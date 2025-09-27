प्लेन में शख्स ने दीपक कलाल को मारे घूंसे ही घूंसे! फ्लाइट में एयरहोस्टेस के सामने जमकर मचा गदर- वीडियो वायरल
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्लाइट की सीट पर बैठे दीपक कलाल का किसी शख्स से किसी बात पर विवाद हो जाता है. दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि एयर होस्टेस बीच-बचाव करने पहुंचती है.
सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं जिन्हें देखकर लोग अपनी हंसी रोक नहीं पाते. ऐसा ही एक वीडियो इस समय इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें विवादित यूट्यूबर और इंटरनेट सेंसेशन दीपक कलाल को फ्लाइट के अंदर घूंसे खाते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में सीन इतना फिल्मी और ड्रामे से भरा हुआ है कि लोग इसे लेकर तरह-तरह के मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.
दीपक कलाल को शख्स ने फ्लाइट में जमकर कूटा
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्लाइट की सीट पर बैठे दीपक कलाल का किसी शख्स से किसी बात पर विवाद हो जाता है. दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि एयर होस्टेस बीच-बचाव करने पहुंचती है. लेकिन बहस करने वाला शख्स गुस्से में इस कदर आग बबूला हो जाता है कि अचानक दीपक कलाल पर टूट पड़ता है और उसे जोर-जोर से घूंसे मारने लगता है. घूंसे पड़ते ही दीपक कलाल दर्द से जोर-जोर से चिल्लाने लगता है और पूरा माहौल एकदम फिल्मी हो जाता है.
सोशल मीडिया पर किया जा रहा ये दावा
दिलचस्प बात ये है कि इस पूरे वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये सीन पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है और इसे केवल मनोरंजन के लिए शूट किया गया है. बावजूद इसके वीडियो को देखकर लोग जमकर मजे ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस पर मीम्स भी बनने लगे हैं.
यूजर्स लेने लगे दीपक कलाल के मजे
वीडियो को Ayesha Khan नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस का यही काम है, हर जगह घूंसे खाने चला जाता है. एक और यूजर ने लिखा...दीपक कलाल सभी को पागल बनाता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वीडियो स्क्रिप्टेड है भाई.
