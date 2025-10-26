हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगट्रेन में सीट नहीं मिली तो टॉयलेट को ही बनाया अपना कमरा, वीडियो देख हिल गया पूरा इंटरनेट

ट्रेन में सीट नहीं मिली तो टॉयलेट को ही बनाया अपना कमरा, वीडियो देख हिल गया पूरा इंटरनेट

सोशल मीडिया पर एक अनोखा और मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने ट्रेन का टॉयलेट ही अपना कमरा बना लिया है. त्योहारी सीजन और भीड़ के चलते शख्स ने गजब का दिमाग लगाया है!

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 26 Oct 2025 07:21 PM (IST)
हर यात्रा अपनी एक कहानी लेकर आती है और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो लोगों को हैरान और हंसाने दोनों पर मजबूर कर देती हैं. भारतीय रेलवे का सफर हमेशा से ही लोगों के लिए रोमांचक रहा है, चाहे वह लंबी दूरी की ट्रेन हो या छोटी लोकल. कभी भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि सीट नहीं मिलती, तो कभी यात्री अपनी समझदारी और थोड़े अजीब तरीकों से यात्रा को आसान बनाने की कोशिश करते हैं. इसी तरह की एक हैरान कर देने वाली और मजेदार घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसने इंटरनेट यूजर्स को चौंका दिया है. इस वीडियो में एक शख्स ने पूरी भीड़ और त्योहारी सीजन के चलते ट्रेन की सीट और टिकट न मिलने के बावजूद अपनी यात्रा को आरामदायक बनाने का एक ऐसा तरीका निकाला कि देखने वाले बस हैरान रह गए.

सीट नहीं मिली तो ट्रेन के टॉयलेट को ही बना लिया कमरा

दरअसल, शख्स ने ट्रेन के टॉयलेट को ही अपना अस्थायी कमरा बना लिया और अपने सामानों के सहारे एक ऊंचा गद्दा लगा दिया, जिस पर वह आराम से लेटकर यात्रा कर रहा है. इस घटना ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर धूम मचा दी बल्कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कभी-कभी साधारण समस्याओं का समाधान कितनी अजीब और रचनात्मक हो सकता है.

वीडियो में दिख रहा है कि शख्स ने ट्रेन के टॉयलेट में अपना पूरा सामान जमा कर लिया और वहां खुद के लिए एक फोल्डिंग पलंग बनाकर खिड़की से बाहर लटका दिया. यह पलंग इतना मजबूत और व्यवस्थित था कि उस पर वह आराम से बैठ और लेट सकता था. शख्स ने अपने सामानों को ध्यान से व्यवस्थित किया ताकि उसे यात्रा के दौरान कोई असुविधा न हो. इस दौरान अन्य यात्री और ट्रेन के कर्मचारी भी उसकी इस अजीब लेकिन स्मार्ट व्यवस्था को देखकर हैरान रह गए.

यूजर्स की फटी रह गई आंखें

वीडियो को @NiteshsaxenaJi नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...गजब टोपीबाज आदमी है भाई. एक और यूजर ने लिखा...बड़े खतरनाक लोग हैं भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस वीडियो को रेल मंत्री तक पहुंचा दीजिए भाई शायद कुछ सुधार हो जाए.

Published at : 26 Oct 2025 07:21 PM (IST)
