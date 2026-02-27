हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबेंगलुरु के इंजीनियर का कमाल! 'बोरियत' मिटाने के लिए बनाया AI बटन, दबाते ही खुद को करा लेता है 'किडनैप'

बेंगलुरु के इंजीनियर का कमाल! 'बोरियत' मिटाने के लिए बनाया AI बटन, दबाते ही खुद को करा लेता है 'किडनैप'

Bengaluru News: बेंगलुरु के टेक्नीशियन पंकज ने सप्ताहांत में बोरियत दूर करने के लिए AI से जुड़ा बटन बनाया, जो उसे शहर के किसी रोचक स्थान पर स्वचालित रूप से भेज देता है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 27 Feb 2026 08:16 PM (IST)
Preferred Sources

AI Gadget: जब सप्ताहांत में बोरियत हावी होती है, तो बेंगलुरु का एक टेक्नीशियन न तो अंतहीन रूप से इंटरनेट स्क्रॉल करता है और न ही आधे-अधूरे मन से योजनाएं बनाता है, बल्कि वह खुद को “अपहरण” करवा लेता है. नहीं, आप जिस तरह सोच रहे हैं, उस तरह से नहीं. क्या आप उत्सुक हैं? तो आगे पढ़िए.

पंकज ने “सप्ताहांत में कुछ न करके समय बर्बाद करने” के बजाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से एक ऐसा बटन बनाया, जो उसे शहर की किसी दिलचस्प जगह पर भेज देता है.

AI बटन कैसे करता है 'अपहरण'?

X पर वायरल हो रही एक पोस्ट में पंकज ने खुलासा किया कि बटन दबाते ही उसके शहर में किसी भी रोचक स्थान के लिए Uber अपने-आप बुक हो जाती है. उन्होंने बताया कि यह सेटअप महज एक दिखावा नहीं है. “इसमें मेरे रास्पबेरी पाई से जुड़ा एक डिजिटल पुश बटन और कुछ पायथन स्क्रिप्ट हैं,” उन्होंने लिखा. यह सिस्टम रास्पबेरी पाई को कस्टम कोड के साथ जोड़कर पूरी बुकिंग प्रक्रिया को स्वचालित कर देता है.

11 बार इस्तेमाल, हर बार नया अनुभव

अपने आविष्कार पर ईमानदार प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने पोस्ट के अंत में लिखा, “मैंने इसे अब तक 11 बार इस्तेमाल किया है और मुझे कभी भी बुरा अनुभव नहीं हुआ. ठीक है, अलविदा, मैं बेंगलुरु के शिवाजीनगर में स्थित 110 साल पुराने कुश्ती अखाड़े में जा रहा हूं. मुझे नहीं पता कि वहां क्या होगा, लेकिन मैं उत्साहित हूं.”

तस्वीरों में उनका सेटअप दिखाई देता है—एक मदरबोर्ड जो स्माइली फेस बटन से जुड़ा है. दूसरी फोटो में स्मार्टफोन स्क्रीन पर उबर इंटरफेस पर “आपका ड्राइवर ढूंढा जा रहा है” संदेश दिखता है, जबकि बेंगलुरु का नक्शा रीयल-टाइम राइड अरेंजमेंट दर्शाता है.

सोशल मीडिया पर मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया

उनकी इस अनोखी लेकिन मनोरंजक रचना को हजारों लोगों ने देखा और सराहा. सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे रोजमर्रा की जिंदगी में सहजता और रोमांच लाने का नया तरीका बताया. कई लोगों ने इसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के चतुराईपूर्ण मिश्रण के रूप में सराहा, तो कुछ ने इसे दार्शनिक नजरिए से देखा—निर्णय लेने की थकान से निपटने का स्मार्ट तरीका. “कहां जाना है” का फैसला कोड को सौंपकर टेक्नीशियन ने झिझक खत्म कर दी और खुद को नए अनुभवों के लिए प्रेरित किया.

एक यूजर ने लिखा, “आपमें जो भी कमी है, वह प्रेरणादायक है.” एक अन्य यूजर ने मजाक में कहा, “ऐसी सुविधा तो डेटिंग वेबसाइट्स में होनी चाहिए—यहां तक कि शादीशुदा जोड़ों को भी पसंद आएगी.”

