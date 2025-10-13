कहते हैं सबसे दर्दनाक मौत अगर किसी को मिली है तो या तो वो शख्स जलकर मरा है या फिर ट्रेन से कटकर. एक दर्दनाक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स रेलवे ट्रेक पार करते हुए पटरी पर बाइक समेत गिर जाता है और उसी वक्त ट्रैक पर तेज रफ्तार ट्रेन आ जाती है. इसके बाद शख्स जान बचाने के लिए जैसे ही भागता है वैसे ही दर्दनाक मौत उसे अपने आगोश में ले लेती है. वीडियो बेहद डरावना है और लोगों को विचलित कर रहा है.

रेलवे ट्रैक पार करते हुए हादसा, कैमरे में कैद हुई दर्दनाक मौत

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो कि ग्रेटर नोएडा का बताया जा रहा है. इस वीडियो में एक शख्स रेलवे ट्रेक को क्रॉस करता दिखाई दे रहा है. वो बाइक से रेलवे ट्रेक पर आता है और दूसरी और जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी बैलेंस बिगड़ता है और बाइक ट्रैक पर गिर जाती है. शख्स बाइक उठाने की जद्दोजहद कर ही रहा होता है कि उसी ट्रैक पर तेज रफ्तार ट्रेन आ पहुंचती है. ट्रेन का हॉर्न सुन जैसे ही शख्स भागने लगता है वैसे ही ट्रेन उसे कुचलती हुई आगे निकल जाती है. वीडियो में शख्स की दर्दनाक मौत साफ देखी जा सकती है.

फाटक होती तो टल सकता था बड़ा हादसा

वीडियो के वायरल होने के बाद एक सवाल ये भी उठ रहा है कि रेलवे ट्रैक से जब आम रास्ता गुजर रहा है तो उस पर कोई सेफ्टी गेट क्यों नहीं लगा था. क्योंकि वीडियो फ्रेम में कहीं से कहीं तक रेलवे फाटक दिखाई नहीं पड़ रही है. इंटरनेट पर भी इसी तरह की बातें हो रही हैं कि रेलवे फाटक अगर वहां होती तो बड़ा हादसा टल सकता था और शख्स की जान जाने से बच सकती थी. हालांकि इस घटना ने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है.

यूजर्स ने जताया शोक, बोले सावधानी बरतता तो बच जाती जान

वीडियो को @hai_mahmoodul नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ट्रैक पर रेलवे फाटक क्यों नहीं थी. एक और यूजर ने लिखा....अगर फाटक नहीं है तो ट्रैक को पार करते वक्त एक दम सावधानी बरतनी चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बेचारे को उठने का मौका तक नहीं मिला. मन विचलित हो गया.

