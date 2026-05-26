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बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रमाकांत दायमा का निधन, 85 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, कई महीनों से थे बीमार

Ramakant Dayama Passed Away: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रमाकांत दायमा का निधन हो गया है. उन्होंने 85 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. उन्हें 'स्कैम 1992' जैसी सीरीज के लिए जाना जाता है.

By : राहुल यादव | Updated at : 26 May 2026 02:20 PM (IST)
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हिंदी सिनेमा जगत से बुरी खबर सामने आ रही है कि अभिनेता रमाकांत दायमा का निधन हो गया है. उनकी मौत की खबर ने फैंस ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री को भी हैरान कर दिया है. फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनका निधन किसी बड़ी क्षति से कम नहीं है. वो 85 साल के थे. उनकी मौत पर टीवी एक्ट्रेस शुभांगी लाटकर ने शोक व्यक्त किया और एक पुराना वीडियो शेयर कर ट्रिब्यूट भी दिया है. रामाकांत को 'स्कैम 1992' जैसी सीरीज और अन्य फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता है. 

एक्ट्रेस शुभांगी ने दिया रमाकांत को ट्रिब्यूट

रामाकांत दायमा के निधन की खबर मिलते ही उनके चाहने वाले सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दुख जता रहे हैं. इसी कड़ी में एक्ट्रेस शुभांगी लाटकर ने अभिनेता का एक पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. इसे साझा करने के साथ ही उन्होंने उन्हें याद किया है और लिखा, 'आज हमने एक बेहद खूबसूरत शख्सियत को खो दिया है और मैं स्तब्ध हूं.' 

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शुभांगी ने की रमाकांत की तारीफ

शुभांगी अपनी पोस्ट में आगे रमाकांत की तारीफ करती हैं और लिखती हैं, 'रमाकांत दायमा ने सिर्फ मेरे प्यारे दोस्त और पारिवारिक दोस्त थे बल्कि ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मैं दिल से प्रशंसा और आदर करती हूं. वो हर चुनौती के बावजूद जीवन का आनंद लेना जानते थे. एक प्रतिभाशाली डांसर, सिंगर, शानदार एक्टर होने के साथ ही वो एक बुद्धिमान सलाहकार भी थे, जिनके शब्दों में हमेशा गहरा अर्थ होता था.'

 
 
 
 
 
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अधूरा रह गया शुभांगी का सपना

शुभांगी अपनी पोस्ट में आगे लिखती हैं, 'देखने में वो भले ही छोटे कद के लगते हों, लेकिन वो मेरे जानने वाले सबसे मजबूत और साहसी लोगों में से एक थे. सभी जानते थे कि वो कई महीनों से बीमार थे फिर भी दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद कभी नहीं छूटती...हमारे कई अधूरे सपने थे. सालों के बाद मेरी उनके साथ दोबारा काम करने की इच्छा हुई थी. हमने साथ मिलकर एक खूबसूरत हिंदी नाटक करने का फैसला किया था. जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो वो मुस्कुराए और बोले जल्दी ठीक हो जाऊं. हमने साथ में मिलकर कई कविताएं मंच पर प्रेजेंट करने की प्लानिंग की थी. वो सपना भी अब अधूरा रह गया.'

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शुभांग अंत में लिखती हैं, 'कुछ देहांत ऐसी खामोशी छोड़ जाते हैं, जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन होता है. आज का दिन भी कुछ ऐसा ही है. आपकी बहुत याद आएगी. आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे. आपकी आत्मा को शांति मिले.'

 
 
 
 
 
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रमाकांत का परिवार

बहरहाल, रमाकांत के परिवार के बारे में बात की जाए तो उनके दो बच्चे हैं. एक बेटा और दूसरी बेटी. उनकी बेटी यशस्वी दायमा हैं, जो पेशे से एक्ट्रेस हैं. उन्हें कई शोज में देखा जा चुका है. उन्हें 'बंदिश बैंडित' जैसे शोज के लिए जाना जाता है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 26 May 2026 02:14 PM (IST)
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