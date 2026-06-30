ट्रेन से टकराते ही उछल कर दूर गिरा शख्स, मौत का लाइव वीडियो वायरल

Train Accident Viral Video : हर कोई जानता है कि रेलवे ट्रैक और चलती ट्रेन के आसपास थोड़ी सी भी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है. इसके बाद भी रेलवे ट्रैक और चलती ट्रेन से जुड़े हादसों के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं. कभी कोई व्यक्ति खुद ट्रेन के आगे जाकर कूद जाता है तो कभी रेलवे ट्रैक क्रॉस करने के चक्कर में हादसा हो जाता है. इसी बीच सोशल मीडिया पर चलती ट्रेन से जुड़े हादसे का एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को चौंका दिया है.

वीडियो में एक व्यक्ति चलती ट्रेन के सामने पहुंच जाता है. इसके बाद ट्रेन उससे टकराती है और वह दूर जाकर गिरता हुआ दिखाई देता है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इस पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

ट्रेन से टकराते ही उछल कर दूर गिरा शख्स

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति चलती ट्रेन की ओर हाथ हिलाते हुए दौड़ता है और अचानक ट्रेन के सामने पहुंच जाता है. अगले ही पल ट्रेन उससे टकरा जाती है, जिसके बाद वह उछलकर काफी दूर जाकर गिरता दिखाई देता है. इस वीडियो को वहां मौजूद किसी दूर खड़े व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया है और घटना के बाद यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

ऐसा क्या हुआ कि यह व्यक्ति चलती ट्रेन के सामने पहुँच गया? टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि व्यक्ति दूर तक जा गिरा। रेलवे ट्रैक और चलती ट्रेन के आसपास हमेशा पूरी सतर्कता बरतें, एक छोटी सी चूक जानलेवा हो सकती है। pic.twitter.com/tBoYCi5vV3 — Irfan Ali (@iiamirfanali) June 29, 2026

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वीडियो देखकर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के रिएक्शन देखने को मिले. कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि इतनी तेज टक्कर के बाद व्यक्ति का बच पाना मुश्किल होगा. वहीं कुछ यूजर्स ने यह भी लिखा कि हो सकता है व्यक्ति नशे की हालत में रहा हो. हालांकि वीडियो के आधार पर इन दावों को सच नहीं कहा जा सकता है.

वायरल वीडियो पर लोगों ने कई तरह के कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा, देखकर तो लगता है आत्महत्या कर ली हो. वहीं दूसरे यूजर ने कहा, बहुत भयानक टक्कर है, शायद ही जान बची हो. एक अन्य यूजर ने लिखा, हद से ज्यादा लापरवाही, लोग ट्रेन को इतना हल्के में क्यों लेते हैं. किसी ने कमेंट किया, दुखद. एक यूजर ने लिखा, समझ में नहीं आया कि वह ट्रेन के सामने हाथ दिखाने क्यों गया. एक कमेंट में लिखा गया, रेलवे ट्रैक के पास एक सेकंड की लापरवाही भी जानलेवा हो सकती है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, चलती ट्रेन के सामने जाने की जरूरत ही क्या थी.

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