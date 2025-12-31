सोशल मीडिया के दौर में वायरल होने की चाह लोगों को किस हद तक ले जा सकती है, इसका एक और खतरनाक उदाहरण सामने आया है. लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स के चक्कर में युवा अपनी जान जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं. ताजा वायरल वीडियो में एक युवक चलती ट्रेन से लटककर खतरनाक स्टंट करता दिखाई दे रहा है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में ऐसा हादसा होता है कि वीडियो देखने वालों की रूह तक कांप जाती है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर गुस्सा, डर और चिंता तीनों जाहिर कर रहे हैं.

ट्रेन से स्टंट करते हुए गिरा युवक

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक चलती ट्रेन के दरवाजे से बाहर की ओर लटक रहा है. ट्रेन तेज रफ्तार में आगे बढ़ रही है और आसपास का इलाका पूरी तरह खुला नजर आता है. युवक एक हाथ से ट्रेन को पकड़े हुए है और दूसरे हाथ से संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है. शुरुआत में वह खुद को पूरी तरह कंट्रोल में दिखाता है, मानो यह स्टंट उसके लिए कोई बड़ी बात ही न हो.

View this post on Instagram A post shared by Prohibited Videoz (@prohibitedvideoz)

अचानक फिसला हाथ और सामने आ गई मौत

लेकिन तभी अचानक संतुलन बिगड़ता है. युवक का हाथ फिसलता है और वह चलती ट्रेन से नीचे गिर पड़ता है. वीडियो में गिरने का पल बेहद डरावना है. जिस तरह से वह जमीन पर गिरता है, उसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा जानलेवा भी हो सकता था. हालांकि वीडियो में आगे क्या हुआ, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती, लेकिन गिरने का दृश्य ही लोगों को झकझोर देने के लिए काफी है.

यह भी पढ़ें: ये है दुनिया का सबसे महंगा क्रेडिट कार्ड, अरबों की खरीदी के लिए अमीर लोग करते हैं इस्तेमाल- अब हो रहा वायरल

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो वायरल होते ही यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है. कई लोगों ने इसे बेवकूफी करार दिया है, तो कुछ ने कहा कि ऐसे वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तुरंत हटाने चाहिए. लोगों का मानना है कि इस तरह के कंटेंट से दूसरे युवा भी प्रभावित होते हैं और वही गलती दोहराने की कोशिश करते हैं. वीडियो को prohibitedvideoz नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: शख्स ने खेला रियल लाइफ GTA! प्लेन से रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा, फिर यूं किया टेकऑफ- वीडियो वायरल