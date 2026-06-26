10 रुपये की आइसक्रीम के लिए बालकनी से लटका शख्स, फिर हुआ कुछ ऐसा... वीडियो वायरल

Man Falls From Balcony: एक्सीडेंट तो आपने बहुत देखे और सुने होंगे, लेकिन कुछ एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर डर लगने के बजाय हंसी छूट जाती है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की है, जो 25 जून 2026 को हुई. इस वीडियो में देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर की बालकनी में खड़ा था. तभी उसने सड़क से गुजर रहे आइसक्रीम वेंडर को देखा और उसे रुकने का इशारा कर दिया. इसके बाद उसने वेंडर से आइसक्रीम ऊपर ही देने को कहा. आइसक्रीम लेने के लिए वह बालकनी से काफी आगे तक झुक गया, लेकिन तभी असका संतुलन बिगड़ा और वह सीधे नीचे गिर पड़ा.

10 रुपये की आइसक्रीम बनी गिरने की वजह

सबसे मजेदार बात यह है कि जो आइसक्रीम वेंडर नीचे खड़ा था, वह यह सब अपनी आंखों के सामने होते देखता रह जाता है. उसे समझ ही नहीं आता कि वह अपने 10 रुपये मांगे या फिर गिरे हुए शख्स की मदद करे. सिर्फ 10 रुपये की आइसक्रीम का यह शॉर्टकट उस व्यक्ति को भारी पड़ गया. यह पूरा सीन सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और देखने वाला कोई भी इंसान हंसी नहीं रोक पाता.

वीडियो वायरल होने के बाद से सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर कमेंट करना शुरू कर दिया है. एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, भाई अब आइसक्रीम दूं या चला जाऊं, तो दूसरे ने लिखा, खड़ा खड़ा देख रहा है, मेरा तो 20 का नुकसान हो गया, निकल जाता हूं कहीं मुझे ही ना पकड़वा दे पुलिस में . एक और यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, भाई को सीख मिली है, अगली बार नहीं करेगा ऐसा.

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वीडियो पर यूजर्स ने लिए मजेदार मजे

इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज्यादातर लोग हंसी वाले इमोजी डालकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. हालांकि एक्सीडेंट कभी भी हल्के में लेने वाली बात नहीं होती, लेकिन इस वीडियो में जिस तरह से आइसक्रीम वेंडर का कन्फ्यूजन और गिरने वाले शख्स का अंदाज दिखा, उसने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया. यही वजह है कि यह वीडियो कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग इसे बार-बार शेयर कर रहे हैं.

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