अपने सोने की मुद्रा के आधार पर सीलिंग फैन की स्पीड एडजस्ट करने वाला डिवाइस बनाने से लेकर बॉस को चकमा देने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने तक, बेंगलुरु के इस टेक एक्सपर्ट के पास हमेशा कुछ न कुछ नया और मजेदार आइडिया होता है.

Published at : 27 Feb 2026 08:16 PM (IST)
Tags :
Bengaluru Bengaluru News AI Gadget
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
बेंगलुरु के इंजीनियर का कमाल! 'बोरियत' मिटाने के लिए बनाया AI बटन, दबाते ही खुद को करा लेता है 'किडनैप'
बेंगलुरु के इंजीनियर का कमाल! 'बोरियत' मिटाने के लिए बनाया AI बटन, दबाते ही खुद को करा लेता है 'किडनैप'
ट्रेंडिंग
1500 के हेलमेट ने डुबोया करियर! जूनियर का हेलमेट चुराने पर सीनियर की गई नौकरी, हुआ ब्लैकलिस्ट
1500 के हेलमेट ने डुबोया करियर! जूनियर का हेलमेट चुराने पर सीनियर की गई नौकरी, हुआ ब्लैकलिस्ट
ट्रेंडिंग
इलाहाबाद में भांग उतरने में कितने दिन लगते हैं? सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की तो मौज में आ गए यूजर्स
इलाहाबाद में भांग उतरने में कितने दिन लगते हैं? सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की तो मौज में आ गए यूजर्स
ट्रेंडिंग
केजरीवाल के आंसुओं को देख इमोशनल हो गए सोशल मीडिया यूजर्स, बोले- पूरा देश जानता है...
केजरीवाल के आंसुओं को देख इमोशनल हो गए सोशल मीडिया यूजर्स, बोले- पूरा देश जानता है...
Advertisement

वीडियोज

Arvind Kejriwal Bail: फुट-फुट कर रोए केजरीवाल, PM मोदी को घेरते हुए क्या बोले? |ABPLIVE
कौन हैं Arvind Kejriwal को राहत देने वाले जज जितेंद्र सिंह? जानिए पूरा प्रोफाइल |ABPLIVE
PAKISTAN VS AFGHANISTAN: 133 की मौत, आधी रात महायुद्ध, ख्वाजा आसिफ भारत को सुनाने लगे! ABPLIVE
John Mearsheimer Full Interview : 'AI लीडर बनने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी' । Shashi Tharoor
Monica Duffy Toft Full Interview :टैरिफ से लेकर युद्ध तक आखिर Trump को लेकर क्या सोचते हैं अमेरिकी ? | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Afghanistan War: पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान, क्या इस जंग की असल वजह अंग्रेज हैं?
पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान, क्या इस जंग की असल वजह अंग्रेज हैं?
दिल्ली NCR
AAP को मिली सियासी संजीवनी! फैसला आते ही दिखी झलक, क्या पूरा हो पाएगा अरविंद केजरीवाल का ये सपना?
AAP को मिली सियासी संजीवनी! फैसला आते ही दिखी झलक, क्या पूरा हो पाएगा अरविंद केजरीवाल का ये सपना?
इंडिया
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पत्नी ने शादी के करीब 27 साल बाद डाली तलाक की अर्जी, लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप
थलपति विजय की पत्नी ने शादी के करीब 27 साल बाद डाली तलाक की अर्जी, लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप
क्रिकेट
फॉर्म में लौटे अभिषेक शर्मा तो युवराज सिंह ने दिया बड़ा बयान, टी20 वर्ल्ड कप में गर्माया माहौल
फॉर्म में लौटे अभिषेक शर्मा तो युवराज सिंह ने दिया बड़ा बयान, टी20 वर्ल्ड कप में गर्माया माहौल
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
शिक्षा
जामिया मिलिया इस्लामिया में नया बीटेक कोर्स, इस तरह मिलेगा एडमिशन
जामिया मिलिया इस्लामिया में नया बीटेक कोर्स, इस तरह मिलेगा एडमिशन
हेल्थ
Drinking Alcohol Once A Week: हफ्ते में एक बार पीना सुरक्षित है या सिर्फ एक भ्रम? जानें एक्सपर्ट्स की असली राय
हफ्ते में एक बार पीना सुरक्षित है या सिर्फ एक भ्रम? जानें एक्सपर्ट्स की असली राय
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget