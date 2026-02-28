डूब मरो लड़कों... गांव में दो लड़कियों का आपस में शादी का वीडियो वायरल, यूजर्स ले रहे मजे

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगडूब मरो लड़कों... गांव में दो लड़कियों का आपस में शादी का वीडियो वायरल, यूजर्स ले रहे मजे

गांव में दो लड़कियों ने आपस में शादी कर ली. इसका वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर मजाक और बहस का दौर शुरू हो गया. यूजर्स इस पर चुटकुले बनाते हुए और कुछ लोग इसे बदलते समाज की तस्वीर बता रहे हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 28 Feb 2026 07:01 AM (IST)
सोशल मीडिया पर आजकल शादियों से जुड़े कई वीडियो तेजी से वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि गांव में दो लड़कियों ने आपस में शादी कर ली. वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर मजाक और बहस का दौर शुरू हो गया. कई यूजर्स इस पर चुटकुले बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोग इसे बदलते समाज की तस्वीर बता रहे हैं जबकि कई लोग अब लड़कों को लेकर भी कमेंट्स कर रहे हैं. कुल मिलाकर इस वीडियो पर लोग अलग-अलग तरह से अपने रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं.

गांव में दो लड़कियों की आपस में शादी का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स @Mountain4u पर नाम के अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो में दिखाई देता है कि गांव की दो लड़कियों ने आपस में ही शादी कर ली. जिसमें एक लड़की दूल्हे की ड्रेस पहने हुए नजर आती है,  जबकि दूसरी लड़की दुल्हन के रूप में नजर आ रही है. वहीं लड़कियों के आसपास गांव की कुछ महिलाएं भी दिखाई दे रही है. इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करने वाले ने पोस्ट में लिखा अब लड़कों की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि अब लड़कियां आपस में ही शादी करने लगी है. अभी तक तो लड़कों का रोजगार छिन था, अब तुमसे जीवन साथी भी छीनने लगा है. जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में आ गया. वहीं वीडियो को लेकर लोग अलग-अलग दावे कर रहे हैं, कुछ इसे साहसिक कदम बता रहे हैं तो कुछ इसे मजाक के तौर पर भी देख रहे हैं.



सोशल मीडिया पर आए मजेदार और तीखे कमेंट्स

यह वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर अपने रिएक्शन देना शुरू कर दिया. इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है अब लड़कों की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि अब लड़कियां आपस में ही शादी करने लगी है. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है अभी तक तो तुम्हारा रोजगार छिन था, अब तुमसे तुम्हारा जीवनसाथी भी छीनने लगेगा. इसके अलावा एक और कमेंट आया अब हम क्या करें लड़कों डूब मरो, वहीं किसी ने जवाब दिया डूब क्यों मरो लड़कों तुम भी आपस में शादी कर लो. एक एक यूजर ने तो लिखा लड़कियां आपस में शादी कर लेंगी तो फिर लड़के कहां जाएंगे. वहीं किसी ने मजाक में कमेंट किया हम तो सिर्फ जनगणना के लिए ही आए हैं, अब हमारा कोई भविष्य नहीं है. इनके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है भाई लड़कियां है कुछ भी कर सकती है, करने दो इनको आपस में शादी हम अकेले ही ठीक है. वहीं कुछ लोगों ने इसे शॉकिंग बताया तो किसी ने लिखा वैसे ही लड़कियों की कमी है अब यह और आपस में ही शादी कर रही है फिर हम जैसे लड़कों का क्या होगा.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 28 Feb 2026 07:01 AM (IST)
