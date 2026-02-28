आपने अक्सर सोशल मीडिया पर महिलाओं से बदसलूकी के वीडियो देखे होंगे. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल खूब वायरल हो रहा है. मुंबई घूमने आई एक विदेशी महिला ट्रैवल व्लॉगर के साथ हुई बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है. महिला ने दावा किया है कि दो लोगों की सिर्फ एक फोटो की जिद ने उसे 15 मिनट तक अनकम्फर्टेबल और डरा हुआ महसूस कराया.

महिला व्लॉगर Ines Faria ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए बताया कि भारत में दो महीने के अंदर यह पहली बार था, जब उन्हें इस तरह की कंडीशन का सामना करना पड़ा. इसके बाद उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग उनके साथ हुई बदसलूकी को लेकर माफी मांगते नजर आए.



विदेशी महिला व्लॉगर से हुई बदसलूकी



सोशल मीडिया पर वायरल हो रही क्लिप में महिला मुंबई के एक पब्लिक प्लेस पर चलती नजर आ रही है. उनके साथ दो व्यक्ति लगातार पीछा कर रहे हैं. वीडियो में दिखाई देता है कि एक आदमी बार-बार महिला से एक फोटो क्लिक करने के लिए कह रहा था, लेकिन महिला उसे मना कर रही थी. इसके बावजूद वह पीछे हटने की बजाय और महिला के करीब आने की कोशिश करता है. बहुत देर तक वह उस महिला का पीछा करता रहा, जिस पर महिला व्लॉगर ने एक बार तो उसे खुद धका देकर दूर करने की कोशिश की.

पूरे वीडियो में वह बाहर से शांत दिखाई दे रही है, लेकिन महिला के चेहरे पर तनाव साफ नजर आता है. वहीं वीडियो पोस्ट करते हुए महिला व्लॉगर ने कैप्शन में लिखा मना करने के बावजूद दोनों लोग उनका पीछा करते रहे और करीब 15 मिनट तक फोटो की जिद्दी की. हालांकि उन्होंने यह साफ किया कि यह एक्सपीरियंस उनके साथ भारत की सभी जगह पर नहीं हुआ है, उन्होंने लिखा कि भारत में ज्यादातर लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा और स्वागत करने वाला है, लेकिन यह घटना उनके साथ मुंबई में हुई.

सोशल मीडिया पर लोगों ने मांगी माफी



वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने इसे लेकर कड़े रिएक्शंस दिए. एक यूजर ने लिखा जो हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं, आपने जिस तरह स्थिति संभाली वह काबिल-ए-तारीफ है .वहीं दूसरे ने सवाल उठाया मुझे समझ नहीं आता कि सौ बार पूछने पर भी जब महिला ने मना किया तो भी उन आदमियों को क्यों लगा कि महिला का जवाब बदल जाएगा. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया यह बहुत अनकम्फर्टेबल करने वाला था, दिल्ली में भी ऐसा कई बार हो चुका है, यहां ना का मतलब ना नहीं समझा जाता है तो वही किसी ने सलाह दी कि पुलिस में शिकायत करें और यह वीडियो सबूत के तौर पर दिखाएं. एक यूजर ने लिखा अगली बार आप अपने साथ पेपर स्प्रे रखें. वहीं कुछ लोगों ने चिंता जताते हुए लिखा सुरक्षित रहे, बहन यह भारत है. एक और कमेंट आया शर्म की बात है ऐसे लोग मेरे देश में रहते हैं. लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है कई भारतीयों को भी ऐसी समस्याओं का सामना रोज करना पड़ता है.

