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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: तपती गर्मी में जद्दोजहद, खाई में उतरकर पानी भरती लड़कियों का वीडियो देख आंख में आ जाएंगे आंसू

Viral Video: तपती गर्मी में जद्दोजहद, खाई में उतरकर पानी भरती लड़कियों का वीडियो देख आंख में आ जाएंगे आंसू

Viral Video:वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भी दुनिया के कई हिस्सों में लोगों के लिए पानी किसी खजाने से कम नहीं है. जहां शहरों में लोग नल खुलते ही पानी पा लेते हैं

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 26 May 2026 10:59 AM (IST)
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Viral Video: तेज धूप, सूखी धरती, पथरीले पहाड़ और पानी की एक-एक बूंद के लिए घंटों संघर्ष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुछ छोटी-छोटी बच्चियां अपनी जान जोखिम में डालकर गहरे गड्ढों और खाइयों में उतरती दिखाई दे रही हैं, सिर्फ इसलिए जिससे उनके घर में पीने के लिए थोड़ा सा पानी पहुंच सके. 

वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भी दुनिया के कई हिस्सों में लोगों के लिए पानी किसी खजाने से कम नहीं है. जहां शहरों में लोग नल खुलते ही पानी मिल जाता हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक बाल्टी पानी के लिए घंटों मेहनत करनी पड़ती है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर इमोशनल हो रहे हैं.

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज धूप के बीच मासूम बच्चियां पहाड़ियों और चट्टानों के बीच बने गहरे गड्ढों में उतर रही हैं. कहीं पेड़ों की जड़ों का सहारा लेकर नीचे जा रही हैं तो कहीं फिसलन भरी पथरीली ढलानों से होकर गुजर रही हैं. हर कदम पर हादसे का डर बना हुआ है. नीचे थोड़ा-बहुत जो पानी जमा है, वह भी साफ नहीं बल्कि बेहद गंदा दिखाई देता है. मजबूरी ऐसी है कि लोगों को वही पानी भरकर घर ले जाना पड़ रहा है. वीडियो में छोटी बच्चियां भी नंगे पैर तपती चट्टानों पर चलती दिखाई दे रही हैं. गर्मी इतनी ज्यादा है कि जमीन पर पैर रखना मुश्किल हो जाए, लेकिन पानी की जरूरत उन्हें हर मुश्किल झेलने पर मजबूर कर रही है.

 

यह भी पढ़ें - विदेशी महिला ने बताया ‘रियल इंडिया’, बोली- यहां अजनबी भी अपने बन जाते हैं, वीडियो वायरल 

सोशल मीडिया पर इमोशनल हुए लोग

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि वीडियो देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए. कुछ लोगों ने कहा कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में पानी की अहमियत को समझ ही नहीं पाते हैं. एक यूजर ने लिखा, हम यहां पानी की बर्बादी करते हैं और वहां लोग एक बूंद के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं. वहीं दूसरे यूजर ने कहा, यह वीडियो इंसान की मजबूरी और संघर्ष की सच्ची तस्वीर दिखाता है. कई लोगों ने सरकार और प्रशासन से ऐसे इलाकों में पानी की बेहतर व्यवस्था करने की मांग भी की, लोगों का कहना है कि आज के समय में भी अगर किसी को पानी के लिए इतना संघर्ष करना पड़े, तो यह बेहद दुखद स्थिति है. 

यह भी पढ़ें - Viral Video: और कर लो स्केटिंग... रेस्तरां में खाना सर्व कर रहे वेटर का बिगड़ा बैलेंस और हो गया सत्यानाश

Published at : 26 May 2026 10:59 AM (IST)
Tags :
Social Media Scorching Heat TRENDING VIRAL VIDEO Girls Struggle For Water
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