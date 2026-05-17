हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगDelhi Viral Story: 84 साल की दादी का पहला हवाई सफर, पोते ने पूरा किया सपना, वायरल वीडियो ने जीता लोगों का दिल

Delhi Viral Story: 84 साल की दादी का पहला हवाई सफर, पोते ने पूरा किया सपना, वायरल वीडियो ने जीता लोगों का दिल

Delhi Viral Story: 84 साल की दादी ने अपने पोते के साथ पहली बार हवाई सफर किया, उनका 22 साल पुराना सपना पूरा हुआ और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. यहां देखें पूरी वीडियो.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 17 May 2026 09:20 AM (IST)
Preferred Sources

Delhi Viral Story: कभी-कभी सोशल मीडिया पर ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो दिल को छू जाती हैं.  हाल ही में एक ऐसा ही भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल हुआ है, दिल्ली के एक पोते ने अपनी 84 साल की दादी का सपना पूरा कर दिया, जिसे देखकर पूरा इंटरनेट भावुक हो गया. यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि 22 साल के सपने का सच होना था, जिसने हजारों लोगों की आंखें नम कर दीं.  यह कहानी तब शुरू हुई जब पोते ने अपनी दादी को पहली बार हवाई जहाज में सफर कराने का फैसला किया.

दादी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी प्लेन में सफर नहीं किया था और यह उनका एक अधूरा सपना था. इस खास पल का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, लोगों के दिल छू गया और यह तेजी से वायरल हो गया.  इस वीडियो के साथ दादी की एक भावुक बात भी सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि यह उनका पहला उड़ान का अनुभव है और वह बहुत खुश हैं. 

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर अर्नब नाम के युवक ने शेयर किया है, जो इस दादी के पोते हैं. उनके पोते ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि यह उनकी दादी का खास पल है.  उन्होंने बताया कि यह वीडियो 2024 का है, जब उनकी दादी ने पहली बार हवाई जहाज से अपने पैतृक शहर हजारीबाग की यात्रा की थी. साथ ही उन्होंने अपनी दादी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दीं और इस यादगार सफर को उनके लिए बहुत खास बताया.  वीडियो की शुरुआत एयरपोर्ट से होती है, जहां दादी धीरे-धीरे अपने पोते के साथ चलती नजर आती हैं. उनके चेहरे पर उत्साह और हल्की-सी घबराहट दोनों साफ दिखाई देती हैं. 

एयरपोर्ट से लेकर प्लेन तक का भावुक सफर

वीडियो में देखा गया कि दादी धीरे धीरे एयरपोर्ट पर चल रही हैं और अपने पोते के साथ सफर की शुरुआत कर रही हैं. जैसे ही वह इंडिगो विमान की सीढ़ियां चढ़ती हैं, उनके चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ नजर आता है.  सीट पर बैठने के बाद वह आराम से मखाने खाते हुए नजर आती हैं और पूरी तरह शांत होकर अपने पहले उड़ान के अनुभव का इंतजार करती हैं.  दादी ने इस दौरान खुशी से कहा कि उन्हें कभी नहीं लगा था कि वह इस उम्र में प्लेन में बैठ पाएंगी, और यह उनके लिए बहुत खास पल है. वीडियो में एक खास टेक्स्ट भी दिखाया गया है जिसमें लिखा है “मेरे फ्लाइट में बैठने का सपना 22 साल में पूरा हुआ और उनकी पहली फ्लाइट 84 साल की उम्र में.” यह लाइन ही इस पूरी कहानी की भावनाओं को बयां कर देती है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Arnab (@acjee.ofc)

यह भी पढ़ेंः Video: टॉयलेट फ्लश किया और बाहर आ गया सांप! छुट्टियां मनाने गए दोस्तों की हालत हुई खराब, वीडियो वायरल

आसमान में उड़ान भरते ही दिखी सच्ची खुशी

जैसे ही विमान आसमान में उड़ान भरता है, दादी खिड़की से बाहर का नजारा देखती हैं और उस खूबसूरत दृश्य को बहुत शांति से महसूस करती हैं.  यह पहली बार था जब उन्होंने धरती को ऊपर से देखा और यह पल उनके लिए सपना पूरा होने जैसा था. उड़ान के दौरान दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि ऊपर से दुनिया बहुत सुंदर लगती है और यह अनुभव उनके जीवन का सबसे यादगार पल बन गया. वीडियो में उनकी सादगी और खुशी लोगों के दिलों को छू गई और कई लोग इसे अब तक का सबसे इमोशनल वीडियो बता रहे हैं. 

सोशल मीडिया पर लोगों की भावुक प्रतिक्रिया

वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब प्यार और भावुक कमेंट किए। कई लोगों ने कहा कि यह वीडियो दादा-दादी और पोते-पोती के रिश्ते की असली खूबसूरती दिखाता है.  कुछ लोग इसे देखकर अपने दादा-दादी की याद में भावुक हो गए.  कई यूजर्स ने लिखा कि हमें अपने बड़ों की छोटी-छोटी इच्छाएं भी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि यह समय उनके लिए बहुत अनमोल होता है. 

