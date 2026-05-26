अक्सर सोशल मीडिया पर भारत की कमियों को लेकर बातें वायरल होती हैं, लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल उलटी है. एक विदेशी पर्यटक ने भारत के मेट्रो सिस्टम की ऐसी तारीफ की है कि लोग सुनकर हैरान रह गए. जापान से भारत घूमने आए एक यात्री ने चेन्नई मेट्रो को न्यूयॉर्क सबवे से भी बेहतर बता दिया और बस यहीं से इंटरनेट पर इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया. वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है और अब ये बहस भी छिड़ गई है कि क्या चैन्नई मेट्रो दिल्ली मेट्रो से बेहतर है?

चेन्नई मेट्रो ने जीता विदेशी का दिल

जापानी पर्यटक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए बताया कि उसने चेन्नई मेट्रो में सफर किया और वहां की सुविधाओं से काफी प्रभावित हुआ. उसने खासतौर पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स और शानदार एसी सिस्टम की तारीफ की. उसने लिखा कि यहां की सुविधाएं न्यूयॉर्क सबवे से भी बेहतर हैं.

यूजर्स बोले, चेन्नई मेट्रो सबसे साफ मेट्रो है

यह पोस्ट वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. कई लोगों ने कहा कि भारत की अच्छी चीजें कम ही वायरल होती हैं. कुछ यूजर्स ने चेन्नई मेट्रो को देश की सबसे साफ और बेहतर मेंटेन मेट्रो बताया, जबकि कुछ ने इसे “अंडररेटेड” कहा.

आंकड़ों में भी दम दिखा रही मेट्रो

चेन्नई मेट्रो रोजाना लाखों यात्रियों की पसंद बनती जा रही है. अप्रैल में ही 90 लाख से ज्यादा लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, जबकि एक दिन में 3.6 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया. इससे साफ है कि यह सिर्फ दिखने में ही नहीं, बल्कि उपयोग में भी शानदार है. लेकिन इस चर्चा के बीच एक और चर्चा ने जन्म ले लिया और लोग कहने लगे कि चेन्नई मेट्रो क्या दिल्ली मेट्रो से बेहतर है? हालांकि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क चेन्नई से कई बड़ा नेटवर्क है जिसे देश का सबसे संतुलित नेटवर्क माना जाता है.

दिल्ली मेट्रो की भी हो चुकी है तारीफ

यह पहला मौका नहीं है जब किसी विदेशी ने भारत के मेट्रो सिस्टम की तारीफ की हो. इससे पहले एक ट्रैवलर ने दिल्ली मेट्रो को लंदन अंडरग्राउंड से बेहतर बताया था. उन्होंने इसकी सफाई, मॉडर्न सुविधाएं और कम भीड़ की जमकर तारीफ की थी. आपको बता दें कि दिल्ली नेटवर्क देश का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है जहां हर दिन करोड़ों लोग इसमें सफर करते हैं.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी दिल्ली बनाम चेन्नई मेट्रो की जंग

पोस्ट को Hiro_bkp48 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने इसे लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स पोस्ट को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...चेन्नई की बात ही निराली है, ये अलग बात है कि कोई इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता. एक और यूजर ने लिखा...इसका मतलब चेन्नई मेट्रो दिल्ली मेट्रो से भी ज्यादा अच्छी है. तभी जवाब देते हुए एक और यूजर ने लिखा...आप केवल सपना देखें, दिल्ली मेट्रो चेन्नई से कई साल आगे है.

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