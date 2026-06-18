हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: नींद ने लगा दी लंका, अंकल को हुआ लाखों का नुकसान- वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे आप

Viral Video: नींद ने लगा दी लंका, अंकल को हुआ लाखों का नुकसान- वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे आप

Viral Video: पूरी चोरी के दौरान दुकानदार को कुछ पता ही नहीं चला. यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर तरह-तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं.

Reported By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 18 Jun 2026 10:46 AM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: आपने कई बार सुना होगा कि लोग कहते है, आज तो दिन में बहुत गहरी नींद आ गई. वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें रोजाना दिन एक छोटी सी झपकी लेने की आदत होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिन की एक छोटी सी झपकी पल भर में बड़ा नुकसान भी कर सकती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक CCTV वीडियो में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां एक ज्वेलरी दुकानदार दुकान में चैन की नींद सोता रहा और दूसरी तरफ चोर बड़ी सफाई से सोना-चांदी समेटकर निकल गया. पूरी चोरी के दौरान दुकानदार को कुछ पता ही नहीं चला. यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर तरह-तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं. अब इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि यह घटना असली है या फिर सिर्फ वायरल होने के लिए वीडियो बनाया गया है. 

नींद ने लगा दी लंका, अंकल को हुआ लाखों का नुकसान

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति अपनी ज्वेलरी दुकान में आराम से सो रहा होता है तभी एक चोर बिना किसी शोर-शराबे के धीरे-धीरे दुकान में से सोना- चांदी समेटने लगता है. वीडियो के साथ किए जा रहे दावे के मुताबिक, चोर करीब 5 किलो सोना और 12 किलो चांदी लेकर फरार हो गया. वीडियो में चोर बड़ी आसानी से सामान निकालता है और जाते समय दराज को फिर से बंद भी कर देता है. जैसे ही वह बाहर निकलता है, उसी वक्त दुकान में सो रहे व्यक्ति को कुछ आभास होता है और उसकी आंख खुल जाती है. हालांकि तब तक चोर वहां से जा चुका होता है. इसके बाद वीडियो खत्म हो जाता है. 

यह भी पढ़ें - विदेशी युवक ने कनाडा में देसी स्टाइल में बेची सब्जी, गली मोहल्लों में लगाया भिंडी बाजार- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर लोगों ने उठाए सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं. कुछ लोग इसे असली घटना मान रहे हैं, जबकि कई यूजर्स इसे फर्जी वीडियो बता रहे हैं. इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट किया कि सोने के टाइम पर नींद नहीं आती बोल कर नींद की गोली खाते हैं, लेकिन जब जागना चाहिए तब नींद आती है. कर्मा बहुत बड़ा सबक सिखाता है.

इसके अलावा वीडियो पर कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि सब कुछ लुटाने के बाद नींद खुल गई. ऐसे ही एक यूजर ने कमेंट किया कि चोर की ईमानदारी तो देखो, वापस दराज बंद करने भी आया ताकि कोई दूसरा चोरी न कर सके. एक और यूजर ने लिखा, इतनी गहरी नींद तो मुझे संडे की सुबह भी नहीं आती, चोर आए थे या लोरी सुनाने वाले. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा चाचा की नींद बहुत गहरी है, तभी तो घोड़े बेचकर सो रहे थे. 

यह भी पढ़ें - Video: पाकिस्तान में बिक रहा 800 रुपये का डोसा! कीमत जान विदेशी पर्यटक के उड़े होश