यह भी पढ़ेंः चीन में प्याज-टमाटर की तरह बिक रहे जिंदा चूहे , वीडियो देख घूम जाएगा दिमाग

Published at : 17 May 2026 09:20 AM (IST)
Tags :
Emotional VIdeo Emotional Travel Story Inspiring Real Life Story Airplane Journey Happiness
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Delhi Viral Story: 84 साल की दादी का पहला हवाई सफर, पोते ने पूरा किया सपना, वायरल वीडियो ने जीता लोगों का दिल
84 साल की दादी का पहला हवाई सफर, पोते ने पूरा किया सपना, वायरल वीडियो ने जीता लोगों का दिल
ट्रेंडिंग
Kinnaur Himalayan Brown Bear Viral Video: किन्नौर में जंगलों में दिखा हिमालयन ब्राउन भालू, सात साल बाद लोगों की मिली झलक, देखें वीडियो
किन्नौर में जंगलों में दिखा हिमालयन ब्राउन भालू, सात साल बाद लोगों की मिली झलक, देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
Viral Video: विश्वयुद्ध हुआ तो यहीं छिपेंगे, भारत की फैन हुई गौरी मैम, बोली- सबसे सुरक्षित देश, वीडियो वायरल
विश्वयुद्ध हुआ तो यहीं छिपेंगे, भारत की फैन हुई गौरी मैम, बोली- सबसे सुरक्षित देश, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: MBA छोड़ो, मैगी बेचो! पहाड़ों में युवक की कमाई सुन हैरान रह गए यूजर्स, वीडियो वायरल
MBA छोड़ो, मैगी बेचो! पहाड़ों में युवक की कमाई सुन हैरान रह गए यूजर्स, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

NEET Paper Leak:नोट उड़ाकर जताया गुस्सा! शिक्षा मंत्री के आवास पर यूथ कांग्रेस का भारी हंगामा!
Sansani: मुंब्रा में फरेबी प्रेमिका ने प्रेमी को दिया धोखा....! | Crime News | Maharashtra
Top News: बड़ी खबरें, फटाफट | Massive Hike in Silver Import Duty | PM Modi Appeal
भगवान बने Suriya ने corruption के खिलाफ दिखाई दमदार लड़ाई
India में Dhurandhar 2 की OTT release delay होने पर भड़के fans
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तीसरे बच्चे पर 30 हजार, चौथे पर 40 हजार... इस राज्य के CM ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए किया बड़ा ऐलान
तीसरे बच्चे पर 30 हजार, चौथे पर 40 हजार... इस राज्य के CM ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए किया बड़ा ऐलान
गुजरात
मोरबी: किराया नहीं दे पाया तो करवा दिया पत्नी और मासूम बेटी का रेप, मकान मालिक भी गिरफ्तार
मोरबी: किराया नहीं दे पाया तो करवा दिया पत्नी और मासूम बेटी का रेप, मकान मालिक भी गिरफ्तार
बॉलीवुड
'गब्बर' का बेटा था रानी मुखर्जी का पहला हीरो, 'धुरंधर' के लिए दिया था ऑडिशन, 29 साल बाद इतना बदल गया लुक
'गब्बर' का बेटा था रानी मुखर्जी का पहला हीरो, 'धुरंधर' के लिए दिया था ऑडिशन, 29 साल बाद इतना बदल गया लुक
स्पोर्ट्स
दुनिया के 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर कौन, जिन्होंने अपने खेल से बनाई अलग पहचान
दुनिया के 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर कौन, जिन्होंने अपने खेल से बनाई अलग पहचान
इंडिया
बॉटनी-जूलॉजी प्रश्नपत्र तक पहुंच, घर में छात्रों को स्पेशल क्लास... लेक्चरर मनीषा मंडारे ने कैसे लीक कराया NEET का पेपर?
बॉटनी-जूलॉजी प्रश्नपत्र तक पहुंच, घर में छात्रों को स्पेशल क्लास... लेक्चरर मनीषा मंडारे ने कैसे लीक कराया NEET का पेपर?
इंडिया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
शिक्षा
UPSC प्रीलिम्स 2026: परीक्षा हॉल के नियम और जरूरी अपडेट, जो हर छात्र को जानने चाहिए
UPSC प्रीलिम्स 2026: परीक्षा हॉल के नियम और जरूरी अपडेट, जो हर छात्र को जानने चाहिए
ऑटो
कितनी कीमत पर लॉन्च की जाएगी Toyota Fortuner Hybrid? जानिए फीचर्स और लॉन्चिंग डिटेल्स
कितनी कीमत पर लॉन्च की जाएगी Toyota Fortuner Hybrid? जानिए फीचर्स और लॉन्चिंग डिटेल्स
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget