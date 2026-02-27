AI Gadget: जब सप्ताहांत में बोरियत हावी होती है, तो बेंगलुरु का एक टेक्नीशियन न तो अंतहीन रूप से इंटरनेट स्क्रॉल करता है और न ही आधे-अधूरे मन से योजनाएं बनाता है, बल्कि वह खुद को “अपहरण” करवा लेता है. नहीं, आप जिस तरह सोच रहे हैं, उस तरह से नहीं. क्या आप उत्सुक हैं? तो आगे पढ़िए.

पंकज ने “सप्ताहांत में कुछ न करके समय बर्बाद करने” के बजाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से एक ऐसा बटन बनाया, जो उसे शहर की किसी दिलचस्प जगह पर भेज देता है.

AI बटन कैसे करता है 'अपहरण'?

X पर वायरल हो रही एक पोस्ट में पंकज ने खुलासा किया कि बटन दबाते ही उसके शहर में किसी भी रोचक स्थान के लिए Uber अपने-आप बुक हो जाती है. उन्होंने बताया कि यह सेटअप महज एक दिखावा नहीं है. “इसमें मेरे रास्पबेरी पाई से जुड़ा एक डिजिटल पुश बटन और कुछ पायथन स्क्रिप्ट हैं,” उन्होंने लिखा. यह सिस्टम रास्पबेरी पाई को कस्टम कोड के साथ जोड़कर पूरी बुकिंग प्रक्रिया को स्वचालित कर देता है.

11 बार इस्तेमाल, हर बार नया अनुभव

अपने आविष्कार पर ईमानदार प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने पोस्ट के अंत में लिखा, “मैंने इसे अब तक 11 बार इस्तेमाल किया है और मुझे कभी भी बुरा अनुभव नहीं हुआ. ठीक है, अलविदा, मैं बेंगलुरु के शिवाजीनगर में स्थित 110 साल पुराने कुश्ती अखाड़े में जा रहा हूं. मुझे नहीं पता कि वहां क्या होगा, लेकिन मैं उत्साहित हूं.”

तस्वीरों में उनका सेटअप दिखाई देता है—एक मदरबोर्ड जो स्माइली फेस बटन से जुड़ा है. दूसरी फोटो में स्मार्टफोन स्क्रीन पर उबर इंटरफेस पर “आपका ड्राइवर ढूंढा जा रहा है” संदेश दिखता है, जबकि बेंगलुरु का नक्शा रीयल-टाइम राइड अरेंजमेंट दर्शाता है.

सोशल मीडिया पर मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया

उनकी इस अनोखी लेकिन मनोरंजक रचना को हजारों लोगों ने देखा और सराहा. सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे रोजमर्रा की जिंदगी में सहजता और रोमांच लाने का नया तरीका बताया. कई लोगों ने इसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के चतुराईपूर्ण मिश्रण के रूप में सराहा, तो कुछ ने इसे दार्शनिक नजरिए से देखा—निर्णय लेने की थकान से निपटने का स्मार्ट तरीका. “कहां जाना है” का फैसला कोड को सौंपकर टेक्नीशियन ने झिझक खत्म कर दी और खुद को नए अनुभवों के लिए प्रेरित किया.

एक यूजर ने लिखा, “आपमें जो भी कमी है, वह प्रेरणादायक है.” एक अन्य यूजर ने मजाक में कहा, “ऐसी सुविधा तो डेटिंग वेबसाइट्स में होनी चाहिए—यहां तक कि शादीशुदा जोड़ों को भी पसंद आएगी.”

अपने सोने की मुद्रा के आधार पर सीलिंग फैन की स्पीड एडजस्ट करने वाला डिवाइस बनाने से लेकर बॉस को चकमा देने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने तक, बेंगलुरु के इस टेक एक्सपर्ट के पास हमेशा कुछ न कुछ नया और मजेदार आइडिया होता है.