Published at : 18 Jun 2026 10:46 AM (IST)
Tags :
Social Media Jewellery Theft TRENDING VIRAL VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video: नींद ने लगा दी लंका, अंकल को हुआ लाखों का नुकसान- वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे आप
नींद ने लगा दी लंका, अंकल को हुआ लाखों का नुकसान- वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे आप
ट्रेंडिंग
Video: 'जरूर नहीं कीड़ा दांत में ही हो' छपरी ने ट्रेन के दरवाजे पर दिखाया स्टंट- भड़के यूजर्स
'जरूर नहीं कीड़ा दांत में ही हो' छपरी ने ट्रेन के दरवाजे पर दिखाया स्टंट- भड़के यूजर्स
ट्रेंडिंग
कश्मीर की डल लेक में फ्रूट चाट का रेट सुन उड़ जाएंगे होश, जाने से पहले जरूर देखें ये वीडियो
कश्मीर की डल लेक में फ्रूट चाट का रेट सुन उड़ जाएंगे होश, जाने से पहले जरूर देखें ये वीडियो
ट्रेंडिंग
Video: मछली पकड़ने के लिए फेंका था जाल, फंस गया एनाकोंडा- वायरल वीडियो देख कांप उठेगी रूह
मछली पकड़ने के लिए फेंका था जाल, फंस गया एनाकोंडा- वायरल वीडियो देख कांप उठेगी रूह
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Shiv Sena UBT Crisis | TMC | Bharat Ki Baat: पार्टियों के टूटने की नई और रहस्यमयी स्क्रिप्ट!
Shiv Sena UBT Crisis | BJP | Breakdown | Sandeep Chaudhary:राजनीति की मंडी में कैसे बिक रहे हैं MP?
PM Modi- Trump Meeting News : 16 महीने बाद आमने-सामने, बैठक से पहले अमेरिका ने दे दिया बड़ा हिंट |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा चुनाव: झारखंड की दो और मिजोरम की एक सीट पर वोटिंग, कहां-किसका पलड़ा भारी?
राज्यसभा चुनाव: झारखंड की दो और मिजोरम की एक सीट पर वोटिंग, कहां-किसका पलड़ा भारी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा दावा, कहा- 'हमें तो पता था कि...'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा दावा, कहा- 'हमें तो पता था कि...'
इंडिया
TMC के बाद टूटी उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो असदुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज, कहा- 'शिकारी नया है, जाल पुराना...'
TMC के बाद टूटी उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो ओवैसी ने कसा तंज, कहा- 'शिकारी नया है, जाल पुराना...'
स्पोर्ट्स
Test Record: पहले टेस्ट मैच में ही इस बल्लेबाज ने ठोक दिए 300 रन! सिर्फ 2 बल्लेबाजों के नाम दर्ज है यह रिकॉर्ड
पहले टेस्ट मैच में ही इस बल्लेबाज ने ठोक दिए 300 रन! सिर्फ 2 बल्लेबाजों के नाम दर्ज है यह रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Cocktail 2 Advance Booking Day 1: रिलीज से पहले ही शाहिद की 'कॉकटेल 2 ने उड़ाया गर्दा, एडवांस बुकिंग में कमा डाले करोड़ों, ये रिकॉर्ड भी बनाया
रिलीज से पहले ही 'कॉकटेल 2 ने उड़ाया गर्दा, एडवांस बुकिंग में कमा डाले करोड़ों, ये रिकॉर्ड भी बनाया
विश्व
भारत के खिलाफ समंदर में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, 1971 की जंग के बाद पहली बार तैनात करेगा खतरनाक सबमरीन?
भारत के खिलाफ समंदर में PAK की बड़ी साजिश, 1971 की जंग के बाद पहली बार तैनात करेगा खतरनाक सबमरीन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसदों के बगावत का अगुवा होगा अखिलेश यादव का ब्राह्मण सांसद? योगी के मंत्री का बड़ा दावा
सपा सांसदों के बगावत का अगुवा होगा अखिलेश यादव का ब्राह्मण सांसद? योगी के मंत्री का बड़ा दावा
Home Tips
Home Cleaning Tips: टॉयलेट के दाग और जंग को तुरंत गायब करेगी यह अनोखी चीज, मिनटों में चमकेगा घर का कोना-कोना
टॉयलेट के दाग और जंग को तुरंत गायब करेगी यह अनोखी चीज, मिनटों में चमकेगा घर का कोना-कोना
ENT LIVE
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
ENT LIVE
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
Embed widget