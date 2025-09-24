Trending: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को ये सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है कि क्या किसी को कानून तोड़ने पर बीच सड़क सजा देना ठीक है? क्या कानून को हाथ में लेकर किसी को केवल इसलिए कूटा जा सकता है क्योंकि वो सड़क पर थूक रहा था? इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद हो सकता है आपका भी पारा चढ़ जाए. यहां एक शख्स ने दो लड़कों को पहले तो ऑन कैमरा पीटा फिर उनसे कान पकड़कर माफी भी मंगवाई.

सड़क पर थूक रहे लड़कों को ऑन कैमरा पीटा

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दो लड़के सड़क पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं. वो अचानक रुकते हैं और सड़क पर ही अपने गुटके की पीक को थूक देते हैं. ये सारी घटना एक शख्स कार में बैठा रिकॉर्ड कर रहा होता है. जिसके बाद शख्स वहां पहुंचता है और उन दोनों लड़कों को रोक लेता है. इसके बाद वो दोनों को कैमरा फ्रेम में खड़ा करता है और बताता है कि ये लोग सड़क पर गुटके की पीक को थूक रहे थे. जिसके बाद वो शख्स आव देखता है ना ताव और दोनों लड़कों के चांटें धर देता है, इसके बाद दोनों लड़के भी काफी देर तक शॉक में रहते हैं कि उनके साथ ये हुआ क्या.

Man recorded 2 guys spitting GUTKHA on road, slapped them & made them apologize on camera🫡

pic.twitter.com/w1AfcfQogw — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 24, 2025

पीटने के बाद कान पकड़वाकर मंगवाई माफी

इतना ही नहीं, ऑन कैमरा चांटा मारने के बाद वो शख्स उनसे माफी भी मंगवाता है और जब इससे शख्स का पेट नहीं भरता तो वो दोनों को जमीन पर बैठाकर कान पकड़वाता है और माफी मंगवाता है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसके बाद यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. इंटरनेट पर ये सवाल भी उठ रहा है कि ऐसे किसी को भी उसके जुर्म की सजा दे देना क्या कानून हाथ में लेने जैसा नहीं है?

यूजर्स ने लगाई क्लास, बोले हाथ उठाने का अधिकार किसने दिया?

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....आप उन्हें रोक सकते हो यहां तक की भाषण देकर समझा सकते हो, लेकिन हाथ उठाने का अधिकार किसी को नहीं है. एक और यूजर ने लिखा...आप खुद उनसे बड़ा जुर्म कर रहे हो. किसी को पीटना मसले का हल नहीं होता. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वाह बहुत अच्छा काम, किया कानून हाथ में लेते हुए शर्म आनी चाहिए.

