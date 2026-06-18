नींद ने लगा दी लंका, अंकल को हुआ लाखों का नुकसान- वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे आप

Viral Video: आपने कई बार सुना होगा कि लोग कहते है, आज तो दिन में बहुत गहरी नींद आ गई. वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें रोजाना दिन एक छोटी सी झपकी लेने की आदत होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिन की एक छोटी सी झपकी पल भर में बड़ा नुकसान भी कर सकती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक CCTV वीडियो में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां एक ज्वेलरी दुकानदार दुकान में चैन की नींद सोता रहा और दूसरी तरफ चोर बड़ी सफाई से सोना-चांदी समेटकर निकल गया. पूरी चोरी के दौरान दुकानदार को कुछ पता ही नहीं चला. यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर तरह-तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं. अब इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि यह घटना असली है या फिर सिर्फ वायरल होने के लिए वीडियो बनाया गया है.

नींद ने लगा दी लंका, अंकल को हुआ लाखों का नुकसान

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति अपनी ज्वेलरी दुकान में आराम से सो रहा होता है तभी एक चोर बिना किसी शोर-शराबे के धीरे-धीरे दुकान में से सोना- चांदी समेटने लगता है. वीडियो के साथ किए जा रहे दावे के मुताबिक, चोर करीब 5 किलो सोना और 12 किलो चांदी लेकर फरार हो गया. वीडियो में चोर बड़ी आसानी से सामान निकालता है और जाते समय दराज को फिर से बंद भी कर देता है. जैसे ही वह बाहर निकलता है, उसी वक्त दुकान में सो रहे व्यक्ति को कुछ आभास होता है और उसकी आंख खुल जाती है. हालांकि तब तक चोर वहां से जा चुका होता है. इसके बाद वीडियो खत्म हो जाता है.

चाचा सो रहे थे 👀



चोरों ने 5Kg सोना

12Kg चांदी साफ कर दी



अब चाचा दिन में छोड़ो रात में नहीं सोयेगा ❌ pic.twitter.com/2NJygYdlYH — Soniya Deshwal (@ImSoniya24) June 15, 2026

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सोशल मीडिया पर लोगों ने उठाए सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं. कुछ लोग इसे असली घटना मान रहे हैं, जबकि कई यूजर्स इसे फर्जी वीडियो बता रहे हैं. इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट किया कि सोने के टाइम पर नींद नहीं आती बोल कर नींद की गोली खाते हैं, लेकिन जब जागना चाहिए तब नींद आती है. कर्मा बहुत बड़ा सबक सिखाता है.

इसके अलावा वीडियो पर कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि सब कुछ लुटाने के बाद नींद खुल गई. ऐसे ही एक यूजर ने कमेंट किया कि चोर की ईमानदारी तो देखो, वापस दराज बंद करने भी आया ताकि कोई दूसरा चोरी न कर सके. एक और यूजर ने लिखा, इतनी गहरी नींद तो मुझे संडे की सुबह भी नहीं आती, चोर आए थे या लोरी सुनाने वाले. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा चाचा की नींद बहुत गहरी है, तभी तो घोड़े बेचकर सो रहे थे.

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