कई लोगों ने कहा कि यह वीडियो दादा-दादी और पोते-पोती के रिश्ते की असली खूबसूरती दिखाता है. कुछ लोग इसे देखकर अपने दादा-दादी की याद में भावुक हो गए. कई यूजर्स ने लिखा कि हमें अपने बड़ों की छोटी-छोटी इच्छाएं भी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि यह समय उनके लिए बहुत अनमोल होता है.

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